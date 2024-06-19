Долг перед налоговой службой в несколько десятков тысяч рублей может стать большой преградой для всех желающих выехать за границу, а также повлечёт за собой конфискацию собственности в размере задолженности. Об этом информировал российское интернет-издание "Газета.Ru" управляющий партнёр юридической компании "Ковалев и партнеры" Владимир Ковалев.
Рассказывая про избежание запрета на выезд за границу, Владимир Ковалев опирался на проблему знаменитой российской блогерши Насти Ивлеевой, которая задолжала большую сумму федеральному органу и теперь не может покинуть страну. Он отметил, что с различными санкциями со стороны государства должники сталкиваются каждый день, и известные люди — не исключение.
По словам Владимира Ковалева, один из способов — это достичь аннулирования судебного решения посредством права на обжалование. Однако эксперт отметил, что у должников не всегда имеются все необходимые и исчерпывающие сведения, которые можно предоставить. Помимо этого, он сообщил, что акт задержания происходить максимально быстро, а вот судебный процесс порой занимает много лет.
Ещё один способ — прийти к определённому соглашению с инспекцией Федеральной налоговой службы России. Обычно в таких случаях федеральный орган предоставляет время к какому-либо сроку, дающее возможность оплатить задолженность менее спешно. Таким образом, процесс на какой-то период времени останавливается, и гражданину даётся отсрочка / рассрочка. Однако специалист предупреждает о большом недостатке этого способа. Дело в том, что гражданину необходимо будет аргументировать причину, найти способ обеспечения исполнения обязательств в виде имущества и других объектов гражданских прав, подписать много разных бумаг и так далее.
Как вариант, должник может обсудить свой выезд с судебными приставами. Владимир Ковалев обратил внимание, что принятие временных ограничений можно будет перенести, но исключительно на 10 дней.
Конечно же, самый лёгкий способ — это выплатить свой долг.
Фото: https://pxhere.com/de/photo/758111 (Creative Commons CC0 1.0)
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