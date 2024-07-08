Президент Южной Кореи призвал Россию к взвешенному решению в вопросе выбора между двумя корейскими государствами. Он подчеркнул, что расширение военного взаимодействия между Москвой и Пхеньяном создает угрозу стабильности как на Корейском полуострове, так и в Европе.

В своем обращении к агентству Reuters южнокорейский лидер Юн Сок Ёль выразил обеспокоенность действиями Северной Кореи, представляющими опасность для мирового сообщества. Он выразил надежду на рациональный подход России к определению приоритетов в отношениях с Югом или Севером Кореи.

Президент Южной Кореи отметил, что дальнейшее развитие отношений между Сеулом и Москвой будет зависеть от шагов российской стороны. Он также сообщил о планах обсудить с руководством НАТО потенциальные риски, связанные с военным сотрудничеством России и КНДР.

Недавно Россия и Северная Корея заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающее взаимную поддержку в случае агрессии. Российская сторона подчеркивает оборонительный характер этого договора.

В ответ на это Южная Корея пересматривает свою позицию относительно поставок вооружений Украине. Президент России предостерег Сеул от такого шага, назвав его потенциально серьезной ошибкой.

Согласно информации агентства Yonhap, объем военной помощи Украине со стороны Южной Кореи будет определяться в зависимости от позиции России по отношению к КНДР. Российский МИД, в свою очередь, предупредил о возможных "необратимых последствиях" для двусторонних отношений в случае поставок оружия Киеву.

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