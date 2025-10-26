YouTube стал ловушкой: вирус прятался в роликах с "бесплатным Photoshop"
Исследователи компании Check Point обнаружили масштабную киберкампанию под названием YouTube Ghost Network, в рамках которой злоумышленники использовали более трёх тысяч роликов на YouTube для распространения вредоносного программного обеспечения. Под видом бесплатных версий популярных программ и игровых дополнений хакеры заражали устройства пользователей, похищая пароли, криптовалюту и личные данные.
Как работала YouTube Ghost Network
Основной замысел мошенников заключался в том, чтобы максимально имитировать легитимный контент. На каналах, выглядевших как обычные обучающие или игровые, публиковались видео с громкими заголовками вроде "Бесплатный Photoshop без активации" или "Рабочие читы для Roblox".
Под каждым роликом оставляли сотни поддельных комментариев, создающих иллюзию, что скачанные файлы действительно безопасны и функциональны. На деле ссылки в описании вели на архивы, размещённые на Dropbox, Google Drive или MediaFire, где находились заражённые исполняемые файлы.
"Хакеры тщательно маскировали вредоносные ссылки под легальные ресурсы и даже имитировали положительные отзывы, чтобы вызвать доверие", — отметили специалисты Check Point Research.
Какие программы предлагали хакеры
Злоумышленники использовали популярные запросы, чтобы повысить вероятность переходов. Среди приманок чаще всего встречались:
• Adobe Photoshop - "бесплатные" взломанные версии с отключённой активацией;
• FL Studio - пиратские сборки музыкального софта;
• Microsoft Office - "бесплатные ключи" и "активации без лицензии";
• Roblox - читы и инструменты для обхода защиты.
Особенно активно злоумышленники атаковали пользователей, которые доверчиво следовали инструкциям из видео. Их просили отключить Windows Defender перед установкой — якобы чтобы избежать "ложных срабатываний антивируса". После этого на компьютер загружалось вредоносное ПО.
Что именно загружалось
Аналитики Check Point выявили как минимум два активных семейства троянов, распространявшихся через эту кампанию — Lumma и Rhadamanthys.
-
Lumma Stealer специализируется на краже сохранённых паролей из браузеров и данных авторизации в криптокошельках.
-
Rhadamanthys способен перехватывать файлы конфигураций, куки-файлы, ключи двухфакторной аутентификации и даже делать снимки экрана.
Собранные данные затем передаются на управляющие серверы, где используются для взлома дополнительных аккаунтов или продажи на теневых форумах.
Масштаб заражения
Некоторые из видео в рамках YouTube Ghost Network набрали сотни тысяч просмотров. Например, ролик о "взломе Photoshop" на одном из скомпрометированных каналов с 129 тысячами подписчиков собрал 291 тысячу просмотров, а видео о "бесплатном FL Studio" — более 147 тысяч.
Многие пользователи даже не подозревали, что становятся частью атаки: внешне видео и комментарии выглядели правдоподобно, а каналы имели многолетнюю историю и тысячи подписчиков.
Реакция Google и Check Point
Check Point Research оперативно передала информацию команде Google, после чего большинство заражённых роликов было удалено. Также компания помогла выявить взломанные каналы и заблокировала доступ к размещённым вредоносным ссылкам.
"Мы наблюдаем рост использования YouTube как платформы для массовых атак. Хакеры выбирают её из-за доверия пользователей и высокой скорости распространения контента", — пояснили исследователи Check Point.
Google заявила, что продолжит усиливать системы автоматического обнаружения вредоносных ссылок и аномальной активности на YouTube.
Исторический контекст: атака на Linus Tech Tips
Кампания YouTube Ghost Network напоминает прошлогодний случай с популярным каналом Linus Tech Tips, имеющим 15,3 млн подписчиков. В 2023 году хакеры получили доступ к его учётной записи и разместили там мошенническую трансляцию о раздаче криптовалюты. Ссылки и QR-коды вели на поддельные сайты, где пользователям предлагали загрузить "спонсорские материалы", на деле представлявшие собой тот же тип вредоносного ПО, что и в текущей атаке.
Тогда YouTube оперативно восстановил доступ владельцу канала, но инцидент стал показателем того, насколько уязвимы даже крупные площадки при недостаточной киберзащите.
Сравнение методов атак на YouTube
|Тип атаки
|Приманка
|Каналы распространения
|Цель
|YouTube Ghost Network
|Бесплатные программы, читы
|Dropbox, Google Drive, MediaFire
|Кража паролей и криптоданных
|Linus Tech Tips Hack (2023)
|Раздача криптовалют
|Прямая трансляция YouTube
|Перенаправление на фишинговые сайты
|Fake Sponsorship Emails
|Ложные письма о партнёрстве
|Электронная почта
|Получение доступа к аккаунтам
Как защититься: пошаговые советы
-
Никогда не скачивайте программы по ссылкам из комментариев или описаний к видео.
-
Не отключайте антивирус, даже если об этом настойчиво просят "авторы".
-
Проверяйте подписи YouTube-каналов — наличие галочки подтверждения снижает риск подделки.
-
Используйте многофакторную аутентификацию для защиты учётной записи Google.
-
Сканируйте систему после любых загрузок при помощи антивирусов (например, ESET, Kaspersky, Bitdefender).
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Скачать "взломанный" Photoshop с YouTube.
Последствие: Потеря паролей и данных кошельков.
Альтернатива: Использовать бесплатные аналоги, например GIMP или Photopea.
-
Ошибка: Отключить Windows Defender.
Последствие: Открытие системы для вредоносных программ.
Альтернатива: Добавить файл в исключения только после проверки цифровой подписи.
-
Ошибка: Доверять комментариям под видео.
Последствие: Мошенническая установка вируса.
Альтернатива: Проверять источник загрузки и официальные сайты разработчиков.
А что если YouTube ужесточит политику безопасности?
Если Google внедрит автоматическую проверку всех внешних ссылок и архивов, размещённых под видео, такие кампании станут значительно сложнее. Возможно, платформа начнёт применять дополнительные меры — например, обязательное подтверждение личности авторов, использующих популярные бренды в названиях роликов.
Плюсы и минусы ужесточения правил
|Плюсы
|Минусы
|Снижение числа атак
|Увеличение задержек при публикации видео
|Повышение доверия пользователей
|Возможные ложные блокировки контента
|Улучшение имиджа YouTube
|Ограничение свободы авторов
3 интересных факта
-
Более 80% вредоносных роликов в рамках кампании были загружены в течение трёх месяцев.
-
По оценкам Check Point, ежедневно YouTube Ghost Network могла заражать до 10 000 пользователей.
-
Lumma и Rhadamanthys активно продаются на даркнет-форумах как готовые решения для атак на Windows.
FAQ
Как понять, что файл заражён?
Если система просит отключить антивирус или требует прав администратора без объяснений — это тревожный сигнал.
Можно ли удалить Lumma или Rhadamanthys вручную?
Нет, лучше использовать специализированные утилиты — Malwarebytes, Dr.Web CureIt! или Microsoft Safety Scanner.
Как защитить свой YouTube-канал от взлома?
Включите двухфакторную аутентификацию, не переходите по сторонним ссылкам в письмах о "сотрудничестве" и не делитесь токенами доступа.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru