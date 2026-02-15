Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Екатерина Лаврова Опубликована сегодня в 16:40

Консилер под глазами может добавить возраст — ошибка, которую совершают многие

Макияж способен не только подчеркнуть черты лица, но и визуально освежить его без эффекта маски. Секрет молодого образа кроется не в плотном перекрытии кожи, а в грамотной работе со светом и текстурами. Визажисты всё чаще говорят о естественности как о главном антивозрастном приёме. Об этом сообщает Bovary.

Лёгкая база вместо плотного покрытия

Чем более "идеальным" пытается выглядеть лицо, тем заметнее становятся возрастные нюансы. Плотные матовые тональные средства фиксируют кожу и подчёркивают микрорельеф, лишая лицо живости. Гораздо выигрышнее смотрятся увлажняющие формулы или лёгкие тонирующие средства, которые сохраняют подвижность мимики.

Наносить основу лучше от центра лица к периферии, постепенно растушёвывая и избегая перегруженных контуров. Такой подход создаёт ощущение естественного сияния и позволяет коже "дышать" в течение дня.

Консилер и румяна: расставляем акценты

Одна из частых ошибок — чрезмерное нанесение консилера под глаза. Вместо плотного слоя специалисты советуют точечную коррекцию: небольшое количество средства во внутреннем уголке глаза и лёгкое растушёвывание вниз. Это придаёт взгляду свежесть без ощущения нарисованности.

Румяна называют самым мощным омолаживающим продуктом. Их размещают выше классической линии — на верхней части скул, слегка уводя к вискам. Кремовые текстуры выглядят особенно гармонично, так как буквально "сливаются" с кожей и имитируют естественный румянец. Слишком тёмные или коричневые оттенки лучше исключить — они могут визуально утяжелить черты.

Мягкость в деталях: глаза, брови, губы

В макияже глаз ключевым становится отказ от жёстких линий. Графичная чёрная подводка и насыщенные дымчатые оттенки способны добавить возраст. Более мягкий эффект дают тени в бежевых, розоватых и натуральных тонах с тщательной растушёвкой. Если подводка всё же используется, её наносят тонкой линией максимально близко к ресничному краю или заменяют тёмными тенями.

Брови формируют выражение лица не меньше, чем глаза. Слишком тёмные и чётко очерченные дуги делают образ строгим. Лёгкая коррекция с помощью геля или карандаша, имитирующего волоски, создаёт более открытый и молодой эффект.

На губах предпочтительнее сатиновые и глянцевые текстуры. Сильно матовые помады подчёркивают мелкие морщины и сухость. Лёгкий блеск или атласный финиш добавляют объёма и мягкости, а аккуратное усиление цвета в центре губ делает их визуально более полными.

Автор Екатерина Лаврова
Екатерина Лаврова — эксперт бьюти-индустрии, химик-технолог косметических средств (РТУ МИРЭА) с опытом 12+ лет. Специалист по составам и техникам макияжа.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

