Компания "Ростелеком" предупредила о возможных сбоях в работе YouTube на территории России из-за проблем с принадлежащим Google оборудованием.
Провайдер объяснил проблемы серьезной перегрузкой имеющихся мощностей из-за растущего трафика. По словам "Ростелекома", из-за этого могут наблюдаться снижение скорости загрузки видео и ухудшение качества воспроизведения. При этом сбои не зависят от поставщика интернета.
Проблемное оборудование Google применяется для кэширования и ускорения загрузки видеороликов, отмечает провайдер.
"Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьёзная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", — сообщили в компании.
Фото: YouTube.
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