Артём Кравцов Опубликована сегодня в 20:27

Мечтал стать гибким, но йога чуть не привела меня к больнице — вот что я поменял

Йога — это не только популярная, но и полезная практика для многих людей, способствующая улучшению гибкости, снижению стресса и улучшению общего самочувствия. Однако, как и в любой физической активности, йога может быть не для всех. В некоторых случаях она может привести к травмам, если подходить к занятиям без должной осторожности. В интервью для RT врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, кому следует особенно тщательно подходить к занятиям йогой, чтобы не навредить своему организму.

"Есть люди, у которых генетика: риск травмы сухожилий, разрывов, мышечные особенности. Им просто нельзя тянуться как минимум в начале занятий йогой", — пояснил Виктор Лишин.

Кто находится в группе риска?

По словам врача, в первую очередь стоит быть осторожными тем, кто имеет генетическую предрасположенность к травмам сухожилий и связок. Таким людям особенно важно избегать чрезмерного растяжения на ранних стадиях занятий йогой, так как это может привести к разрывам и растяжениям.

Кроме того, Лишин отметил, что существуют и другие состояния, при которых йога может быть опасной без предварительной консультации с врачом:

  1. Генетические заболевания и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

  2. Высокий уровень мочевой кислоты - это может свидетельствовать о подагре и увеличивает риск суставных травм.

  3. Повышенный уровень гормона эстрадиола. Он также способствует повышению хрупкости связок и сухожилий, что увеличивает вероятность травм при активных растяжениях.

  4. Сердечно-сосудистые заболевания, зажимы в шейном отделе и гипотония (пониженное давление). Некоторые позы йоги создают дополнительную нагрузку на сосуды и могут стать угрозой для людей с такими состояниями.

Особенности тренировок для людей с риском травм

Важно понимать, что йога, как и любая другая физическая активность, требует индивидуального подхода. Для людей с вышеупомянутыми состояниями или генетическими особенностями рекомендуется начинать занятия с мягких техник и меньшей амплитуды движений. Это поможет минимизировать риск травм и подготовить тело к более сложным позам в будущем.

"С течением времени связки и сухожилия становятся более прочными, и многие ограничения могут смягчиться. Важно начинать постепенно, не форсируя события", — добавил Лишин.

Как избежать травм при занятиях йогой

  1. Консультация с врачом. Прежде чем начать заниматься йогой, особенно при наличии проблем с суставами, позвоночником или сердечно-сосудистой системой, стоит проконсультироваться с врачом.

  2. Постепенность. Начинать с простых поз и не стремиться сразу выполнять сложные асаны. Йога — это процесс, требующий времени.

  3. Прислушиваться к своему телу. Важно чувствовать, когда тело готово к более сложным позам и растяжкам. Резкие и чрезмерные движения могут привести к травмам.

  4. Работа с опытным инструктором. Профессиональный тренер поможет правильно освоить техники и избежать ошибок, которые могут привести к травмам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Резкое растяжение без должной подготовки.
    Последствие: Разрывы сухожилий и связок, боли в суставах.
    Альтернатива: Постепенное увеличение амплитуды растяжений, выбор мягких упражнений для начала.

  • Ошибка: Пренебрежение показаниями врача при наличии заболеваний.
    Последствие: Ухудшение здоровья, появление новых болей и травм.
    Альтернатива: Занятия йогой с учётом рекомендаций врача, корректировка тренировок в зависимости от состояния здоровья.

А что если я уже занимаюсь йогой?

Если вы уже занимаетесь йогой, но столкнулись с болями или дискомфортом, важно пересмотреть свою практику. Возможно, стоит уменьшить нагрузку или сменить стиль йоги, выбирая менее интенсивные тренировки. Регулярные консультации с врачом помогут избежать серьёзных проблем и продолжить заниматься йогой с пользой для здоровья.

Плюсы и минусы йоги для здоровья

Плюсы Минусы
Улучшение гибкости и общего тонуса организма Риск травм при неправильном подходе
Снижение стресса и улучшение психоэмоционального состояния Требует времени для достижения видимых результатов
Укрепление связок, суставов и позвоночника Может быть противопоказана при определённых заболеваниях

FAQ

Что делать, если йога вызывает боль в спине или суставах?
Остановитесь и обратитесь к врачу. Возможно, вам нужно изменить подход к тренировкам или заменить упражнения на менее интенсивные.

Можно ли заниматься йогой при гипотонии (низком давлении)?
Йога может быть полезна для людей с гипотонией, но важно избегать поз, которые могут усугубить проблему, например, асан, которые требуют резкого изменения положения головы.

Какие типы йоги более безопасны для начинающих?
Хорошим вариантом для начинающих является Хатха-йога или Йога для расслабления, которые не включают резких нагрузок и позволяют освоить основные позы без риска травм.

Мифы и правда

  • Миф: Йога безопасна для всех, независимо от состояния здоровья.
    Правда: Йога требует внимательности и индивидуального подхода, особенно для людей с хроническими заболеваниями.

  • Миф: Йога сразу делает тело гибким.
    Правда: Гибкость развивается постепенно, и иногда это требует месяцев или даже лет регулярных занятий.

  • Миф: В йоге нет противопоказаний.
    Правда: Для людей с определёнными заболеваниями йога может быть опасной без корректировки практики.

Исторический контекст

Йога как физическая практика имеет тысячелетнюю историю. Изначально она была связана с духовными практиками, но в последние десятилетия йога стала популярной и как способ улучшить физическое здоровье. Современные формы йоги направлены на развитие гибкости, силы и внутренней гармонии, но важно помнить, что она должна подходить каждому человеку индивидуально.

3 интересных факта

  1. Йога помогает снижать уровень стресса, улучшая работу нервной системы.

  2. Она может быть полезной для людей с остеопорозом, так как укрепляет кости и суставы.

  3. В Индии йога признана официальным способом лечения для некоторых заболеваний.

