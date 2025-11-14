Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка делает асану Сету Бандхасана
© Designed by Freepik by yanalya is licensed under public domain
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 22:26

Йога выправила позвоночник — использовала 10 поз, снял боль и появилась осанка

Специалисты подтвердили, что йога помогает снизить болевой синдром при сколиозе

Сколиоз — это искривление позвоночника, которое затрудняет нормальную работу всего опорно-двигательного аппарата. Этот диагноз, хотя и является довольно распространённым, требует комплексного подхода к лечению, включая медицинскую коррекцию и физическую активность. Йога представляет собой идеальный вид тренировок для людей с этим диагнозом, позволяя улучшить гибкость, снизить болевой синдром и выровнять осанку. Давайте разберёмся, как йога помогает при сколиозе, и какие асаны наиболее эффективны.

Что такое сколиоз?

Сколиоз — это патологическое искривление позвоночника, которое приводит к образованию дуг. Порой оно сопровождается вращением позвонков, что в свою очередь изменяет внешний вид: одно плечо поднимется, а другое опустится, лопатки окажутся на разной высоте или будут выпирать наружу. В результате таз также скручивается, что может привести к функциональной разнодлинности ног. Кроме того, сколиоз затрудняет работу внутренних органов, таких как сердце, легкие, пищеварительная система.

Проблемы, вызванные сколиозом:

  1. Нарушения осанки.

  2. Изменения положения органов грудной клетки и живота.

  3. Боли в спине и шее.

  4. Утомляемость при минимальных физических усилиях.

Какие ограничения влечёт сколиоз?

При сколиозе позвоночник становится функционально неполноценным, и выбор спорта должен быть особенно обдуманным. Противопоказаны виды спорта с асимметричной нагрузкой, такие как:

  • Теннис

  • Односторонняя гребля

  • Стрельба

Также не рекомендуется заниматься прыжками в высоту, прыгать на батуте или скакалке, так как такие нагрузки могут ухудшить состояние позвоночника.

Полезные виды активности:

  • Плавание — особенно полезно лечебное плавание, так как в воде позвоночник разгружается.

  • Адаптивная физкультура — щадящие виды тренировок, подходящие для людей с проблемами позвоночника.

Почему йога полезна при сколиозе?

Йога идеально подходит для людей с сколиозом благодаря своей способности корректировать осанку, улучшать гибкость и укреплять мышцы спины. Регулярные занятия помогают уменьшить болевой синдром, улучшить дыхательную функцию и стабилизировать положение позвоночника.

Преимущества йоги при сколиозе:

  1. Коррекция осанки с помощью асан.

  2. Улучшение дыхательной функции через практику пранаям.

  3. Профилактика болевого синдрома с помощью вьяям.

  4. Психоэмоциональное состояние улучшается благодаря медитативным практикам.

Асаны помогают выравнивать тело, компенсируя искривления. Со временем вы начнёте осознавать своё тело и улучшать осанку не только в ходе тренировок, но и в повседневной жизни.

Что нужно знать перед практикой?

Перед началом занятий важно провести обследование и проконсультироваться с врачом, чтобы определить степень сколиоза и направленность деформации. Понимание того, в какую сторону изгибается позвоночник, поможет в выборе правильных асан для корректировки деформации. Йога будет эффективна, если человек правильно понимает расположение дуг и их направление.

Важные моменты:

  • Работа "в противодугу": необходимо увеличивать гибкость в направлении, где позвоночник менее подвижен.

  • Индивидуализация практики: асаны должны быть подобраны с учётом особенностей каждого человека.

Меры предосторожности

  1. Постепенное увеличение нагрузки: не пытайтесь делать сложные асаны сразу, увеличивайте сложность и продолжительность постепенно.

  2. Оценка состояния здоровья: регулярно консультируйтесь с врачом или ортопедом.

  3. Использование правильной техники: следите за техникой выполнения асан, чтобы избежать ухудшения состояния позвоночника.

