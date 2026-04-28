Московский международный бизнес-центр
© commons.wikimedia.org by Igorkhait is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 7:23

Прощайте, огромные холлы: зумеры пересматривают понятие роскоши в элитном жилье

Рынок премиального жилья внезапно стал моложе: еще вчера элитные столичные метры ассоциировались с консервативными инвесторами в возрасте "45 плюс", а сегодня доля покупателей категории зумеров — тех, кому сейчас 23-26 лет — выросла на 15%. Эти ребята заходят в сделки на этапе котлована, когда запах строительной пыли и рендеры на экранах обещают максимальную маржинальность. Для них квартира — это не просто бетонная коробка, а продолжение личного бренда и инструмент демонстрации статуса, где каждый метр должен соответствовать актуальному цифровому стилю жизни.

"Молодая аудитория сегодня диктует новые правила игры на загородном и городском рынках. Им не нужны огромные площади, которые требуют дорогостоящего обслуживания инженерных сетей, ведь игры с климатом и комфортом - это всегда риск лишних трат. Вместо этого они вкладываются в продуманную эргономику, где каждый сантиметр площади работает на функциональность. Важно понимать: функционал первичен, декоративная избыточность уходит в прошлое".

Строитель Михаил Волков

Приоритизация пространства и стиля жизни

Зумеры выбирают локации, которые предлагают больше, чем адрес в центре города. Им важна экосистема: возможность выйти с ноутбуком в лобби, наличие соседского центра или сервиса, который берет на себя рутину. Для них критически важно, чтобы квартира была "под ключ" в плане атмосферы, ведь быстрый ремонт - это не блажь, а необходимость выживания в динамичном ритме мегаполиса.

Покупатели премиальных метров стали расчетливее. Они без сожаления вычеркивают из планировок длинные коридоры и огромные гостевые зоны, которые превращаются в "мертвые" метры. Если раньше кабинет был обязательным пунктом программы, то сегодня его наличие часто пересматривается в сторону объединения пространств, где грамотная гардеробная важнее, чем отдельное помещение для деловых встреч дома.

Девелоперы активно подстраиваются под этих клиентов, предлагая проекты с высокой интенсивностью внутренних сервисов. Стоимость квадратного метра при этом остается высокой, но акценты смещаются с "количества жилых комнат" в сторону "качества пользовательского опыта" владельца недвижимости.

Минимализм как осознанный выбор

Экономия времени и сил привела к тому, что покупатели стали внимательно изучать каждый оплачиваемый метр. Опция "терраса как обычный квадрат" сегодня чаще вызывает скепсис у инвесторов, чем желание переплатить за статус. Владельцы недвижимости начинают осознавать, что ошибки при установке техники могут стоить куда дороже, чем покупка лоджии, и предпочитают не рисковать своими активами.

Компактность стала синонимом мобильности. Даже в элитном сегменте спрос на огромные квартиры сокращается в пользу функциональных лотов, где мастер-спальня, кухня-гостиная и постирочная закрывают 90% базовых жизненных сценариев. Такие решения позволяют избежать лишних расходов на содержание пустого пространства и упрощают клининг.

На экспертном уровне подтверждается тренд: уход от сложных материалов к практичным решениям. Например, выбор современной сантехники теперь обусловлен не столько ценой, сколько скоростью ухода за поверхностями. Молодые покупатели ценят эстетику Pinterest, но не готовы тратить выходные на полировку сложных покрытий.

Инженерная база современной квартиры

Даже если покупатель переезжает в готовый интерьер, он держит в голове базовые вопросы безопасности и надежности. Качественное соединение проводов интересует их не меньше, чем эстетическое решение освещения. Ведь никто не хочет, чтобы через полгода после заезда начала искрить розетка или потек кран, требующий срочного вмешательства и вызова сантехника.

Исследование, на которое ссылается сайт "Ведомости", подчеркивает, что девелоперы стали более гибкими. Они внедряют решения, позволяющие адаптировать пространство под запросы клиента еще на этапе строительства, что избавляет покупателя от головной боли с перепланировками. Это экономит не только деньги, но и нервы, что для зумеров является высшим приоритетом.

В конечном счете, элитное жилье сегодня превращается из "дворца для хранения вещей" в "центр управления жизнью". В этом пространстве автоматизация сервисных функций и предсказуемость инженерных систем играют роль фундамента, на котором строится комфорт нового поколения.

"Дизайн сегодня — это прежде всего психология пространства. Мои клиенты, особенно молодые люди, хотят видеть жилье, где эстетика минимализма подкреплена абсолютным порядком. Отказ от лишних перегородок — это не просто экономия площади, это запрос на ощущение свободы и воздуха в квартире. Они инвестируют в чистоту визуального ряда и функциональность, которую сложно переоценить в условиях современного ритма".

Дизайнер интерьеров Елена Маркова

FAQ

Почему зумеры покупают квартиры на старте?
Они видят потенциал роста цен и предпочитают участвовать в проектах, где могут повлиять на финальный облик своего жилья до завершения всех работ.
От каких помещений отказываются чаще всего?
В списке анти-фаворитов значатся длинные коридоры, комнаты для персонала, избыточные гостевые спальни и кабинеты, которые не несут прямой функциональной нагрузки.
Обязательна ли мастер-спальня?
Да, наличие мастер-спальни с собственным санузлом и гардеробной остается базовым требованием для большинства покупателей премиального сегмента вне зависимости от возраста.

Проверено экспертом: строитель Михаил Волков

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

