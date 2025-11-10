Югра открыла сезон: "Первый снег" собрал лучших лыжников страны на старте зимы

Зима официально началась в России — в Ханты-Мансийске сегодня, 9 ноября, дали старт традиционным соревнованиям по лыжным гонкам "Югория. Первый снег". Власти округа заявили, что именно с этого события стартует всероссийский лыжный сезон.

"Сегодня в Ханты-Мансийске стартовали лыжные гонки "Югория. Первый снег"! С этого момента лыжный сезон в России открыт", — сообщили в официальном Telegram-канале правительства Югры.

Где проходят соревнования

Главной площадкой стал Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, который традиционно принимает крупнейшие старты сезона. Здесь собрались не только профессиональные спортсмены, но и любители лыжных гонок со всей страны.

Кто вышел на старт

На трассу в Ханты-Мансийске вышли ведущие лыжники России:

Сергей Устюгов ,

Денис Спицов ,

Алексей Червоткин ,

Алена Баранова ,

Алина Пеклецова ,

Анастасия Фалеева ,

Анастасия Кириллова.

Их участие придало турниру высокий статус и сделало открытие сезона настоящим спортивным праздником.

Символ начала зимы

Соревнования "Югория. Первый снег" уже стали доброй традицией для Югры и всей России. Именно они символически открывают зимний спортивный сезон, объединяя профессионалов и любителей на одной трассе.