Югра открыла сезон: "Первый снег" собрал лучших лыжников страны на старте зимы
Зима официально началась в России — в Ханты-Мансийске сегодня, 9 ноября, дали старт традиционным соревнованиям по лыжным гонкам "Югория. Первый снег". Власти округа заявили, что именно с этого события стартует всероссийский лыжный сезон.
"Сегодня в Ханты-Мансийске стартовали лыжные гонки "Югория. Первый снег"! С этого момента лыжный сезон в России открыт", — сообщили в официальном Telegram-канале правительства Югры.
Где проходят соревнования
Главной площадкой стал Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, который традиционно принимает крупнейшие старты сезона. Здесь собрались не только профессиональные спортсмены, но и любители лыжных гонок со всей страны.
Кто вышел на старт
На трассу в Ханты-Мансийске вышли ведущие лыжники России:
-
Сергей Устюгов,
-
Денис Спицов,
-
Алексей Червоткин,
-
Алена Баранова,
-
Алина Пеклецова,
-
Анастасия Фалеева,
-
Анастасия Кириллова.
Их участие придало турниру высокий статус и сделало открытие сезона настоящим спортивным праздником.
Символ начала зимы
Соревнования "Югория. Первый снег" уже стали доброй традицией для Югры и всей России. Именно они символически открывают зимний спортивный сезон, объединяя профессионалов и любителей на одной трассе.
