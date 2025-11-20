Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
АЗС
АЗС
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована 21.11.2025 в 0:00

Бензин только по паспорту: новый запрет должен охладить опасные покатушки

Ростовская область с 2026 года вводит запрет на продажу бензина школьникам

Доступ подростков к мототехнике без регистрации и прав снова стал поводом для обсуждения в Ростовской области. Поводом послужили многочисленные жалобы жителей на опасное катание несовершеннолетних на питбайках и кроссовых мотоциклах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Новые меры контроля

Региональные власти подготовили проект областного закона, который должен ограничить продажу бензина несовершеннолетним. Инициатива появилась после серии случаев, когда дети самостоятельно заправляли технику и выезжали на дороги без навыков и документов. По действующему законодательству питбайки и кроссовые мотоциклы рассматриваются как спортивный инвентарь, однако фактически используются на улицах населенных пунктов.

Проект закона предполагает, что розничная продажа топлива будет запрещена всем лицам моложе 18 лет. Исключение составят подростки старше 16 лет, имеющие водительское удостоверение на управление мопедом или мотоциклом объемом до 125 кубических сантиметров. В случае сомнений продавец вправе запросить документ, подтверждающий возраст покупателя.

Норма должна вступить в силу с 1 марта 2026 года. Разработчики считают, что ограничение сократит количество нарушений и повысит безопасность на дорогах.

Дискуссия о необходимости запрета

Тема вызвала обсуждение среди специалистов и общественников. Часть экспертов отмечает, что полностью проблему она не решит: подростки могут получить бензин от знакомых или родственников. Другие подчеркивают воспитательный эффект запрета.

«Правильная инициатива, — необходимо мотивировать молодежь получать права и учиться водительской этике», — заявил зампредседателя Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин.

В автомобильном сообществе считают, что решать проблему нужно комплексно, включая просвещение родителей и повышение контроля за использованием внедорожной техники в черте города.

Опыт других регионов

Ростовская область — не первая, где рассматривают подобные ограничительные меры. В Татарстане и Вологодской области запрет продажи топлива несовершеннолетним действует с этого года. Штрафы для нарушителей достигают 150 тысяч рублей. В Волгоградской области аналогичный запрет введен весной на период действия режима повышенной готовности.

Региональные власти подчеркивают, что мера направлена не на ограничение интересов подростков, а на снижение аварийности и травматизма. Окончательное решение по законопроекту будет принято после общественного обсуждения и рассмотрения в областной думе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Паспорт потребуется для покупки топлива в Ростовской области — прокуратура вчера в 4:36
На АЗС — паспортный контроль: в Ростовской области предложили новые топливные ограничения

В Ростовской области предложили ограничить продажу топлива несовершеннолетним, чтобы уменьшить количество ДТП с участием подростков на спортивной технике.

Читать полностью » В Сочи объявили моду на экокожу и экомех в 2026 году вчера в 3:36
Мода для Лошади: что носить в 2026 году — тренды с Sochi Fashion Week

На Sochi Fashion Week представили модные тренды для 2026 года, акцентируя внимание на экокоже, смелых принтах и эко-дружественных материалах.

Читать полностью » Крымские учёные представили технологию ускоренного заживления кожи — пресс-служба КФУ вчера в 2:02
В Крыму создали технологию быстрого заживления кожи: регенерация ускоряется в разы

Учёные КФУ создали технологию, ускоряющую заживление ран и усиливающую выработку коллагена, и теперь рассматривают её потенциал в регенеративной и эстетической медицине.

Читать полностью » Губернатор Бабушкин обсудил развитие пассажирских перевозок на комиссии Госсовета в Москве 19.11.2025 в 22:04
70 миллионов пассажиров — только начало: что на самом деле задумали в Астраханской области

Астраханская область готовится к новому этапу транспортной реформы: обсуждаются пригородные маршруты, обновление автопарка и роль федеральной поддержки в преобразовании пассажирских перевозок.

Читать полностью » В 19.11.2025 в 17:54
Рождение новой образовательной эпохи: в Артеке запустили один из крупнейших детских центров страны

В "Артеке" завершили строительство центра инновационных технологий площадью 27 тыс. кв. м. Новый комплекс готов принять тысячу детей и изменить образовательную среду лагеря.

Читать полностью » Ростовский аэропорт Платов готов возобновить работу до конца года — губернатор 19.11.2025 в 1:16
"Сосед" Краснодара готовится к самолётам: аэропорт Платов может возобновить рейсы в ближайшие месяцы

Губернатор Ростовской области сообщил, что аэропорт Платов может возобновить работу до конца года. "Азимут" готова возобновить рейсы между Ростовом и Минском.

Читать полностью » В Ростове могут открыть аэропорт Платов до конца года — губернатор Слюсарь 18.11.2025 в 20:56
Авиасообщение может ожить: Платов в Ростове готов к возвращению рейсов после долгого простоя

Ростовские власти заявили о готовности открыть аэропорт Платов до конца года. Региональные перевозчики уже планируют первые рейсы, решение — за федеральным центром.

Читать полностью » Доцент Шамаров: На Кубани разрабатывают водородные заправочные станции для БПЛА 18.11.2025 в 0:17
Беспилотники готовят к новой эре: на Кубани создают водородное топливо для дронов

Учёные Кубанского ГТУ создают первые в регионе водородные заправки для БПЛА: проект поддержан грантом, а исследователи ищут решения для хранения и производства топлива.

Читать полностью »

Новости
Наука
Комета 3I/ATLAS вновь появилась после скрытия за Солнцем — астрономы
Общество
Шпионство через окна может привести к уголовной ответственности в России — юрист Нечаева
Общество
Зумеры в России отличаются мотивацией и подходами к выбору работодателя — SuperJob
СФО
В Сургуте на рынке вторичной недвижимости увеличилось предложение на 4,5% — риелторы
УрФО
В Екатеринбурге не хватает мест в детсадах в двух районах — администрация
Авто и мото
Инспекторы ГАИ начали проверку сезонности шин на дорогах — юрист Безделин
Еда
Шоколадные трубочки: как приготовить идеальный десерт — кулинар Таня Радкова
Питомцы
Кошки могут проявлять привязанность через мурлыканье и прикосновения — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet