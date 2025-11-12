Из Челябинска в мировой рейтинг: футболист ЦСКА Кирилл Глебов вошёл в список самых ценных игроков планеты

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов, воспитанник челябинского клуба "Сигнал", вошёл в список самых ценных молодых игроков планеты по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Согласно аналитической модели центра, рыночная стоимость 19-летнего вингера оценивается в 23,6 миллиона евро.

Признание на мировом уровне

На сайте CIES указано, что Глебов (19 лет и 9 месяцев) выступает на позиции крайнего нападающего и занимает 53-е место среди молодых футболистов мира. Такая высокая оценка отражает прогресс игрока и растущий интерес к нему со стороны футбольных аналитиков.

По данным CIES, стоимость Кирилла Глебова составила 23,6 млн евро.

При этом портал Transfermarkt.world оценивает его значительно ниже — в 5 миллионов евро, что всё равно делает его шестым самым дорогим игроком ЦСКА на данный момент.

Путь от Челябинска до ЦСКА

Кирилл Глебов родился в Казахстане. Его отец, Артём Глебов, играл за сборную страны по мини-футболу. В 2011 году семья переехала в Челябинск, где юный Кирилл начал заниматься футболом в спортивной школе "Сигнал".

Уже в 14 лет он попал в академию ЦСКА, а спустя несколько лет сумел закрепиться в основном составе московского клуба. Сегодня Глебов считается одним из самых перспективных российских игроков своего поколения.