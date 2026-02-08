Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка делает растяжку в зале
Илья Мельников Опубликована сегодня в 15:19

Йога и пилатес работают по-разному — вот что важно понять до первой тренировки

Выбор между йогой и пилатесом часто кажется простым, пока не становится понятно: от этого решения напрямую зависит не только комфорт тренировок, но и прогресс, восстановление и профилактика травм. Оба направления обещают гибкость, подвижность и работу с телом, но действуют по-разному. Понимание этих различий помогает выбрать практику под конкретные цели. Об этом сообщает Women's Health.

Почему одного вида активности недостаточно

Независимо от того, бегаете ли вы, поднимаете веса или посещаете групповые занятия, тело плохо реагирует на однообразие. Постоянная нагрузка на одни и те же мышцы и суставы повышает риск перенапряжения и травм, а другие зоны остаются недоразвитыми. По словам физиотерапевтов, большинству людей в повседневной жизни не хватает подвижности и гибкости — и именно здесь на сцену выходят йога и пилатес.

Обе практики работают с дыханием, осанкой и осознанным движением, но расставляют акценты по-разному. Йога чаще включает элементы медитации и статические позы, тогда как пилатес ближе к функциональному фитнесу и допускает использование сопротивления.

Йога и пилатес для бегунов

Для бегунов пилатес может стать мощным инструментом укрепления корпуса, устойчивости и выравнивания тела.

"Каждый бегун может получить пользу от силы кора, устойчивости и улучшения выравнивания", — говорит физиотерапевт и тренер по силовой подготовке Рэйчел Тавел.

Пилатес активно включает глубокие мышцы кора и верхнюю часть тела, которые в беге задействуются меньше, а также развивает мышечную выносливость. Однако из-за более высокой нагрузки он может оказаться избыточным в период активной подготовки к забегам.

В таких случаях йога становится мягкой альтернативой. Она отлично подходит для активного восстановления, улучшает кровоток, помогает снять напряжение и компенсирует однотипные движения бега.

"Йога бросает вызов телу в противоположных движениях бега", — отмечает Тавел.

Статические позы, работа с балансом и дыханием помогают раскрывать зажатые зоны, особенно бёдра, икры и подколенные сухожилия.

Что выбрать силовым тренирующимся

Тем, кто делает ставку на силовые тренировки, часто не хватает мобильности и гибкости. В этом случае йога помогает поддерживать здоровье суставов и улучшать диапазон движений.

"Йога отлично работает как дополнительный метод тренировки для улучшения общей подвижности", — объясняет физиотерапевт Винни Ю.

Пилатес, в свою очередь, даёт преимущества для роста силы. Он прорабатывает мелкие стабилизирующие мышцы и глубокий кор, которые редко получают достаточную нагрузку в зале.

"Сила глубоких мышц кора помогает защитить тех, кто стремится к гипертрофии", — говорит Тавел.

Кроме того, пилатес улучшает контроль движений и снижает риск компенсаторных ошибок при работе с весами.

Универсального ответа не существует

Если цель — общая подвижность и мягкое включение тела в движение, подойдут оба варианта, но йога часто оказывается более доступной для новичков. Эксперты сходятся во мнении: решающим фактором остаётся личный комфорт.

"Невозможно сказать, что одна практика лучше другой. Самое важное — продолжать исследовать движение и прислушиваться к своему телу", — подчёркивает Тавел.

Йога и пилатес дополняют друг друга, а потребности организма меняются со временем. Осознанный выбор сегодня не исключает другого варианта завтра.

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

