Опасная добавка под маской натуральности: врач предупредила о риске йохимбе

Биологически активные добавки для снижения веса обещают быстрый результат без усилий, но, как предупреждают врачи, многие из них могут быть опасны. Некоторые производители включают в состав сильнодействующие вещества, не предназначенные для самостоятельного приёма. Одним из таких компонентов является экстракт коры йохимбе — стимулятор, способный вызвать серьёзные нарушения в работе организма.

"Йохимбе обладает выраженным стимулирующим эффектом, из-за чего может серьёзно повлиять на работу организма. Приём подобных добавок способен вызвать резкое повышение артериального давления, учащённое сердцебиение, рост тревожности, развитие панических атак и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта", — рассказала врач-терапевт Зарема Тен из Видновской клинической больницы.

Опасный компонент под маской "натуральности"

Йохимбе — это экстракт из коры дерева, произрастающего в Западной Африке. Его активное вещество, йохимбин, стимулирует нервную систему и увеличивает частоту сердечных сокращений. Первоначально он применялся как средство для лечения импотенции, но позже стал добавляться в спортивные и "жиросжигающие" комплексы.

Однако в ряде стран, включая США и Канаду, добавки с йохимбе запрещены из-за высокого риска побочных эффектов. Употребление таких средств может привести к повышению давления, бессоннице, головным болям и даже психическим расстройствам.

"Самостоятельное использование препаратов, содержащих йохимбе, представляет реальную угрозу для здоровья", — подчеркнула Зарема Тен.

Почему "натуральный" не всегда значит безопасный

Многие считают, что если средство растительного происхождения, то оно безвредно. Но именно натуральные экстракты часто содержат активные вещества, способные оказывать мощное воздействие на организм. Йохимбе — яркий пример того, как растительный компонент может превратиться в стимулятор, сравнимый по эффекту с кофеином или даже амфетамином.

Кроме того, биодобавки не проходят такие же клинические испытания, как лекарственные препараты. Их состав может отличаться от заявленного, а дозировка активных веществ — превышать безопасные нормы.

Сравнение: лекарственные препараты и БАДы

Параметр Лекарственные препараты Биодобавки Проверка безопасности Обязательная клиническая Часто отсутствует Эффективность Подтверждена исследованиями Не всегда доказана Контроль состава Строгий Зависит от производителя Назначение Только врачом Доступны без рецепта Риски побочных эффектов Известны и описаны Часто скрыты

Советы шаг за шагом: как безопасно выбрать средство для снижения веса

Перед началом приёма любых добавок проконсультируйтесь с врачом или диетологом. Проверяйте состав на наличие стимуляторов — йохимбе, эфедры, синефрина. Изучайте происхождение продукта — отдавайте предпочтение проверенным брендам. Не сочетайте БАДы с кофеином или алкоголем — это усиливает нагрузку на сердце. При появлении головокружения, тахикардии или тревожности сразу прекратите приём и обратитесь к врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: принимать БАДы "для ускорения метаболизма".

Последствие: нарушение сердечного ритма, панические атаки.

Альтернатива: естественное ускорение обмена веществ — регулярное питание, физическая активность, сон.

• Ошибка: считать, что аптечные добавки безопаснее.

Последствие: риск побочных эффектов остаётся, если есть йохимбе или стимуляторы.

Альтернатива: выбирать только препараты с клиническими исследованиями.

• Ошибка: использовать несколько добавок одновременно.

Последствие: непредсказуемая реакция организма.

Альтернатива: принимать только одно средство и под наблюдением специалиста.

А что если БАД помогает похудеть?

Даже если добавка действительно снижает вес, это не гарантирует безопасности. Потеря массы тела часто связана не с жиросжиганием, а с повышением температуры, потливостью и обезвоживанием — симптомами перегрузки организма. Такой эффект быстро проходит, а вред остаётся.

Здоровое снижение веса должно происходить постепенно — 1-2 кг в месяц при помощи правильного питания и физической активности, без стимуляторов и сомнительных средств.

Плюсы и минусы приёма БАДов для похудения

Плюсы Минусы Возможен кратковременный эффект Высокий риск побочных действий Быстрая потеря веса Перегрузка сердца и сосудов Простота применения Отсутствие медицинского контроля Психологическое ощущение "результата" Возможна зависимость от стимуляторов

Часто задаваемые вопросы

Можно ли принимать БАДы для похудения без рецепта?

Формально да, но безопаснее — только после консультации с врачом.

Какие вещества особенно опасны?

Йохимбе, эфедра, синефрин, гуарана в больших дозах.

Как понять, что добавка вызывает проблемы?

Повышается давление, появляется тревога, бессонница или тахикардия.

Что выбрать вместо БАДов?

Сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, контроль стресса.

Помогают ли витамины для снижения веса?

Нет напрямую, но поддерживают обмен веществ при правильном рационе.

Мифы и правда

• Миф: все БАДы натуральные и безопасные.

Правда: многие содержат сильнодействующие стимуляторы.

• Миф: если средство продаётся в аптеке, оно проверено.

Правда: регистрация БАДов не требует клинических испытаний.

• Миф: йохимбе помогает сжигать жир.

Правда: его эффект связан с возбуждением нервной системы, а не с расщеплением жира.

3 интересных факта

Йохимбин входит в список веществ, запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Приём йохимбе может вызывать зависимость, как от кофеина или энергетиков. В некоторых странах БАДы с йохимбе разрешены только по рецепту врача.

Исторический контекст

Йохимбе использовалось в африканской традиционной медицине как тонизирующее средство. В XX веке вещество вошло в состав фармакологических препаратов, а позже перекочевало в спортивное питание. Однако с ростом числа побочных эффектов его применение стали ограничивать. Сегодня в России и Европе препараты с йохимбе требуют особой осторожности и контроля со стороны врачей.