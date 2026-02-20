Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка в позе лотоса
Девушка в позе лотоса
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 10:10

Йога развенчивает 5 страхов, из-за которых люди годами откладывают коврик в сторону

Йога давно перестала быть экзотикой, но вокруг неё по-прежнему витает немало стереотипов. Одни уверены, что это занятие только для гибких и молодых, другие опасаются навредить себе или считают практику скучной. На деле многие страхи не имеют под собой реальных оснований. Об этом сообщает Shape со ссылкой на йоготерапевта, сертифицированного и авторизованного преподавателя Универсальной йоги Надежду Смокотину.

Йога — не про возраст и "идеальное" тело

Один из самых живучих мифов — убеждение, что начинать уже поздно, если нет природной гибкости или серьёзной физической подготовки. Люди переживают, что будут выглядеть неловко и станут объектом внимания в зале. Из-за этого многие так и не решаются попробовать практику.

В действительности у йоги нет жёстких ограничений по возрасту, весу или уровню формы. Гораздо важнее подобрать подходящий формат занятий и адекватную нагрузку. Это может быть мягкая групповая практика или индивидуальные занятия, где учитываются личные цели и состояние здоровья. Постепенность и внимание к телу помогают безопасно войти в ритм и избежать перегрузок — именно такой принцип лежит в основе гибкого подхода к тренировкам. Со временем улучшается подвижность, выносливость и уверенность в собственных возможностях, а сравнивать себя с соседями по коврику просто перестаёт быть важным.

Боль в спине — не повод отказываться

Распространено мнение, что при болях в спине и других хронических состояниях йога противопоказана. Действительно, отдельные асаны и дыхательные техники требуют осторожности. Но на базе традиционной практики сформировалось направление йоготерапии, которое адаптирует упражнения под конкретные задачи.

Асаны нередко используют для мягкого укрепления мышц спины, улучшения кровообращения и восстановления после травм. Существуют форматы, подходящие даже людям с ограниченной подвижностью, например йога на стуле, где снижается нагрузка на суставы и позвоночник. При этом специалисты подчёркивают: максимальный эффект достигается в сочетании с рекомендациями врачей и общими принципами здорового образа жизни. Йога не заменяет лечение, но может стать его поддержкой.

Медленный темп — это глубина, а не скука

Тем, кто привык к интенсивному фитнесу, йога кажется слишком спокойной. Отсюда возникает представление о "пустой трате времени". Однако более медленный ритм — это способ научиться слышать тело и управлять вниманием.

Динамические связки и удержания поз требуют серьёзной концентрации и работы глубоких мышц. Несмотря на внешнюю плавность, нагрузка может быть ощутимой. На продвинутом уровне практика становится почти статичной, чтобы человек мог задать себе простые, но важные вопросы о самочувствии и состоянии. Физические упражнения здесь — лишь часть процесса самопознания, а не единственная цель занятий.

Йога — не только для женщин

Стереотип о "женском" характере йоги во многом сформировался благодаря маркетингу. При этом исторически практикой в Индии занимались преимущественно мужчины. Сегодня гендерных ограничений не существует.

Мужчины получают от йоги те же преимущества: развитие силы, гибкости, координации и стрессоустойчивости. Популярны и парные форматы, которые помогают укрепить доверие и лучше чувствовать партнёра. Нередко скептически настроенные новички после первого занятия меняют своё отношение и продолжают практиковать регулярно.

Не обязательно заниматься каждый день

Миф о необходимости многочасовых ежедневных тренировок тоже отпугивает начинающих. В основе этого убеждения лежит принцип регулярности, однако регулярность не означает изнурение.

Даже короткая практика — дыхательные упражнения или медитация на 10-15 минут — уже поддерживает навык дисциплины. Новичкам не рекомендуют заниматься по пять-шесть раз в неделю: это может привести к переутомлению и снижению мотивации. Гораздо эффективнее входить в процесс постепенно, позволяя телу адаптироваться к нагрузке.

"Важно помнить, что регулярность — это хорошо. Но если у вас нет сил или возможностей для регулярных практик, то совершенно точно лучше позаниматься хотя бы раз в неделю, чем пролежать время возможной практики на диване", — говорит йоготерапевт, сертифицированный и авторизованный преподаватель Универсальной йоги Надежда Смокотина.

В итоге большинство опасений вокруг йоги связано не с самой практикой, а с устоявшимися представлениями о ней. Подобрав подходящий формат и темп, можно сделать занятия естественной частью жизни. Йога остаётся гибкой системой, которая подстраивается под человека и его цели, помогая укрепить тело и сохранить внутренний баланс.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
