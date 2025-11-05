Сделала всего 3 позы из йоги — и забыла о ПМС: теперь каждая менструация проходит спокойно

Период перед менструацией часто сопровождается спазмами, отёчностью и перепадами настроения. Вместо обезболивающих всё больше женщин выбирают естественные методы, и йога — один из самых действенных. Специальные позы мягко стимулируют внутренние органы, улучшают кровообращение и помогают расслабиться, не перегружая мышцы.

Основные позы для снятия симптомов

Сидячий поворот

Сядьте с прямыми ногами, левую стопу поставьте рядом с правым коленом. Правая пятка уходит к левому бедру. Левую ладонь положите на пол за спиной, а правой рукой обхватите левое колено. На вдохе вытянитесь вверх, на выдохе аккуратно повернитесь влево. Сделайте 10-15 глубоких вдохов и повторите на другую сторону.

Эта поза помогает снять спазмы и улучшить работу кишечника, что особенно важно при вздутии живота.

Поза ветра

Лягте на спину, подтяните колени к груди и обхватите их руками. Старайтесь прижимать поясницу к полу, дышите медленно и глубоко. Через 20 вдохов почувствуете лёгкость внизу живота и расслабление поясницы.

Поза кошки

Встаньте на четвереньки. На вдохе округлите спину, опуская голову, а на выдохе прогнитесь, поднимая подбородок. Повторите 10 раз. Это упражнение стимулирует кровоток в области малого таза и снимает боль в спине.

Поза лука

Лягте на живот, согните колени и захватите руками щиколотки. На вдохе поднимите грудь и бёдра вверх. Задержитесь на 5-7 дыханий. Эта поза помогает раскрыть грудную клетку и улучшает работу яичников.

Мостик

Лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на ширине бёдер. Медленно поднимайте таз вверх, удерживая линию от плеч до колен. Задержитесь на 5 дыханий и плавно опуститесь. Повторите трижды. Поза укрепляет мышцы спины и стабилизирует гормональный фон.

Поза ребёнка

Встаньте на четвереньки, затем плавно опуститесь ягодицами на пятки, вытянув руки вперёд. Лоб положите на пол, расслабьтесь и дышите глубоко. Через несколько минут уходит усталость и напряжение.

Советы шаг за шагом

Практикуйте утром натощак или спустя 2 часа после еды. Избегайте перевёрнутых поз в первые дни менструации. Используйте коврик средней мягкости, чтобы не перегружать суставы. Дышите равномерно — дыхание играет ключевую роль в расслаблении. После практики выпейте тёплый травяной чай — например, с мятой или ромашкой.

Ошибки и их последствия

Ошибка: выполнять сложные асаны без разминки.

Последствие: спазмы и растяжения.

Альтернатива: начните с мягких поз, таких как кошка или ребёнок.

Ошибка: задерживать дыхание при боли.

Последствие: повышается давление и усиливается дискомфорт.

Альтернатива: используйте дыхание "уджайи" — мягкое, с лёгким шумом в горле.

Ошибка: игнорировать сигналы тела.

Последствие: переутомление и усиление ПМС.

Альтернатива: отдыхайте между позами и следите за самочувствием.

А что если боли сильные?

Если менструация проходит тяжело, не нужно отказываться от практики. Можно выбрать позы в положении лёжа или сидя. Йога в этот период должна быть мягкой, восстанавливающей, а не силовой. Используйте плед или подушки под поясницу для большего комфорта.

Плюсы и минусы

Плюсы:

Улучшает циркуляцию крови и лимфы;

Снижает уровень стресса;

Делает мышцы эластичнее;

Повышает общий тонус организма.

Минусы:

Нужна регулярность — эффект появляется не сразу;

Не все позы подходят при эндометриозе и других гинекологических заболеваниях;

Без контроля дыхания эффективность снижается.

FAQ

Как выбрать позы для ПМС?

Отдавайте предпочтение асанам, направленным на расслабление: ребёнок, кошка, мостик, скрутки сидя.

Сколько раз в неделю нужно заниматься?

Оптимально — 3-4 раза. Даже короткие 15-минутные сессии дают результат.

Что лучше — йога или пилатес при ПМС?

Йога мягче воздействует на тело и психику, тогда как пилатес акцентирует внимание на мышцах. При болях предпочтительна йога.

Мифы и правда

Миф: йогу нельзя практиковать во время менструации.

Правда: можно, но избегая перевёрнутых и силовых поз.

Миф: йогу нельзя практиковать во время менструации.

Правда: можно, но избегая перевёрнутых и силовых поз.

Правда: она помогает облегчить симптомы, но не устраняет причины нарушений цикла.

Миф: чем глубже растяжка, тем лучше эффект.

Правда: главное — комфорт и дыхание, а не амплитуда движений.

Правда: главное — комфорт и дыхание, а не амплитуда движений.

3 интересных факта

Некоторые позы йоги используются в гинекологической терапии в Индии уже более 2000 лет.

Поза ребёнка помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса.

После регулярных практик у многих женщин уменьшается потребность в обезболивающих.

Исторический контекст

Йога как средство женского здоровья упоминается ещё в трактате "Хатха-йога Прадипика". В ХХ веке индийские мастера адаптировали традиционные асаны для восстановления после родов и облегчения ПМС. Сегодня эти практики входят в программы женского фитнеса, СПА и домашних тренировок.