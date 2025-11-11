Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 3:36

Куда уходят 19-29 летние: в Башкирии заметили странный отток кадров

В Башкортостане численность работающей молодежи сократилась на 19,1% с 2020 по 2024 год

С 2020 по 2024 год численность работающей молодежи в Башкортостане в возрасте 19-29 лет сократилась на 19,1%, достигнув 282,1 тыс. человек. Это подтверждается данными министерства семьи, труда и социальной защиты населения, которые были проанализированы РБК Уфа.

Причины сокращения численности молодежи на рынке труда

Снижение числа работающих молодых людей связано с несколькими факторами. Во-первых, уменьшилась численность самой молодежи в республике. Во-вторых, многие молодые люди остаются заняты учебой, что ограничивает их участие в трудовой деятельности. В-третьих, существует нехватка рабочих мест для молодежи без опыта и образования.

Уровень занятости молодежи

Уровень занятости молодежи в возрасте 15-29 лет в 2024 году составил 43,5%, что на 13,8 процентных пункта ниже общего уровня занятости в республике. Особенно заметно снижение среди молодежи в возрасте 20-29 лет, где уровень занятости уменьшился с 76,4% до 66%. В то же время среди молодежи 15-19 лет занятость увеличилась с 3,4% до 3,5%.

Проблемы на рынке труда и высокая молодежная безработица

Общее число молодежи в возрасте 15-29 лет в республике в 2024 году составило 648,8 тыс. человек, что на 1,3% меньше, чем в 2020 году. При этом уровень безработицы среди молодежи в Башкортостане в 2024 году составил 2,9%, что в 1,5 раза выше среднего республиканского показателя. Среди молодежи 15-19 лет этот показатель достиг 4,7%, что более чем в два раза превышает средний уровень безработицы по региону (1,8%).

"Основными причинами высокой молодежной безработицы являются учебная занятость, нехватка вакансий, а также высокая доля трудовых отношений без официального оформления", — отметила эксперт Юлия Коваленко.

Проблемы и решения

Эксперты также указывают на низкую конкурентоспособность молодежи на рынке квалифицированного труда и активный отток молодых специалистов в крупные города. При этом требования работодателей к молодежи не стали жестче, и многие компании активно используют службы по подбору и обучению персонала. Молодые люди, в свою очередь, либо ищут практические навыки во время учебы, либо сосредоточены на получении диплома, что также влияет на их трудовую активность.

