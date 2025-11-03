Эти позы выглядят просто, но именно они делают тело сильным и устойчивым
Йога привлекает гармонией и внутренним равновесием, но тем, кто делает первые шаги, важно не спешить осваивать сложные стойки и перевороты. Лучше начать с базовых поз, чтобы тело привыкло к нагрузке, а разум — к концентрации и дыханию. Сертифицированный инструктор YogaWorks Эшли Ридо из Лос-Анджелеса убеждена, что путь к сильной и устойчивой практике начинается именно с простых стоячих и сидячих асан.
"Основой практики новичка всегда будут стоячие позы", — сказала инструктор Эшли Ридо.
По её словам, эти позиции укрепляют крупные мышцы и помогают развить уверенность в движении. Они доступны большинству людей и становятся отличной отправной точкой, чтобы осознать, как тело ощущает пространство — особенно в зале, где нет зеркал.
Йога требует терпения и внимательности. Освоить её за пару занятий невозможно. Как отмечает Ридо, процесс похож на изучение нового языка: тело постепенно запоминает движения, а ум — ощущение правильного положения.
Почему новичкам стоит начать с простого
Сложные позы требуют силы, гибкости и устойчивости, которые приходят со временем. Попытка перескочить этот этап часто приводит к травмам или потере интереса. Базовые асаны укрепляют мышцы, улучшают осанку и развивают концентрацию. Они помогают почувствовать дыхание и научиться двигаться осознанно, без лишнего напряжения.
Инструкторы советуют использовать опоры — блоки, ремни и болстеры.
"Пропсы помогают выстроить правильное положение и избежать травм", — отметила Эшли Ридо.
Многие ошибочно думают, что аксессуары нужны только пожилым, но на самом деле они делают практику точнее и глубже.
10 базовых поз, с которых стоит начать
1. Тадасана — поза Горы
Простая внешне асана укрепляет ноги, пресс и спину. Необходимо стоять прямо, поставить стопы на ширину бёдер, вытянуть позвоночник и раскрыть грудь. Поза развивает устойчивость и осознанность дыхания.
2. Адхо Мукха Шванасана — Собака мордой вниз
Позволяет укрепить руки, ягодицы и корпус, растягивает заднюю поверхность ног. Если пятки не касаются пола — ничего страшного. Главное, удлинять позвоночник и направлять таз вверх.
3. Вирабхадрасана II — Воин II
Поза помогает развить силу ног и стабильность корпуса. Из положения стоя нужно широко расставить ноги, повернуть стопы, согнуть переднее колено под прямым углом, руки вытянуть в стороны. Взгляд направлен вперёд. Эта поза раскрывает бёдра и плечи, улучшает концентрацию.
4. Врикшасана — Поза дерева
Балансирующая асана развивает устойчивость и чувство центра. Одну ногу ставят на внутреннюю поверхность другой, выше или ниже колена. Руки складывают у груди или поднимают вверх. Новички могут оставить носок опорной ноги на полу для равновесия.
5. Триконасана — Поза треугольника
Асана отлично растягивает бока, плечи и заднюю поверхность бёдер. При наклоне важно не тянуться рукой к полу, а удлинять позвоночник. Эта поза помогает раскрыть грудь и улучшить гибкость.
6. Высокий выпад
Помогает укрепить ноги и развить подвижность тазобедренных суставов. Задняя нога выпрямлена, передняя согнута, руки вытянуты вверх, плечи опущены. Асана раскрывает грудь и улучшает равновесие.
7. Сету Бандхасана — Мостик
Поза снимает напряжение в спине и укрепляет ягодицы и пресс. Лёжа на спине, нужно приподнять таз, опираясь на стопы и плечи. Для комфорта под крестец можно подложить блок, чтобы уменьшить нагрузку на поясницу.
