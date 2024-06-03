Президент Украины Владимир Зеленский потерпел неудачу в попытке завоевать поддержку азиатских стран на подобном уровне, какой он имеет на Западе, в ходе своих визитов в Сингапур и на Филиппины, сообщает издание Washington Post.



По данным газеты, трудности, с которыми столкнулся Зеленский в Азии, не ограничиваются Китаем. Издание отмечает, что стремление Украины вызвать подобное эмоциональное и экзистенциональное беспокойство, какое она вызывает на Западе, потерпело неудачу.



Раджа Мохан, профессор Национального университета Сингапура, связал это с тем, что в азиатских странах не доверяют западной риторике, поскольку осознают большие различия между словами и действиями Запада.



Ранее Зеленский выступил на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, а затем отправился в Манилу для переговоров с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом.

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