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WP: Зеленский не смог заручиться поддержкой Азии
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:21

WP: Зеленский не смог заручиться поддержкой Азии

Президент Украины Владимир Зеленский потерпел неудачу в попытке завоевать поддержку азиатских стран на подобном уровне, какой он имеет на Западе, в ходе своих визитов в Сингапур и на Филиппины, сообщает издание Washington Post.

По данным газеты, трудности, с которыми столкнулся Зеленский в Азии, не ограничиваются Китаем. Издание отмечает, что стремление Украины вызвать подобное эмоциональное и экзистенциональное беспокойство, какое она вызывает на Западе, потерпело неудачу.

Раджа Мохан, профессор Национального университета Сингапура, связал это с тем, что в азиатских странах не доверяют западной риторике, поскольку осознают большие различия между словами и действиями Запада.

Ранее Зеленский выступил на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, а затем отправился в Манилу для переговоров с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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