Бензин только по паспорту: новый запрет должен охладить опасные покатушки

Доступ подростков к мототехнике без регистрации и прав снова стал поводом для обсуждения в Ростовской области. Поводом послужили многочисленные жалобы жителей на опасное катание несовершеннолетних на питбайках и кроссовых мотоциклах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Новые меры контроля

Региональные власти подготовили проект областного закона, который должен ограничить продажу бензина несовершеннолетним. Инициатива появилась после серии случаев, когда дети самостоятельно заправляли технику и выезжали на дороги без навыков и документов. По действующему законодательству питбайки и кроссовые мотоциклы рассматриваются как спортивный инвентарь, однако фактически используются на улицах населенных пунктов.

Проект закона предполагает, что розничная продажа топлива будет запрещена всем лицам моложе 18 лет. Исключение составят подростки старше 16 лет, имеющие водительское удостоверение на управление мопедом или мотоциклом объемом до 125 кубических сантиметров. В случае сомнений продавец вправе запросить документ, подтверждающий возраст покупателя.

Норма должна вступить в силу с 1 марта 2026 года. Разработчики считают, что ограничение сократит количество нарушений и повысит безопасность на дорогах.

Дискуссия о необходимости запрета

Тема вызвала обсуждение среди специалистов и общественников. Часть экспертов отмечает, что полностью проблему она не решит: подростки могут получить бензин от знакомых или родственников. Другие подчеркивают воспитательный эффект запрета.

«Правильная инициатива, — необходимо мотивировать молодежь получать права и учиться водительской этике», — заявил зампредседателя Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин.

В автомобильном сообществе считают, что решать проблему нужно комплексно, включая просвещение родителей и повышение контроля за использованием внедорожной техники в черте города.

Опыт других регионов

Ростовская область — не первая, где рассматривают подобные ограничительные меры. В Татарстане и Вологодской области запрет продажи топлива несовершеннолетним действует с этого года. Штрафы для нарушителей достигают 150 тысяч рублей. В Волгоградской области аналогичный запрет введен весной на период действия режима повышенной готовности.

Региональные власти подчеркивают, что мера направлена не на ограничение интересов подростков, а на снижение аварийности и травматизма. Окончательное решение по законопроекту будет принято после общественного обсуждения и рассмотрения в областной думе.