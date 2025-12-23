Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка укладывает волосы
Девушка укладывает волосы
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:52

Полощу волосы рисовой водой — пряди стали гладкими и послушными: но есть важный нюанс

Рисовая вода снизила трение волос и повысила их эластичность — учёные

Японская практика yu-su-ru снова набирает популярность как домашний способ ухода за волосами без сложной косметики. В основе метода — ферментированная рисовая вода, которой ополаскивают длину, рассчитывая на более гладкие и крепкие пряди. Однако даже у "натурального" решения есть нюансы: частое применение может дать обратный эффект. Об этом сообщает Infobae.

Что такое yu-su-ru и откуда он появился

Yu-su-ru — это использование воды, оставшейся после замачивания или промывания риса, в качестве ухода для волос. Истоки практики связывают с Японией периода Хэйан (794-1185), где женщины придворной культуры применяли рисовую воду в ежедневных ритуалах красоты. Со временем метод закрепился в азиатских традициях, а сегодня воспринимается как доступный "домашний кондиционер", который можно приготовить из нескольких простых вещей.

Почему рисовая вода считается полезной

В рисовой воде есть крахмал, инозитол и витамины — компоненты, которые часто упоминают как причины блеска и более "собранного" вида волос после ополаскивания. В научной работе, посвящённой yu-su-ru, отмечалось снижение поверхностного трения и рост эластичности волос после обработки рисовой водой, что логично связывают с меньшей ломкостью при расчёсывании. При этом специалисты подчёркивают: популярное утверждение об ускорении роста волос остаётся недоказанным, и эффект чаще описывают как улучшение внешнего вида и сохранение целостности длины.

Что говорят специалисты и кому метод может не подойти

Отдельный плюс yu-su-ru — ощущение "скольжения": волосам проще распределять влагу и меньше травмировать поверхность при трении. Именно так объясняют механизм действия и в медицинских комментариях о рисовой воде для волос.

Но есть и ограничения. Людям с очень сухими или низкопористыми волосами рекомендуют не злоупотреблять: избыток крахмала и белковых компонентов способен сделать пряди более жёсткими. В тексте также подчёркивается риск раздражения у тех, у кого чувствительная или воспалённая кожа головы, поэтому частоту процедур лучше держать умеренной и следить за реакцией.

Как приготовить yu-su-ru дома

Для базового варианта достаточно 1/2 стакана сырого риса, воды, миски и сита. Быстрый способ — замочить рис на 30 минут-2 часа, затем процедить жидкость. Более длительное брожение, по описанию метода, может сохранять больше питательных веществ, но важно не выходить за безопасные рамки: в материале отдельно отмечают рекомендацию ограничивать ферментацию максимум двадцатью четырьмя сутками, чтобы снизить риск раздражения из-за "разрушения" воды.

Японская практика yu-su-ru снова набирает популярность как домашний способ ухода за волосами без сложной косметики. В основе метода — ферментированная рисовая вода, которой ополаскивают длину, рассчитывая на более гладкие и крепкие пряди. Однако даже у "натурального" решения есть нюансы: частое применение может дать обратный эффект. Об этом сообщает Infobae.

Что такое yu-su-ru и откуда он появился

Yu-su-ru — это использование воды, оставшейся после замачивания или промывания риса, в качестве ухода для волос. Истоки практики связывают с Японией периода Хэйан (794-1185), где женщины придворной культуры применяли рисовую воду в ежедневных ритуалах красоты. Со временем метод закрепился в азиатских традициях, а сегодня воспринимается как доступный "домашний кондиционер", который можно приготовить из нескольких простых вещей.

Почему рисовая вода считается полезной

В рисовой воде есть крахмал, инозитол и витамины — компоненты, которые часто упоминают как причины блеска и более "собранного" вида волос после ополаскивания. В научной работе, посвящённой yu-su-ru, отмечалось снижение поверхностного трения и рост эластичности волос после обработки рисовой водой, что логично связывают с меньшей ломкостью при расчёсывании. При этом специалисты подчёркивают: популярное утверждение об ускорении роста волос остаётся недоказанным, и эффект чаще описывают как улучшение внешнего вида и сохранение целостности длины.

Что говорят специалисты и кому метод может не подойти

Отдельный плюс yu-su-ru — ощущение "скольжения": волосам проще распределять влагу и меньше травмировать поверхность при трении. Именно так объясняют механизм действия и в медицинских комментариях о рисовой воде для волос.

