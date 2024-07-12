Компания "Ростелеком" предупредила о возможных сбоях в работе YouTube на территории России из-за проблем с принадлежащим Google оборудованием.

Провайдер объяснил проблемы серьезной перегрузкой имеющихся мощностей из-за растущего трафика. По словам "Ростелекома", из-за этого могут наблюдаться снижение скорости загрузки видео и ухудшение качества воспроизведения. При этом сбои не зависят от поставщика интернета.

Проблемное оборудование Google применяется для кэширования и ускорения загрузки видеороликов, отмечает провайдер.

"Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьёзная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", — сообщили в компании.

Фото: YouTube.