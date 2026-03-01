Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 19:10

Сердце больше не ждёт старости: опасный тренд настигает молодых людей в самом расцвете сил

В холодный вечер, когда за окном Москвы вихрился снег, а в воздухе витал запах свежезаваренного чая с лимоном, статистика из США ударила как гром среди ясного неба. Почти миллион случаев госпитализаций молодых людей от 18 до 54 лет с первым сердечным приступом за период 2011–2022 годов показали тревожный тренд: смертность растет, особенно среди женщин младше 55. Это не просто цифры — это вызов привычным представлениям о здоровье сердца как прерогативе пожилых.

Несмотря на общее снижение смертности от инфарктов, в этой группе прирост составил 1,2%, что в масштабах популяции значит тысячи спасенных жизней. Женщины оказались в зоне повышенного риска: после приступа они чаще умирали в больнице, независимо от тяжести случая. Исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, подчеркивает пробелы в диагностике и лечении.

"Рост смертности от сердечных приступов у молодых, особенно женщин, связан не только с традиционными факторами вроде гипертонии или диабета, но и с меньшей агрессивностью лечения. Женщинам реже проводят ангиографию и стентирование, что критично для восстановления кровотока."

Врач-терапевт, врач общей практики Алексей Поляков

Рост смертности: что показало исследование

Анализ почти миллиона госпитализаций выявил парадокс: пока общая смертность от инфарктов падала, у молодых она росла. Полная закупорка артерий — STEMI — несет наибольшую угрозу, приводя к некрозу миокарда за минуты. Частичная окклюзия — NSTEMI — тоже опасна, но поддается коррекции. В тяжелых случаях смертность взлетела именно среди 18-54-летних.

Данные из США отражают глобальный тренд, где менопауза и метаболизм у женщин усиливают уязвимость. Врачи отмечают: молодые пациенты игнорируют риски, считая сердце "неуязвимым".

Почему женщины в группе риска

После первого приступа женщины умирали чаще мужчин — из-за меньшего объема интервенций. Ангиопластика с стентированием восстанавливает ток крови, минимизируя ущерб. У женщин ее проводят реже, несмотря на равную частоту осложнений. Это гендерный разрыв в кардиологии, требующий переосмысления протоколов.

Симптомы у женщин маскируются: не жгучая боль в груди, а одышка, тошнота, усталость или дискомфорт в спине, шее, челюсти. Задержка в госпитализации усугубляет исход. Программа Go Red for Women борется с этим, повышая осведомленность.

"Нетрадиционные риски вроде психических расстройств или низкого дохода у молодых женщин усиливают смертность сильнее традиционных."

Врач-терапевт, врач общей практики Марина Егорова

Традиционные и нетрадиционные факторы

Классика — курение, гипертензия, холестерин, диабет, ожирение. Но у молодых женщин доминируют "новые": почечная патология, социоэкономический статус. Они тормозят выздоровление, ограничивая соблюдение ЗОЖ. Витамин D и солнце помогают балансу, снижая риски.

Исследование подчеркивает: игнор этих факторов — ошибка. Дневной сон и контроль веса — простые шаги для сердца.

Профилактика в ЗОЖ: практические шаги

Движение, питание без сахара, отказ от вредных привычек — база. Регулярные чекапы выявляют риски рано. Избегайте скроллинга в туалете, который провоцирует венозный застой, ведущий к системным проблемам.

Социальные факторы требуют политики: доступ к клиникам, образование. Сердце молодеет в угрозах — пора менять подход.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Почему растет смертность у молодых? Из-за комбинации факторов и пробелов в лечении, особенно у женщин.
  • Какие симптомы у женщин? Одышка, тошнота, усталость — не только боль в груди.
  • Как предотвратить? ЗОЖ, чекапы, контроль рисков вроде микропластика.
Проверено экспертом: врач-терапевт Алексей Поляков и врач-терапевт Марина Егорова

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

