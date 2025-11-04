Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Йога
Йога
© unsplash.com by Kira Severinova is licensed under Free to use under the Unsplash License
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 18:16

Мир исчезает, остаётся дыхание: что чувствует человек в состоянии йога-нидры

Инструктор Иван Ганин объяснил, как йога-нидра помогает снизить тревожность и улучшить сон

Многие воспринимают йогу как череду асан, растяжку и дыхательные упражнения. Но есть направление, где движение почти отсутствует, а основная работа происходит внутри. Йога-нидра — это практика глубокого расслабления и осознанности, в которой тело отдыхает, а сознание остаётся активным. Она помогает снизить тревожность, избавиться от внутреннего напряжения и научиться слышать себя.

Суть и особенности практики

"Термин йога-нидра встречается в древних текстах как один из синонимов слова самадхи, то есть просветление. Он обозначал скорее состояние медитации и расслабления, а не конкретную практику", — отметил инструктор йоги высшей категории, член Федерации йоги России Иван Ганин.

Современное понимание термина появилось лишь в XX веке. В 1973 году француз Деннис Бойес впервые описал технику глубокого расслабления, в которой внимание постепенно перемещается по телу. Через три года Свами Сатьянанда Сарасвати систематизировал практику и создал методику, ставшую классической для бихарской школы йоги в Решикеше.

Йога-нидра выполняется лёжа на спине. Инструктор направляет внимание практикующего с помощью голоса, а тело полностью расслабляется. Это состояние между сном и бодрствованием — йогический сон, в котором сознание остаётся ясным. Медитация может проводиться как часть занятия или как отдельная практика.

Почему йога-нидра работает

Эффект йога-нидры основан на постепенном переключении нервной системы из режима "борись или беги" в состояние глубокого покоя. Мозг замедляет активность, снижается уровень кортизола, а мышцы расслабляются. Практика имеет накопительный эффект: регулярные занятия укрепляют способность оставаться спокойным даже в стрессовых ситуациях.

Польза йога-нидры:
• уменьшает тревожность и стресс;
• повышает осознанность и концентрацию;
• улучшает качество сна;
• помогает восстановить силы и энергию;
• развивает внимательность к телу и эмоциям.

5 этапов йога-нидры

Практика может различаться в зависимости от школы и инструктора, но классическая структура состоит из пяти последовательных этапов.

1. Подготовка

Перед йога-нидрой выполняют лёгкие асаны или дыхательные упражнения (пранаямы), чтобы снять физическое напряжение. Иногда предшествует полноценное занятие по йоге — это помогает телу быстрее расслабиться и углубить состояние покоя.

2. Санкальпа — намерение

На этом этапе формулируется внутренняя установка — короткое утверждение, отражающее цель практики. Классическая санкальпа может звучать как "Я спокоен" или "Моё тело и ум в гармонии". Некоторые современные преподаватели опускают этот шаг, но для многих он становится важным способом осознанного самопрограммирования.

3. Расслабление тела

Йога-нидра проводится в позе Шавасаны — лёжа на спине с разведёнными руками и ногами, ладонями вверх. В этом положении тело неподвижно, а внимание поочерёдно перемещается по участкам тела: от пальцев ног до макушки. Каждая часть тела "отключается" от мышечного контроля, и напряжение растворяется.

Несмотря на внешнюю простоту, это один из самых сложных этапов: неподвижность вызывает сопротивление — хочется почесаться, поменять позу, отвлечься на мысли. Но именно преодоление этого внутреннего беспокойства ведёт к настоящему расслаблению.

4. Переключение внимания

Когда тело расслаблено, внимание начинают направлять на дыхание, звуки или внутренние ощущения. Иногда инструктор предлагает наблюдать мысли со стороны, не вовлекаясь в них. Это развивает осознанность и учит быть наблюдателем собственного ума.

