Эти позы выглядят просто, но именно они делают тело сильным и устойчивым

Йога привлекает гармонией и внутренним равновесием, но тем, кто делает первые шаги, важно не спешить осваивать сложные стойки и перевороты. Лучше начать с базовых поз, чтобы тело привыкло к нагрузке, а разум — к концентрации и дыханию. Сертифицированный инструктор YogaWorks Эшли Ридо из Лос-Анджелеса убеждена, что путь к сильной и устойчивой практике начинается именно с простых стоячих и сидячих асан.

"Основой практики новичка всегда будут стоячие позы", — сказала инструктор Эшли Ридо.

По её словам, эти позиции укрепляют крупные мышцы и помогают развить уверенность в движении. Они доступны большинству людей и становятся отличной отправной точкой, чтобы осознать, как тело ощущает пространство — особенно в зале, где нет зеркал.

Йога требует терпения и внимательности. Освоить её за пару занятий невозможно. Как отмечает Ридо, процесс похож на изучение нового языка: тело постепенно запоминает движения, а ум — ощущение правильного положения.

Почему новичкам стоит начать с простого

Сложные позы требуют силы, гибкости и устойчивости, которые приходят со временем. Попытка перескочить этот этап часто приводит к травмам или потере интереса. Базовые асаны укрепляют мышцы, улучшают осанку и развивают концентрацию. Они помогают почувствовать дыхание и научиться двигаться осознанно, без лишнего напряжения.

Инструкторы советуют использовать опоры — блоки, ремни и болстеры.

"Пропсы помогают выстроить правильное положение и избежать травм", — отметила Эшли Ридо.

Многие ошибочно думают, что аксессуары нужны только пожилым, но на самом деле они делают практику точнее и глубже.

10 базовых поз, с которых стоит начать

1. Тадасана — поза Горы

Простая внешне асана укрепляет ноги, пресс и спину. Необходимо стоять прямо, поставить стопы на ширину бёдер, вытянуть позвоночник и раскрыть грудь. Поза развивает устойчивость и осознанность дыхания.

2. Адхо Мукха Шванасана — Собака мордой вниз

Позволяет укрепить руки, ягодицы и корпус, растягивает заднюю поверхность ног. Если пятки не касаются пола — ничего страшного. Главное, удлинять позвоночник и направлять таз вверх.

3. Вирабхадрасана II — Воин II

Поза помогает развить силу ног и стабильность корпуса. Из положения стоя нужно широко расставить ноги, повернуть стопы, согнуть переднее колено под прямым углом, руки вытянуть в стороны. Взгляд направлен вперёд. Эта поза раскрывает бёдра и плечи, улучшает концентрацию.

4. Врикшасана — Поза дерева

Балансирующая асана развивает устойчивость и чувство центра. Одну ногу ставят на внутреннюю поверхность другой, выше или ниже колена. Руки складывают у груди или поднимают вверх. Новички могут оставить носок опорной ноги на полу для равновесия.

5. Триконасана — Поза треугольника

Асана отлично растягивает бока, плечи и заднюю поверхность бёдер. При наклоне важно не тянуться рукой к полу, а удлинять позвоночник. Эта поза помогает раскрыть грудь и улучшить гибкость.

6. Высокий выпад

Помогает укрепить ноги и развить подвижность тазобедренных суставов. Задняя нога выпрямлена, передняя согнута, руки вытянуты вверх, плечи опущены. Асана раскрывает грудь и улучшает равновесие.

7. Сету Бандхасана — Мостик

Поза снимает напряжение в спине и укрепляет ягодицы и пресс. Лёжа на спине, нужно приподнять таз, опираясь на стопы и плечи. Для комфорта под крестец можно подложить блок, чтобы уменьшить нагрузку на поясницу.

8. Арадха Матсиендрасана — Сидячий поворот

Повороты помогают мягко проработать позвоночник и снять усталость. Сидя на полу, нужно повернуться в сторону, положив руку на противоположное колено. Спина прямая, дыхание глубокое — это укрепляет мышцы кора и улучшает подвижность.

9. Бхуджангасана — Кобра

Лёжа на животе, руки под плечами, на вдохе приподнимается грудная клетка, взгляд вперёд. Поза укрепляет спину и раскрывает грудь, улучшая осанку. Главное — не переразгибать поясницу, а работать мышцами спины, а не рук.

10. Баласана — Поза ребёнка

Асана для отдыха и восстановления. Колени можно развести, лоб опустить на коврик, руки вытянуть вперёд. Баласана снимает напряжение, помогает успокоиться и сосредоточиться на дыхании.

Советы по практике шаг за шагом

Начинайте с коротких занятий — 15-20 минут достаточно, чтобы тело привыкло. Используйте нескользящий коврик и удобную одежду. Выполняйте позы осознанно, без спешки. Применяйте блоки и ремни для поддержки. Завершайте занятие позой Шавасаны, чтобы расслабить тело и дыхание.

Частые ошибки и как их избежать

Ошибка: чрезмерное стремление к растяжке.

Последствие: риск травм мышц и суставов.

Альтернатива: двигайтесь до комфортного предела и не сравнивайте себя с другими.

Ошибка: задержка дыхания.

Последствие: напряжение и потеря концентрации.

Альтернатива: держите дыхание ровным и глубоким, следите за ритмом вдохов и выдохов.

Ошибка: отсутствие разминки.

Последствие: растяжения и боль.

Альтернатива: начните с мягких вращений и лёгких наклонов.

А что если у вас нет гибкости?

Йога — не соревнование, а путь к гармонии. Даже если вы не можете коснуться пола или удерживать равновесие, это не мешает прогрессу. Постепенно тело станет податливее, мышцы окрепнут, а дыхание стабилизируется. Главное — терпение и регулярность.

Плюсы и минусы практики для начинающих

Преимуществ у йоги множество: она улучшает гибкость, укрепляет мышцы, снимает стресс и помогает выпрямить осанку. Уже через несколько недель занятий повышается уровень энергии и концентрации. Но важно понимать, что для результата нужна регулярность. В первые дни могут ощущаться лёгкие боли в мышцах, а людям с хроническими травмами стоит консультироваться с врачом перед началом практики.

FAQ

Как часто нужно заниматься?

Достаточно 3-4 раз в неделю, главное — постоянство, а не длительность.

Нужен ли инструктор?

На первых этапах — да. Опытный наставник поможет избежать ошибок и выстроить правильное дыхание.

Как выбрать коврик?

Предпочтение стоит отдавать нескользящим моделям толщиной около 5-6 мм. Хорошие варианты предлагают Manduka, Reebok, Liforme.

Что лучше — йога дома или в студии?

Новичкам удобнее начать под руководством инструктора, а затем переходить к самостоятельной практике.

Мифы и правда

Миф: йога подходит только гибким людям.

Правда: йога как раз помогает развить гибкость.

Миф: на занятия нужно много времени.

Правда: даже 15 минут в день дают заметный эффект.

Миф: йога — это религия.

Правда: это система физических и дыхательных упражнений, направленных на баланс тела и разума.

3 интересных факта

Йога улучшает сон и снижает уровень тревожности.

Утренние практики повышают концентрацию и бодрость.

После восьми недель регулярных занятий уменьшается уровень кортизола — гормона стресса.

Исторический контекст

Йога зародилась в Индии более пяти тысяч лет назад. Изначально она служила инструментом медитации и контроля сознания. Со временем практика обрела физическую форму, а в XX веке, благодаря индийским учителям, распространилась на Западе, став символом здорового образа жизни и внутреннего равновесия.