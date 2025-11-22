Югра меняет сберегательные привычки: вклады в азиатской валюте растут быстрее, чем успевают замечать банкиры

Рост интереса к альтернативным валютам в Югре постепенно меняет структуру сбережений жителей региона. По данным URA. RU, за последние полтора года юаневые вклады стали одним из наиболее заметных трендов, хотя рубль по-прежнему занимает почти весь депозитный портфель.

Как меняется валютная структура вкладов

В региональном отделении ВТБ отмечают устойчивый рост вложений в китайскую валюту.

"Среди валютных вкладов сейчас есть вклады в юанях. За полтора года этот портфель в Югре увеличился с 70 миллионов до 93 миллионов в рублевом эквиваленте", — поясняет агентству управляющий банка в Югре Виталий Мосунов.

Динамика отражает стремление части клиентов диверсифицировать накопления и использовать относительно стабильные инструменты в условиях меняющейся экономической среды.

При этом в общем объёме депозитов юаневые счета занимают весьма скромную долю. Несмотря на рост, доля валютных вкладов остаётся невысокой, поскольку предпочтения большинства клиентов по-прежнему связаны с традиционными форматами накопления. Банк фиксирует умеренно возрастающий интерес, но не видит кардинального смещения в структуре депозитов.

Рубль сохраняет лидерство

Отечественная валюта занимает 98% сбережений югорчан, что делает рублевые вклады доминирующим инструментом накоплений. Большая часть клиентов предпочитает более предсказуемые условия, ориентируясь на внутренние финансовые параметры, в том числе на ключевую ставку.

В течение года спрос на накопительные счета заметно колебался. Максимальный интерес наблюдался в период с февраля по июль, когда клиенты активно открывали новые счета. Такие колебания считаются сезонными, но они также связаны с изменениями в денежно-кредитной политике и планированием семейных расходов.

Сезонность и банковские тренды

Осенний период традиционно сопровождается снижением активности — югорчане распределяют средства на подготовку к школе и сезонные траты.

"В августе югорчане открыли чуть меньше новых накопительных счетов, чем в июле — повлияло снижение ключевой ставки, подготовка к школьному и осеннему сезону. А в сентябре количество вновь открытых накопительных счетов увеличилось на 11%", — уточняет Мосунов.

Такие колебания отражают естественные процессы: клиенты реагируют на изменение ключевых ставок, фактор расходов и общую финансовую ситуацию. В банке ожидают, что интерес к юаневым вкладам будет расти постепенно, но без резких скачков, а рублевые инструменты сохранят статус основного формата накоплений для жителей региона.