5. Визуализации

Финальный этап — погружение в образы. Преподаватель может рассказывать короткую историю или предлагать представить приятные картины: прогулку по лесу, шум моря, полёт в небе. Визуализация активирует творческое мышление, помогает глубже войти в медитацию и закрепить состояние покоя.

Как проходит практика

Классическое положение для йога-нидры — лёжа на спине, но допускаются вариации. Для удобства можно использовать подушки, валики или одеяло. Иногда ноги располагают "бабочкой" для снятия напряжения в бедрах. Практику можно выполнять даже дома — главное, чтобы тело было полностью расслаблено, а ничто не мешало сосредоточиться.

Во многих студиях практику сопровождают звуки тибетских чаш, гонга или ситара. Эти инструменты помогают погрузиться в состояние транса и удерживать внимание. Музыка подбирается мягкая, без ритма, чтобы не отвлекать сознание.

Опытный инструктор умеет управлять голосом, менять темп речи и паузы, помогая ученикам достичь нужного уровня расслабления. Йога-нидра редко даёт мгновенный результат — глубина состояния приходит с практикой. Со временем человек учится расслабляться быстрее и дольше сохранять состояние внутреннего равновесия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка контролировать дыхание или позу.
Последствие: напряжение и невозможность расслабиться.
Альтернатива: полностью довериться голосу инструктора, позволить телу "утонуть" в коврике.

Ошибка: ожидание немедленного эффекта.
Последствие: раздражение и разочарование.
Альтернатива: воспринимать йога-нидру как процесс, а не как цель.

Ошибка: проводить практику без подготовки.
Последствие: поверхностное расслабление.
Альтернатива: сделать короткую разминку или пранаяму перед началом.

А что если не получается расслабиться?

Это абсолютно нормально. Первые сеансы могут казаться скучными или даже вызывать беспокойство — ум не привык к тишине. Главное — регулярность. Через несколько занятий внутренний диалог станет тише, и появится ощущение лёгкости, которое сохраняется и после практики.

Плюсы и минусы практики

Плюсы Минусы
Доступна любому уровню подготовки Требует тишины и уединения
Снимает тревогу и стресс Эффект приходит постепенно
Улучшает сон и концентрацию Сложно выполнять без инструктора

FAQ

Как часто можно практиковать йога-нидру?
Оптимально 2-3 раза в неделю. Некоторые делают её ежедневно перед сном — это улучшает качество отдыха.

Можно ли заснуть во время практики?
Да, особенно поначалу. Это естественно. Со временем сознание научится удерживаться между сном и бодрствованием.

Сколько длится сеанс?
Обычно 20-40 минут. Для начинающих лучше начинать с коротких версий по 10-15 минут.

Мифы и правда

Миф: Йога-нидра — просто расслабление.
Правда: Это управляемая медитация, направленная на развитие осознанности.

Миф: Эффект проявляется только во время практики.
Правда: Регулярные занятия улучшают эмоциональный фон и концентрацию даже в повседневной жизни.

Миф: Йога-нидра заменяет сон.
Правда: Она не заменяет сон, но может восстановить силы так же эффективно, как несколько часов отдыха.

Исторический контекст

Практика йога-нидры уходит корнями в индуистские тексты, где описывалась как способ достижения самадхи — состояния высшего осознания. В древности её использовали йоги и мудрецы для восстановления энергии после долгих медитаций. Современные исследователи относят её к методам нейрорелаксации: во время практики активность мозга снижается до уровня, близкого к фазе глубокого сна, но сознание остаётся ясным.

3 интересных факта

• 30 минут йога-нидры приравнивают по эффекту к 2-3 часам сна.
• Практику успешно применяют в психотерапии для снижения уровня тревожности и лечения бессонницы.
• Многие спортсмены используют йога-нидру для восстановления после нагрузок и повышения концентрации.

Йога-нидра — это искусство слушать себя. В мире, где мы постоянно спешим и реагируем, она возвращает ум к тишине и помогает вспомнить, что покой — это не отсутствие движения, а его источник.

