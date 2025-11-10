Николь Кидман среди мистических интриг: новый хоррор Осгуда Перкинса напугает до жути
Николь Кидман вновь привлекла внимание зрителей, согласившись на участие в новом проекте Осгуда Перкинса — хорроре под названием "Молодые люди" (The Young People). Съемки уже идут в Ванкувере, сообщают Deadline. Пока остается загадкой, кого именно сыграет актриса, но сама постановка обещает быть насыщенной напряжением и интригой.
Действие картины разворачивается в школе, где центральной фигурой станет старшеклассница Сью. Она заводит дружбу с новой одноклассницей Китти. На первых порах их отношения складываются хорошо, но вскоре Китти начинает вести себя странно, что вызывает тревогу и недоумение у Сью.
Актерский состав
В фильме задействованы как уже известные, так и перспективные актеры:
-
Лола Тун — известна по фильму "Этим летом я стала красивой";
-
Нико Паркер — снималась в сериалах "Одни из нас" и "Как приручить дракона";
-
Брендан Хайнс — актер "Обмани меня";
-
Татьяна Маслани — известна по "Темное дитя";
-
Куш Джамбо — участвовал в "Хорошей борьбе";
-
Хизер Грэм — снималась в "Твин Пикс";
-
Джонни Ноксвилл — сыграл в "Люди в черном 2";
-
Лекси Майнтри — известна по "Эль";
-
Лили Коллиас — участвовала в "Пальмы и линии электропередач".
Проект создается при поддержке компании Neon, а продюсерами выступают сам Перкинс, Крис Фергюсон и Брайан Кавана-Джонс. Точная дата премьеры пока не объявлена, но ожидания у публики уже высоки.
