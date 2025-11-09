Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Крыло самолета
Крыло самолета
© freepik.com by jannoon028 is licensed under Public domain
Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:28

Зима без границ: аэропорты Югры открыли почти 100 направлений, включая рейсы за рубеж

Аэропорты ХМАО перешли на зимнее расписание: почти 100 направлений, включая 10 международных

С ноября аэропорты Ханты-Мансийского автономного округа начали работать по осенне-зимнему расписанию, которое будет действовать до конца марта 2026 года.
Обновлённое расписание включает почти 100 направлений, из которых 10 — международные. Теперь жители региона могут не только путешествовать по стране, но и отправиться за границу без пересадок.

Международные рейсы: из Сургута и Нижневартовска — прямо за рубеж

Главные международные ворота Югры — аэропорт Сургута. Отсюда выполняются прямые рейсы в Баку, Бишкек, Ош, Худжанд, Ташкент и Дубай. Полёты осуществляют авиакомпании ЮТэйр, Somon Air и Aero Nomad Airlines.
С ноября по март эти маршруты связывают Югру с Азербайджаном, Киргизией, Узбекистаном, Таджикистаном и ОАЭ.

Из Нижневартовска также доступны международные направления — в Ош, Ташкент и Наманган. Таким образом, жители восточной и центральной части округа могут отправиться за границу без пересадок в столице.

Путешествия по России: от Петербурга до Сочи

Из Сургута можно улететь практически в любой крупный город России:
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Новосибирск, Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург и другие направления.

Из Нижневартовска - в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Казань, Новосибирск, Тюмень, Омск, Красноярск, Уфу, Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу.
Аэропорт Ханты-Мансийска связывает округ с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Новосибирском, Казанью, Челябинском, Уфой и Тюменью.

Самолёты из крупнейших аэропортов Югры — Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Когалыма и Нягани - ежедневно летают в Москву, откуда можно добраться в любую точку мира.

Малые аэропорты: удобные перелёты внутри региона

Для внутренних маршрутов активно работают Нягань, Советский, Белоярский, Урай, Березово и Игрим.

  • Из Нягани можно улететь в Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск, Белоярский и Нижневартовск.

  • Советский связан с Екатеринбургом, Тюменью, Белоярским и Санкт-Петербургом.

  • Из Урая выполняются рейсы в Тюмень, Екатеринбург и Ханты-Мансийск.

  • Березово и Игрим обслуживают северные маршруты — до Ханты-Мансийска, Тюмени, Белоярского, Приполярного, Саранпауля и Сосьвы.

Такая сеть позволяет комфортно перемещаться между городами округа, делая путешествия внутри Югры проще и быстрее.

Зима без границ

Этой зимой жители ХМАО смогут улететь от Березово до Сочи, от Белоярского до Ташкента.
География полётов охватывает всю страну и часть зарубежных направлений, а три главных аэропорта региона — Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск - по-прежнему остаются ключевыми транспортными узлами Севера.

