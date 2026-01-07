Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мамонты в ледниковом периоде
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 21:26

Небо взорвалось — и мир изменился: тайна вымирания мамонтов получила новый поворот

Около 13 тысяч лет назад Земля пережила резкий и разрушительный перелом, который изменил привычный ход эволюции. Почти одновременно исчезли мамонты и другая мегафауна, а также культура Кловис — одна из первых технологических традиций в Северной Америке. Долгое время эти события считались совпадением, но новые научные данные предлагают иную картину. Об этом сообщает журнал PLOS One.

Загадка внезапного исчезновения

На протяжении десятилетий учёные пытались понять, почему крупные животные ледникового периода исчезли так быстро. Климат действительно менялся, но постепенное потепление после последнего оледенения не объясняло столь резкий крах экосистем. Дополнительным вопросом стало исчезновение культуры Кловис, известной характерными каменными наконечниками и широким распространением на континенте. Археологические слои показывают, что оба процесса произошли практически одновременно, что заставило исследователей искать общий фактор. Подобные переломные моменты уже не раз меняли ход эволюции, и восстановление природных систем после катастроф могло занимать миллионы лет, как это происходило после других массовых вымираний.

Следы космической катастрофы

Новое исследование под руководством профессора Джеймса Кеннетта из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре сосредоточилось не на поиске кратеров, а на анализе микроскопических частиц в древних отложениях. Учёные изучили три ключевых памятника эпохи Кловис — Мюррей-Спрингс в Аризоне, Блэкуотер-Дроу в Нью-Мексико и Арлингтон-Каньон у побережья Калифорнии. Именно в этих местах зафиксированы слои, связанные с исчезновением мегафауны и человеческих стоянок.

"Эти три места были классическими для обнаружения и документирования случаев вымирания мегафауны в Северной Америке и исчезновения культуры Кловис", — сказал профессор Джеймс Кеннетт.

Во всех трёх точках был найден так называемый шокированный кварц — песчаные зёрна, изменённые под воздействием экстремального давления и температуры. Такие структуры не возникают при обычных природных процессах на Земле.

Воздушный взрыв вместо кратера

Авторы работы предполагают, что крупная комета, войдя в атмосферу, распалась на фрагменты и взорвалась на небольшой высоте. Подобные низковысотные воздушные взрывы высвобождают колоссальную энергию, но не оставляют выраженного кратера. Ударные волны и тепловое воздействие могли вызвать масштабные пожары и мгновенное разрушение экосистем на огромных территориях.

Похолодание и экологический кризис

По времени эти события совпадают с началом позднего дриаса — периода резкого похолодания, наступившего после фазы потепления. Температуры резко снизились и оставались низкими около тысячи лет. По версии исследователей, взрывы комет привели к выбросу пыли и сажи в атмосферу, из-за чего солнечный свет оказался частично заблокирован. Подобные климатические шоки особенно опасны для крупных видов, поскольку они хуже приспосабливаются к быстрым изменениям среды, что и сегодня учитывается при оценке угроз исчезающим видам.

"Другими словами, начался настоящий ад", — отметил Кеннетт.

Такой эффект "ударной зимы" мог дополнительно усугубиться притоком пресной воды от таяния льдов в океаны, что нарушило циркуляцию течений и климатические системы.

Чёрный мат и редкие элементы

Одним из ключевых аргументов в пользу гипотезы стал так называемый "чёрный мат" — тёмный слой отложений, богатый углеродом. Он встречается по всей Северной Америке и частично в Европе и указывает на масштабные пожары. В этих же слоях зафиксировано повышенное содержание платины и иридия — элементов, характерных для космических тел. Также обнаружены наноалмазы, микросферы металлов и стекловидные образования, возникающие при мгновенном плавлении минералов.

Песок как свидетель удара

Особую роль в исследовании сыграл ударно-метаморфизованный кварц. Его микротрещины формируются только при экстремальных давлениях и температурах, недостижимых для вулканов, молний или лесных пожаров. Электронная микроскопия и катодолюминесценция показали, что зёрна кварца из всех трёх памятников подвергались воздействию условий, выходящих за рамки обычных земных процессов. В некоторых трещинах сохранился расплавленный кремнезём.

"Есть разные уровни ударного воздействия на кварц. Некоторые зёрна будут сильно повреждены, а некоторые — слабо. Этого и следовало ожидать", — пояснил Кеннетт.

Компьютерное моделирование подтвердило, что именно воздушные взрывы способны создать подобные повреждения без образования кратера.

В совокупности чёрные маты, редкие элементы и шокированный кварц складываются в единую картину кратковременного, но мощного космического события. Авторы исследования считают, что этот взрыв стал одним из ключевых факторов, ускоривших вымирание мегафауны ледникового периода и исчезновение культуры Кловис, резко изменив ход природной и человеческой истории.