  4. Избегайте боли и усталости: йога должна приносить комфорт, отсутствие боли и дискомфорта.

Оборудование для практики

Для занятий йогой потребуется минимум оборудования. Главное — коврик для йоги, который обеспечит вам безопасность и комфорт. Поддержку при выполнении асан можно получать с помощью таких аксессуаров, как:

  • Болстер (продолговатая подушка) или плотно скрученное одеяло.

  • Блоки для облегчения выполнения некоторых поз.

  • Стул и подушки для поддержки правильного положения.

Совет: Людям с сколиозом особенно важно заниматься перед зеркалом, чтобы контролировать технику выполнения.

Таблица: Виды упражнений и их польза для людей со сколиозом

Виды упражнений Описание Польза
Тадасана лёжа Лежите на коврике, стараясь выровнять тело и расслабиться. Помогает выровнять осанку, расслабить позвоночник.
Макарасана Лягте на коврик с вытянутыми руками вперёд. Укрепляет спину и улучшает вытяжение позвоночника.
Шалабхасана Лягте на живот, поднимите верхнюю часть тела, удерживая её с помощью рук. Сильное вытяжение спины и укрепление мышц спины.
Уткатасана Приседайте, облокотившись спиной на стену. Помогает развить силу и выровнять позвоночник.
Адха мукха вирасана Сидите на коленях, тянитесь руками вперёд. Вытягивает позвоночник, снимает напряжение.
Тадасана Встаньте у стены, выпрямите спину, стараясь удерживать её ровной. Улучшает осанку и укрепляет мышцы спины.
Празорита падоттанасана Наклоняйтесь вперёд, удерживая спину прямой. Растягивает спину и помогает выровнять положение таза.
Адха мукха шванасана Наклонитесь вперёд, опираясь на стул. Сильно растягивает позвоночник и укрепляет его.
Васишхасана Боковая планка с опорой на стул. Эффективно работает с деформациями позвоночника.
Шавасана Лежите, подложив подушки под разные части тела. Расслабляет и способствует восстановлению позвоночника.

10 асан из йоги для людей со сколиозом

Общий принцип: не увеличивать дуги и ротацию, профилактировать болевой синдром.

1. Тадасана лёжа

Техника выполнения: Сядьте на коврик, выровняйте ноги и расслабьтесь, вытягивая спину.

2. Макарасана

Техника выполнения: Лягте на коврик, вытяните руки, делайте вдох на вытяжение, выдох — на расслабление.

3. Шалабхасана

Техника выполнения: Лягте на живот, поднимите верхнюю часть тела и удерживайте положение, не создавая напряжения в пояснице.

4. Уткатасана

Техника выполнения: Сядьте на "стул", облокотившись на стену. Следите за выравниванием таза и позвоночника.

5. Адха мукха вирасана

Техника выполнения: Поставьте колени на коврик, а руки вытяните вперёд. Почувствуйте вытяжение позвоночника.

6. Тадасана

Техника выполнения: Встаньте у стены, выпрямите позвоночник, концентрируясь на выравнивании тела.

7. Празорита падоттанасана

Техника выполнения: Стоя перед стулом, наклоняйтесь вперёд, стараясь сохранять прямую спину.

8. Адха мукха шванасана

Техника выполнения: Наклонитесь вперёд, опираясь на стул или блоки, растягивая позвоночник.

9. Васишхасана

Техника выполнения: Выполняйте боковую планку с опорой на стул, выталкивая позвоночник в нужную сторону.

10. Шавасана

Техника выполнения: Лежа на спине, подкладывайте подушки для комфорта. Вдохните глубоко и расслабьтесь.

Заключение

Йога — это не просто физическая практика, а путь к восстановлению осанки и улучшению состояния позвоночника при сколиозе. Регулярные занятия, правильно подобранные асаны и внимание к технике помогут улучшить гибкость, снизить болевой синдром и улучшить качество жизни.

