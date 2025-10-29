Молодёжи стало в два раза больше: что задумали депутаты Челябинска и зачем им 45 человек
Депутаты Челябинской городской думы приняли решение увеличить состав молодёжной палаты с 21 до 45 человек. Обновлённое положение о её деятельности было утверждено на заседании 28 октября.
Кто войдёт в новый состав
"С целью повышения эффективности молодёжной палаты предлагается утвердить положение о ней в новой редакции. Предлагается увеличить численность палаты с 21 до 45 человек. 24 кандидатуры будут предложены городской думой, 14 — администрацией Челябинска, и ещё семь — от районов города", — сообщил вице-спикер гордумы Кирилл Матвеев.
Таким образом, обновлённый состав объединит представителей всех уровней городской власти и местного самоуправления, а также активную молодёжь из разных районов Челябинска.
Новые комиссии и изменения в структуре
Количество комиссий в палате увеличится с трёх до пяти. Помимо уже существующих направлений, появятся две новые комиссии:
-
по физической культуре и спорту;
-
по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи.
Кроме того, срок полномочий председателя палаты ограничен двумя годами, что позволит чаще обновлять руководство и давать шанс новым участникам проявить себя.
Зачем всё это нужно
Спикер гордумы Сергей Буяков подчеркнул, что расширение состава и создание новых комиссий направлены на то, чтобы активнее вовлекать молодёжь в общественную жизнь города.
"Мы уверены, что совместными усилиями депутаты и члены молодёжной палаты смогут сделать Челябинск лучше", — отметил Буяков.
Эксперты считают, что реформа сделает работу палаты более представительной и позволит охватить больше направлений — от спорта до гражданского воспитания.
