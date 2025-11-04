Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Студия йоги
© unsplash.com by Jaspinder Singh
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 16:16

Так садятся те, кто не стареет: Маласана удерживает молодость в суставах

Маласана укрепляет нижнюю часть тела и улучшает осанку — мнение инструктора Ивана Ганина

Маласана — одна из самых выразительных поз в йоге. Несмотря на внешнюю простоту, эта асана требует внимательной подготовки и понимания того, как работает тело. Она не входит в базовый комплекс, но при регулярной практике становится естественной и лёгкой.

Суть и особенности Маласаны

Название позы происходит от санскритского слова "мала", что означает "гирлянда" или "бусина". В древних источниках асана описывалась с округлой спиной, из-за чего тело действительно напоминало бусину. Современный вариант — с вытянутым позвоночником и макушкой, направленной вверх.

"Маласана оказывает сильное воздействие на всю нижнюю часть тела", — отметил инструктор йоги высшей категории, член Федерации йоги России Иван Ганин.

Эта поза помогает не только растянуть мышцы, но и подготовить тело к более сложным асанам, например, к поперечному шпагату. Она активирует нижние мышцы, улучшает кровообращение и повышает устойчивость.

Польза асаны

  1. Укрепляет мышцы ног и ягодиц.

  2. Раскрывает тазобедренные суставы.

  3. Улучшает кровообращение в органах таза.

  4. Повышает гибкость позвоночника и баланс.

  5. Формирует красивую осанку.

  6. Поддерживает тонус пресса и поясницы.

Маласану нередко включают в практики для развития гибкости, восстановления после нагрузок и подготовки к интенсивным тренировкам.

Противопоказания

Асана требует осторожности, особенно при проблемах с суставами и связками. Её не рекомендуется выполнять при:
• травмах коленей и голеностопов;
• заболеваниях тазобедренных суставов;
• опущении органов малого таза;
• беременности.

Йоги советуют осваивать позу постепенно, без принуждения. Если в тазовой области ощущается зажим, стоит уделить внимание мягкой подготовке — разминке и дыханию.

Подготовительные упражнения

Перед входом в Маласану важно разогреть суставы и мышцы. Подойдут короткие комплексы с элементами суставной гимнастики и лёгких асан.

Утката Конасана (поза Богини)

  1. Расставьте ноги широко, стопы — наружу.

  2. Согните колени, присядьте, выпрямите спину.

  3. Ладони упираются в бедра выше колен, руки прямые.

  4. Таз направляйте вниз, макушкой тянитесь вперёд.

  5. В нижней точке расслабьте мышцы бёдер.

Задержитесь в положении на 30-40 секунд.

Скандасана (боковой выпад)

  1. Поставьте ноги широко.

  2. Присядьте на одну ногу, вторую вытяните в сторону.

  3. Стопа вытянутой ноги — на пятке, согнутая нога — на всей ступне.

  4. Упритесь ладонями в пол, спина прямая.

  5. Повторите на другую сторону.

Эти упражнения развивают подвижность тазобедренных суставов и готовят тело к глубокой Маласане.

Варианты выполнения Маласаны

1. Высокая Маласана

Ноги чуть шире плеч, спина прямая. Согнитесь вперёд, ладони на голенях, локтями слегка давите на ноги. Удерживайте 30-40 секунд, сохраняя спокойное дыхание.

2. Классическая Маласана

Поставьте ноги шире плеч, стопы наружу. Присядьте, сложив ладони в "намасте". Локтями разведите колени в стороны, таз тяните вниз, макушку — вверх. Важно сохранять прямую спину и тонус пресса.

3. Силовая Маласана

Исходное положение то же, но руки вытянуты вперёд. Это увеличивает нагрузку на мышцы пресса и спины, делая асану более динамичной.

4. Маласана с отягощением

Подходит только опытным практикам. В руки берут гирю или гантель — это помогает включить в работу плечевой пояс и повысить устойчивость. Удерживайте позу 30-40 секунд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: проворот коленей при недостаточной гибкости.
Последствие: растяжение связок и болевые ощущения.
Альтернатива: работайте над подвижностью тазобедренных суставов, выполняйте мягкие растяжки, например, "Бабочку" или "Пашчимоттанасану".

Ошибка: округление спины.
Последствие: потеря равновесия, нагрузка на поясницу.
Альтернатива: держите взгляд вперёд, активируйте мышцы пресса.

А что если не получается присесть глубоко?

Новичкам не стоит пытаться сразу сесть в глубокую Маласану. Можно подложить под пятки блоки или сложенное полотенце. Со временем, когда ахиллово сухожилие станет эластичнее, пятки сами опустятся на пол.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Развивает гибкость и баланс Требует подготовки
Улучшает осанку и кровоток Нельзя при проблемах с коленями
Подходит для растяжки перед шпагатом Нужен контроль за техникой

FAQ

Как выбрать время для практики?
Лучше выполнять утром после короткой разминки или вечером для снятия усталости.

Сколько стоит занятие с инструктором по йоге?
В среднем от 1000 до 3000 рублей за индивидуальное занятие, в зависимости от уровня преподавателя и студии.

Что лучше: Маласана или Утката Конасана?
Эти асаны дополняют друг друга. Первая развивает гибкость, вторая — силу и выносливость.

Мифы и правда

Миф: Маласана опасна для коленей.
Правда: Опасность возникает только при нарушении техники. При правильном положении колени и стопы направлены в одну линию, и нагрузка распределяется безопасно.

Миф: Эта асана подходит только гибким людям.
Правда: Существует множество адаптаций для любого уровня подготовки.

Миф: Эффект появляется сразу.
Правда: Регулярность и постепенность — ключ к успеху в йоге.

Исторический контекст

Асана упоминается ещё в древних трактатах по хатха-йоге. Первоначально Маласану выполняли для улучшения пищеварения и как позу для медитации. В индийской традиции положение на корточках считалось естественным, поэтому асана не воспринималась как сложная — её осваивали с детства.

3 интересных факта

• В некоторых школах йоги Маласану называют "позой родов" — она помогает естественному раскрытию таза.
• В индийской культуре подобное положение считается символом смирения и заземления.
• Маласана улучшает работу кишечника, поэтому её часто включают в детокс-практики.

Йога — это не гонка за результатом, а путь осознанности. Маласана помогает не только укрепить тело, но и научиться слышать свои внутренние ощущения. Главное — двигаться постепенно и с уважением к возможностям своего тела.

