Сделала всего 3 позы из йоги — и забыла о ПМС: теперь каждая менструация проходит спокойно
Период перед менструацией часто сопровождается спазмами, отёчностью и перепадами настроения. Вместо обезболивающих всё больше женщин выбирают естественные методы, и йога — один из самых действенных. Специальные позы мягко стимулируют внутренние органы, улучшают кровообращение и помогают расслабиться, не перегружая мышцы.
Основные позы для снятия симптомов
Сидячий поворот
Сядьте с прямыми ногами, левую стопу поставьте рядом с правым коленом. Правая пятка уходит к левому бедру. Левую ладонь положите на пол за спиной, а правой рукой обхватите левое колено. На вдохе вытянитесь вверх, на выдохе аккуратно повернитесь влево. Сделайте 10-15 глубоких вдохов и повторите на другую сторону.
Эта поза помогает снять спазмы и улучшить работу кишечника, что особенно важно при вздутии живота.
Поза ветра
Лягте на спину, подтяните колени к груди и обхватите их руками. Старайтесь прижимать поясницу к полу, дышите медленно и глубоко. Через 20 вдохов почувствуете лёгкость внизу живота и расслабление поясницы.
Поза кошки
Встаньте на четвереньки. На вдохе округлите спину, опуская голову, а на выдохе прогнитесь, поднимая подбородок. Повторите 10 раз. Это упражнение стимулирует кровоток в области малого таза и снимает боль в спине.
Поза лука
Лягте на живот, согните колени и захватите руками щиколотки. На вдохе поднимите грудь и бёдра вверх. Задержитесь на 5-7 дыханий. Эта поза помогает раскрыть грудную клетку и улучшает работу яичников.
Мостик
Лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на ширине бёдер. Медленно поднимайте таз вверх, удерживая линию от плеч до колен. Задержитесь на 5 дыханий и плавно опуститесь. Повторите трижды. Поза укрепляет мышцы спины и стабилизирует гормональный фон.
Поза ребёнка
Встаньте на четвереньки, затем плавно опуститесь ягодицами на пятки, вытянув руки вперёд. Лоб положите на пол, расслабьтесь и дышите глубоко. Через несколько минут уходит усталость и напряжение.
Советы шаг за шагом
-
Практикуйте утром натощак или спустя 2 часа после еды.
-
Избегайте перевёрнутых поз в первые дни менструации.
-
Используйте коврик средней мягкости, чтобы не перегружать суставы.
-
Дышите равномерно — дыхание играет ключевую роль в расслаблении.
-
После практики выпейте тёплый травяной чай — например, с мятой или ромашкой.
Ошибки и их последствия
-
Ошибка: выполнять сложные асаны без разминки.
Последствие: спазмы и растяжения.
Альтернатива: начните с мягких поз, таких как кошка или ребёнок.
-
Ошибка: задерживать дыхание при боли.
Последствие: повышается давление и усиливается дискомфорт.
Альтернатива: используйте дыхание "уджайи" — мягкое, с лёгким шумом в горле.
-
Ошибка: игнорировать сигналы тела.
Последствие: переутомление и усиление ПМС.
Альтернатива: отдыхайте между позами и следите за самочувствием.
А что если боли сильные?
Если менструация проходит тяжело, не нужно отказываться от практики. Можно выбрать позы в положении лёжа или сидя. Йога в этот период должна быть мягкой, восстанавливающей, а не силовой. Используйте плед или подушки под поясницу для большего комфорта.
Плюсы и минусы
Плюсы:
-
Улучшает циркуляцию крови и лимфы;
-
Снижает уровень стресса;
-
Делает мышцы эластичнее;
-
Повышает общий тонус организма.
Минусы:
-
Нужна регулярность — эффект появляется не сразу;
-
Не все позы подходят при эндометриозе и других гинекологических заболеваниях;
-
Без контроля дыхания эффективность снижается.
FAQ
Как выбрать позы для ПМС?
Отдавайте предпочтение асанам, направленным на расслабление: ребёнок, кошка, мостик, скрутки сидя.
Сколько раз в неделю нужно заниматься?
Оптимально — 3-4 раза. Даже короткие 15-минутные сессии дают результат.
Что лучше — йога или пилатес при ПМС?
Йога мягче воздействует на тело и психику, тогда как пилатес акцентирует внимание на мышцах. При болях предпочтительна йога.
Мифы и правда
- Миф: йогу нельзя практиковать во время менструации.
Правда: можно, но избегая перевёрнутых и силовых поз.
- Миф: йога заменяет лечение.
Правда: она помогает облегчить симптомы, но не устраняет причины нарушений цикла.
- Миф: чем глубже растяжка, тем лучше эффект.
Правда: главное — комфорт и дыхание, а не амплитуда движений.
3 интересных факта
-
Некоторые позы йоги используются в гинекологической терапии в Индии уже более 2000 лет.
-
Поза ребёнка помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса.
-
После регулярных практик у многих женщин уменьшается потребность в обезболивающих.
Исторический контекст
Йога как средство женского здоровья упоминается ещё в трактате "Хатха-йога Прадипика". В ХХ веке индийские мастера адаптировали традиционные асаны для восстановления после родов и облегчения ПМС. Сегодня эти практики входят в программы женского фитнеса, СПА и домашних тренировок.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru