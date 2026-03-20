Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 12:38

Вещи из 90-х снова в топе: московские рынки стали новой точкой притяжения для стильных зумеров

В московском потребительском ландшафте наметился необычный тренд: зумеры всё чаще игнорируют привычные маркетплейсы и сетевые магазины, возвращаясь к формату традиционных рынков. Молодые горожане ищут там не только бюджетную одежду и аксессуары, но и фермерские продукты. Аналитики связывают этот интерес с сочетанием финансовой выгоды и своеобразного социального досуга, превращающего процесс покупки в личное приключение. Популярные торговые площадки столицы, такие как "Садовод" или "Фуд Сити", становятся точками притяжения для тех, кто готов совмещать поиск товаров с живым общением и поиском уникальных предложений.

Рынок как площадка для стиля

Молодая аудитория активно осваивает вещевые рынки в поисках базового гардероба и доступных трендов. Блогеры с многотысячной аудиторией регулярно публикуют находки: футболки по 250 рублей или вечерние платья стоимостью менее 600 рублей. В отличие от маркетплейсов, здесь работает фактор "здесь и сейчас": товар можно примерить, пощупать материал и, что немаловажно, поторговаться с продавцом, добиваясь снижения цены.

Особое внимание зумеры уделяют репликам брендовых аксессуаров, выбор которых на рынках остается обширным. Однако эксперты призывают к бдительности при покупке таких вещей, указывая на необходимость тщательной проверки фурнитуры и наличия сопроводительных документов.

"Походы на рынок для зумеров — это не рациональный мотив, а приключение. Нужно проверять фурнитуру, качество швов, натуральность кожи и наличие внутри серийного номера. Главный признак подделки — отсутствие документов. В то время как цифровые площадки предлагают комфорт, рынок дает возможность личного контроля за качеством изделия до оплаты".

Специалист в сфере региональной политики Дмитрий Корнилов

Экономика оптовых закупок

Продуктовый шопинг на рынках и оптовых базах Москвы также претерпевает изменения. Огромные комплексы вроде "Фуд Сити" предлагают цены, уровень которых зачастую оказывается ниже рыночных показателей в сетевом ритейле. Блогеры составляют целые гиды по павильонам, делясь локациями с самыми выгодными овощами, фруктами и фермерской продукцией из десятков стран мира.

Специфика таких покупок заключается в объемах: зачастую выгоднее приобретать продукты ящиками. Например, тропические фрукты или сезонные корнеплоды обходятся покупателям на порядок дешевле, чем в магазине у дома. Это создает новую модель потребления, где группы друзей или семьи объединяются для совместных закупок крупными партиями.

Помимо крупных баз, популярностью пользуются городские межрегиональные ярмарки. Они предлагают товары из 40 регионов России, обеспечивая доступ к натуральным продуктам без лишних логистических цепочек. Благодаря тому, что предприниматели получают места бесплатно, конечная стоимость товаров остается комфортной для москвичей.

Почему это стало трендом

Популярность рынков среди зумеров обусловлена не только желанием сэкономить, но и потребностью в уникальном клиентском опыте. В эпоху цифровизации, когда доставка до двери стала нормой, поход на рынок воспринимается как форма досуга. Возможность коммуникации с продавцом, выбор "того самого" товара и поиск эксклюзивных позиций превращают рутинный поход за покупками в увлекательный процесс.

Для современной молодежи рынок стал пространством, свободным от алгоритмических рекомендаций интернет-платформ. Возможность найти необычный декор для дома или редкие продукты питания позволяет чувствовать себя "охотником за сокровищами". Это возвращает культуру живого взаимодействия в повседневную жизнь москвичей, предлагая альтернативу безликому онлайн-шопингу.

Проверено экспертом: специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

