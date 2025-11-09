Мечтал стать гибким, но йога чуть не привела меня к больнице — вот что я поменял
Йога — это не только популярная, но и полезная практика для многих людей, способствующая улучшению гибкости, снижению стресса и улучшению общего самочувствия. Однако, как и в любой физической активности, йога может быть не для всех. В некоторых случаях она может привести к травмам, если подходить к занятиям без должной осторожности. В интервью для RT врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, кому следует особенно тщательно подходить к занятиям йогой, чтобы не навредить своему организму.
"Есть люди, у которых генетика: риск травмы сухожилий, разрывов, мышечные особенности. Им просто нельзя тянуться как минимум в начале занятий йогой", — пояснил Виктор Лишин.
Кто находится в группе риска?
По словам врача, в первую очередь стоит быть осторожными тем, кто имеет генетическую предрасположенность к травмам сухожилий и связок. Таким людям особенно важно избегать чрезмерного растяжения на ранних стадиях занятий йогой, так как это может привести к разрывам и растяжениям.
Кроме того, Лишин отметил, что существуют и другие состояния, при которых йога может быть опасной без предварительной консультации с врачом:
Генетические заболевания и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Высокий уровень мочевой кислоты - это может свидетельствовать о подагре и увеличивает риск суставных травм.
Повышенный уровень гормона эстрадиола. Он также способствует повышению хрупкости связок и сухожилий, что увеличивает вероятность травм при активных растяжениях.
Сердечно-сосудистые заболевания, зажимы в шейном отделе и гипотония (пониженное давление). Некоторые позы йоги создают дополнительную нагрузку на сосуды и могут стать угрозой для людей с такими состояниями.
Особенности тренировок для людей с риском травм
Важно понимать, что йога, как и любая другая физическая активность, требует индивидуального подхода. Для людей с вышеупомянутыми состояниями или генетическими особенностями рекомендуется начинать занятия с мягких техник и меньшей амплитуды движений. Это поможет минимизировать риск травм и подготовить тело к более сложным позам в будущем.
"С течением времени связки и сухожилия становятся более прочными, и многие ограничения могут смягчиться. Важно начинать постепенно, не форсируя события", — добавил Лишин.
Как избежать травм при занятиях йогой
Консультация с врачом. Прежде чем начать заниматься йогой, особенно при наличии проблем с суставами, позвоночником или сердечно-сосудистой системой, стоит проконсультироваться с врачом.
Постепенность. Начинать с простых поз и не стремиться сразу выполнять сложные асаны. Йога — это процесс, требующий времени.
Прислушиваться к своему телу. Важно чувствовать, когда тело готово к более сложным позам и растяжкам. Резкие и чрезмерные движения могут привести к травмам.
Работа с опытным инструктором. Профессиональный тренер поможет правильно освоить техники и избежать ошибок, которые могут привести к травмам.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: Резкое растяжение без должной подготовки.
Последствие: Разрывы сухожилий и связок, боли в суставах.
Альтернатива: Постепенное увеличение амплитуды растяжений, выбор мягких упражнений для начала.
Ошибка: Пренебрежение показаниями врача при наличии заболеваний.
Последствие: Ухудшение здоровья, появление новых болей и травм.
Альтернатива: Занятия йогой с учётом рекомендаций врача, корректировка тренировок в зависимости от состояния здоровья.
А что если я уже занимаюсь йогой?
Если вы уже занимаетесь йогой, но столкнулись с болями или дискомфортом, важно пересмотреть свою практику. Возможно, стоит уменьшить нагрузку или сменить стиль йоги, выбирая менее интенсивные тренировки. Регулярные консультации с врачом помогут избежать серьёзных проблем и продолжить заниматься йогой с пользой для здоровья.
Плюсы и минусы йоги для здоровья
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение гибкости и общего тонуса организма
|Риск травм при неправильном подходе
|Снижение стресса и улучшение психоэмоционального состояния
|Требует времени для достижения видимых результатов
|Укрепление связок, суставов и позвоночника
|Может быть противопоказана при определённых заболеваниях
FAQ
Что делать, если йога вызывает боль в спине или суставах?
Остановитесь и обратитесь к врачу. Возможно, вам нужно изменить подход к тренировкам или заменить упражнения на менее интенсивные.
Можно ли заниматься йогой при гипотонии (низком давлении)?
Йога может быть полезна для людей с гипотонией, но важно избегать поз, которые могут усугубить проблему, например, асан, которые требуют резкого изменения положения головы.
Какие типы йоги более безопасны для начинающих?
Хорошим вариантом для начинающих является Хатха-йога или Йога для расслабления, которые не включают резких нагрузок и позволяют освоить основные позы без риска травм.
Мифы и правда
Миф: Йога безопасна для всех, независимо от состояния здоровья.
Правда: Йога требует внимательности и индивидуального подхода, особенно для людей с хроническими заболеваниями.
Миф: Йога сразу делает тело гибким.
Правда: Гибкость развивается постепенно, и иногда это требует месяцев или даже лет регулярных занятий.
-
Миф: В йоге нет противопоказаний.
Правда: Для людей с определёнными заболеваниями йога может быть опасной без корректировки практики.
Исторический контекст
Йога как физическая практика имеет тысячелетнюю историю. Изначально она была связана с духовными практиками, но в последние десятилетия йога стала популярной и как способ улучшить физическое здоровье. Современные формы йоги направлены на развитие гибкости, силы и внутренней гармонии, но важно помнить, что она должна подходить каждому человеку индивидуально.
3 интересных факта
Йога помогает снижать уровень стресса, улучшая работу нервной системы.
Она может быть полезной для людей с остеопорозом, так как укрепляет кости и суставы.
В Индии йога признана официальным способом лечения для некоторых заболеваний.
