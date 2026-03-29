ми-8
© airliners.net by Igor Dvurekov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 19:38

Вертолет вместо автобуса: новая логистика в отдаленных поселках Югры упрощает жизнь местным

Жители труднодоступных населенных пунктов Югры получили новое расписание авиасообщения с административным центром. С 27 марта авиакомпания "Ютэйр-Вертолетные услуги" приступила к регулярным перевозкам на вертолетах Ми-8 из аэропорта Ханты-Мансийска. Основной целью программы стало обеспечение транспортной доступности для отдаленных поселков, где наземное сообщение ограничено или отсутствует в определенные сезоны. Обновленная маршрутная сеть включает как прямые вылеты, так и рейсы с множественными промежуточными посадками.

График полетов в Согом

Прямое сообщение между окружной столицей и селом Согом организовано по гибкому графику, учитывающему текущий спрос. Жители могут воспользоваться рейсами в начале рабочей недели и в пятницу, что позволяет планировать поездки в Ханты-Мансийск по административным и личным вопросам.

Полеты по маршруту Ханты-Мансийск — Согом — Ханты-Мансийск выполняются в утренние часы. Воздушные суда вылетают в 08:30 и 09:00, прибывая в пункт назначения через полтора часа. Такая интенсивность движения позволяет поддерживать устойчивую связь с территорией, удаленной от сети автомобильных дорог.

Маршруты по селам Октябрьского района

С 1 апреля оператор расширил географию полетов, внедрив сложные маршруты с остановками в ряде поселений. Теперь вертолеты выполняют рейсы, связывающие Ханты-Мансийск с населенными пунктами Горнореченск, Карымкары, Большие Леуши, Комсомольский, Большой Атлым и рядом других, конечным пунктом следования которых является Сергино.

Рейс под номером ЮР-961/962 отправляется из Ханты-Мансийска по понедельникам и субботам в 09:30. Общее время в пути до поселка Сергино составляет шесть часов, учитывая все необходимые посадки. По средам пассажиры могут воспользоваться рейсом ЮР-963/964, который включает залет в Пальяново, что обеспечивает дополнительный охват удаленных территорий.

Значение авиаперевозок для региона

Развитие сети местных авиалиний признано приоритетной задачей для северных территорий. В условиях сложного ландшафта и значительных расстояний между поселениями вертолет остается единственным надежным средством передвижения, способным работать в любую погоду без привязки к состоянию зимников или речных переправ.

"Для северных регионов регулярные вертолетные рейсы — это не роскошь, а базовое условие для нормальной жизни. Авиация обеспечивает своевременную доставку людей, почты и важных грузов в места, куда невозможно проехать на машине. Стабильное расписание позволяет людям планировать визиты в районные центры, что напрямую влияет на качество жизни в малых населенных пунктах. Развитие таких маршрутов является одним из самых эффективных инструментов поддержки местных жителей".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Организация такой сложной логистики в Октябрьском районе требует высокой координации работы наземных служб аэропортов. Каждый рейс проходит обязательный технический контроль перед вылетом, чтобы обеспечить безопасность пассажиров на всех этапах длительного многоточечного маршрута.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

