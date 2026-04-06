Дорожная перезагрузка Петербурга: новые проспекты прорежут территорию вблизи природных заказников

В Приморском районе Санкт-Петербурга анонсировано расширение транспортной инфраструктуры в границах жилого комплекса "Юнтолово". Девелоперская компания "Главстрой Санкт-Петербург" до 2028 года намерена проложить более 3,6 километров новых дорожных участков. Строительные работы затронут как застроенные жилые кварталы, так и территории, запланированные к будущему развитию. Информация о графике реализации проекта была подтверждена 6 апреля 2026 года после уточнения параметров по итогам заседаний профильной городской комиссии.

Масштабы дорожного строительства

Подготовительные этапы реализации дорожных объектов начнутся в текущем году. В число основных задач входит продление Юнтоловского проспекта от Ивинской улицы до Мшинского переулка, что добавит к транспортной схеме района около 1,16 километра асфальтового покрытия. Дополнительно предусмотрена прокладка нового проезда протяженностью более 1,1 километра, который обеспечит прямую связь между Ивинской улицей и Гладышевским проспектом.

Проект включает в себя не только новые магистрали, но и локальные дорожные связки. В частности, запланировано строительство участка Лисинской улицы длиной в 321 метр, который соединит внутреннюю сеть с Юнтоловским проспектом. Параллельно с физическим строительством дорог специалисты подготовят документацию для модернизации ключевых перекрестков, соединяющих Мшинский переулок и Ивинскую улицу с Коннолахтинской дорогой.

"Развитие инфраструктурных узлов в условиях активного жилищного строительства требует точного соблюдения проектных графиков и высокого качества исполнения. Новые дорожные участки служат связующим звеном, позволяющим сбалансировать нагрузку на территорию. Важно, чтобы проектирование перекрестков учитывало перспективную интенсивность движения транспорта. Такой подход позволяет избежать транспортных заторов на выездах из жилых кварталов в ближайшем будущем". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Интеграция в городскую сеть

Жилая застройка "Юнтолово" динамично встраивается в общегородской план развития транспортного каркаса северных территорий. Новая дорожная сеть должна функционировать в единой связке со стратегически важными проектами Санкт-Петербурга. Речь идет о создании магистрали М-32, общая длина которой составит около 7,7 километра, а также о комплексной реконструкции существующего Приморского шоссе.

Проект дорожной сети экорайона также учитывает будущие изменения в окрестностях. Строительство магистрали М-1, которая по замыслу станет дублером Приморского шоссе, призвано перераспределить потоки транспорта между трассой М-49 и кольцевой автомобильной дорогой. Все проектируемые проезды внутри жилого массива в конечном итоге станут частью более масштабных транспортных коридоров города.

История и география проекта

Освоение данной территории продолжается с 2013 года, причем каждое новое название здесь опирается на географию региона. Уличная топонимика района напрямую связана с природными заказниками, что подчеркивает концепцию экорайона. Названия объектов отсылают к таким природным достопримечательностям, как "Мшинское болото", Ивинский разлив и Гладышевский заказник.

Последовательное развитие улично-дорожной сети обеспечивает жителям доступ к инфраструктуре, которая постепенно расширяется вместе с ростом численности населения. Уточнение планов на Градостроительной комиссии в 2025 году позволило сбалансировать темпы строительства дорог с запросами перспективных кварталов. Текущие дорожные проекты являются завершающими элементами в текущем цикле развития экорайона.