Но есть и ограничения. Людям с очень сухими или низкопористыми волосами рекомендуют не злоупотреблять: избыток крахмала и белковых компонентов способен сделать пряди более жёсткими. В тексте также подчёркивается риск раздражения у тех, у кого чувствительная или воспалённая кожа головы, поэтому частоту процедур лучше держать умеренной и следить за реакцией.

Как приготовить yu-su-ru дома

Для базового варианта достаточно 1/2 стакана сырого риса, воды, миски и сита. Быстрый способ — замочить рис на 30 минут-2 часа, затем процедить жидкость. Более длительное брожение, по описанию метода, может сохранять больше питательных веществ, но важно не выходить за безопасные рамки: в материале отдельно отмечают рекомендацию ограничивать ферментацию максимум двадцатью четырьмя сутками, чтобы снизить риск раздражения из-за "разрушения" воды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Короткие тренировки подходят не всем — фитнес-эксперт Воробьев сегодня в 12:57
Быстрое кардио: в каком случае короткие интенсивные тренировки дают результат

Фитнес-тренер Никита Воробьев объяснил NewsInfo, когда короткие, но интенсивные тренировки действительно работают.

Читать полностью » Горячая вода при умывании разрушает защитный барьер кожи — косметологи сегодня в 0:21
Раньше делала это каждое утро — теперь понимаю, почему кожа стала суше

Правильное утреннее умывание напрямую влияет на состояние кожи и скорость её возрастных изменений. Простые корректировки привычного ритуала помогают сохранить гладкость, упругость и здоровый цвет лица без сложных процедур.

Читать полностью » Серебряный френч заменил белый кончик в новогоднем маникюре — Bovari вчера в 23:04
Запись в салон не нужна: этот маникюр выглядит празднично и делается дома

Декоративный секрет к Новому году: как сделать серебристый френч своими руками и почему он стал главным трендом сезона. Праздничный вид гарантирован!

Читать полностью » Жёсткие диеты перед праздниками создают нагрузку на организм — врач Беляева вчера в 20:18
Резко худеют — резко расплачиваются: чем опасна подготовка к праздникам через ограничения

Детоксы и строгие диеты перед Новым годом могут навредить. Врач объяснила, как подготовиться к праздникам без риска для здоровья.

Читать полностью » Новогодние обещания формируют завышенные ожидания и стресс — психолог Метелина вчера в 20:05
Новогодние обещания закладывают разочарование: главная ловушка начинается в полночь

Новогодние обещания часто оборачиваются разочарованием. Психолог объяснила, как превратить желания в реальные шаги и избежать чувства вины.

Читать полностью » Рост цен на стоматологию ограничится 20–30% в 2026 году — Антипенко стоматолог вчера в 19:58
Пломба дороже золота: цифра в чеке, к которой пациенты в 2026 году окажутся не готовы

Прогнозы о резком росте цен на стоматологию напугали пациентов, но эксперты сомневаются в сценарии скачка. Рынок может отреагировать иначе.

Читать полностью » Продукт распада мелатонина улучшил память — Knowridge вчера в 19:54
Ночной гормон включил скрытую защиту мозга: эффект проявляется, когда память уже под угрозой

Учёные выяснили, что метаболит гормона сна мелатонина может усиливать память и поддерживать работу мозга, включая возрастные изменения когнитивных функций.

Читать полностью » Ранний отход ко сну зимой снижает хроническую усталость — Фицджеральд психолог вчера в 17:36
Зима — не пауза в жизни: привычки, которые удерживают психику на плаву в сезон темноты

Зима не обязательно должна быть временем упадка и ожидания. Психолог объясняет, как изменить отношение к холодному сезону и сохранить эмоциональный баланс.

Читать полностью »

Новости
Мир
Безработица в Финляндии выросла до максимума с начала века — Bloomberg
Садоводство
Орхидеи перестают цвести при недостатке рассеянного света — цветоводы
Мир
Минюст США опубликовал более 10 ГБ новых материалов по делу Эпштейна — РИА Новости
Общество
Дефицит кадров назвали фактором риска для пенсионной модели — Трепольский
Общество
Дирижабли включили в перечень перспективных перевозок до 2035 года — Правительство РФ
Мир
Законодательное собрание Альберты приняло петицию о выходе из Канады — CBC
Недвижимость
Сезонность на рынке жилья больше не работает — риэлтор Полторак
Туризм
ИИ анализирует спрос и находит дешёвые перелёты — путешественник Конюхов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet