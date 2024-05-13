Исследование, проведенное учеными из Академии высшего образования Манипал в Индии, показало, что йога может улучшить состояние пациентов с сердечной недостаточностью. В ходе эксперимента, результаты которого были представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов, участвовало 85 человек.

Испытуемые, занимавшиеся йогой, показали значительное улучшение сердечной функции и физической выносливости по итогам шести месяцев и года наблюдений. Эффекты включают улучшения в структуре и функции сердца, а также показатели кровяного давления, частоты сердечных сокращений, веса и индекса массы тела.

Ученые подчеркнули необходимость консультации с врачом и обучения у опытного инструктора перед началом практики йоги, сообщает Газета.Ру.

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