8. Арадха Матсиендрасана — Сидячий поворот
Повороты помогают мягко проработать позвоночник и снять усталость. Сидя на полу, нужно повернуться в сторону, положив руку на противоположное колено. Спина прямая, дыхание глубокое — это укрепляет мышцы кора и улучшает подвижность.
9. Бхуджангасана — Кобра
Лёжа на животе, руки под плечами, на вдохе приподнимается грудная клетка, взгляд вперёд. Поза укрепляет спину и раскрывает грудь, улучшая осанку. Главное — не переразгибать поясницу, а работать мышцами спины, а не рук.
10. Баласана — Поза ребёнка
Асана для отдыха и восстановления. Колени можно развести, лоб опустить на коврик, руки вытянуть вперёд. Баласана снимает напряжение, помогает успокоиться и сосредоточиться на дыхании.
Советы по практике шаг за шагом
-
Начинайте с коротких занятий — 15-20 минут достаточно, чтобы тело привыкло.
-
Используйте нескользящий коврик и удобную одежду.
-
Выполняйте позы осознанно, без спешки.
-
Применяйте блоки и ремни для поддержки.
-
Завершайте занятие позой Шавасаны, чтобы расслабить тело и дыхание.
Частые ошибки и как их избежать
-
Ошибка: чрезмерное стремление к растяжке.
Последствие: риск травм мышц и суставов.
Альтернатива: двигайтесь до комфортного предела и не сравнивайте себя с другими.
-
Ошибка: задержка дыхания.
Последствие: напряжение и потеря концентрации.
Альтернатива: держите дыхание ровным и глубоким, следите за ритмом вдохов и выдохов.
-
Ошибка: отсутствие разминки.
Последствие: растяжения и боль.
Альтернатива: начните с мягких вращений и лёгких наклонов.
А что если у вас нет гибкости?
Йога — не соревнование, а путь к гармонии. Даже если вы не можете коснуться пола или удерживать равновесие, это не мешает прогрессу. Постепенно тело станет податливее, мышцы окрепнут, а дыхание стабилизируется. Главное — терпение и регулярность.
Плюсы и минусы практики для начинающих
Преимуществ у йоги множество: она улучшает гибкость, укрепляет мышцы, снимает стресс и помогает выпрямить осанку. Уже через несколько недель занятий повышается уровень энергии и концентрации. Но важно понимать, что для результата нужна регулярность. В первые дни могут ощущаться лёгкие боли в мышцах, а людям с хроническими травмами стоит консультироваться с врачом перед началом практики.
FAQ
Как часто нужно заниматься?
Достаточно 3-4 раз в неделю, главное — постоянство, а не длительность.
Нужен ли инструктор?
На первых этапах — да. Опытный наставник поможет избежать ошибок и выстроить правильное дыхание.
Как выбрать коврик?
Предпочтение стоит отдавать нескользящим моделям толщиной около 5-6 мм. Хорошие варианты предлагают Manduka, Reebok, Liforme.
Что лучше — йога дома или в студии?
Новичкам удобнее начать под руководством инструктора, а затем переходить к самостоятельной практике.
Мифы и правда
-
Миф: йога подходит только гибким людям.
Правда: йога как раз помогает развить гибкость.
-
Миф: на занятия нужно много времени.
Правда: даже 15 минут в день дают заметный эффект.
-
Миф: йога — это религия.
Правда: это система физических и дыхательных упражнений, направленных на баланс тела и разума.
3 интересных факта
-
Йога улучшает сон и снижает уровень тревожности.
-
Утренние практики повышают концентрацию и бодрость.
-
После восьми недель регулярных занятий уменьшается уровень кортизола — гормона стресса.
Исторический контекст
Йога зародилась в Индии более пяти тысяч лет назад. Изначально она служила инструментом медитации и контроля сознания. Со временем практика обрела физическую форму, а в XX веке, благодаря индийским учителям, распространилась на Западе, став символом здорового образа жизни и внутреннего равновесия.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru