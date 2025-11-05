Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка делает ягодичный мостик
© Designed be Freepik by user18526052 is licensed under Public domain
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 0:10

Сделала всего 3 позы из йоги — и забыла о ПМС: теперь каждая менструация проходит спокойно

Йога помогает снизить боль и вздутие при ПМС — мнение тренеров

Период перед менструацией часто сопровождается спазмами, отёчностью и перепадами настроения. Вместо обезболивающих всё больше женщин выбирают естественные методы, и йога — один из самых действенных. Специальные позы мягко стимулируют внутренние органы, улучшают кровообращение и помогают расслабиться, не перегружая мышцы.

Основные позы для снятия симптомов

Сидячий поворот

Сядьте с прямыми ногами, левую стопу поставьте рядом с правым коленом. Правая пятка уходит к левому бедру. Левую ладонь положите на пол за спиной, а правой рукой обхватите левое колено. На вдохе вытянитесь вверх, на выдохе аккуратно повернитесь влево. Сделайте 10-15 глубоких вдохов и повторите на другую сторону.

Эта поза помогает снять спазмы и улучшить работу кишечника, что особенно важно при вздутии живота.

Поза ветра

Лягте на спину, подтяните колени к груди и обхватите их руками. Старайтесь прижимать поясницу к полу, дышите медленно и глубоко. Через 20 вдохов почувствуете лёгкость внизу живота и расслабление поясницы.

Поза кошки

Встаньте на четвереньки. На вдохе округлите спину, опуская голову, а на выдохе прогнитесь, поднимая подбородок. Повторите 10 раз. Это упражнение стимулирует кровоток в области малого таза и снимает боль в спине.

Поза лука

Лягте на живот, согните колени и захватите руками щиколотки. На вдохе поднимите грудь и бёдра вверх. Задержитесь на 5-7 дыханий. Эта поза помогает раскрыть грудную клетку и улучшает работу яичников.

Мостик

Лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на ширине бёдер. Медленно поднимайте таз вверх, удерживая линию от плеч до колен. Задержитесь на 5 дыханий и плавно опуститесь. Повторите трижды. Поза укрепляет мышцы спины и стабилизирует гормональный фон.

Поза ребёнка

Встаньте на четвереньки, затем плавно опуститесь ягодицами на пятки, вытянув руки вперёд. Лоб положите на пол, расслабьтесь и дышите глубоко. Через несколько минут уходит усталость и напряжение.

Советы шаг за шагом

  1. Практикуйте утром натощак или спустя 2 часа после еды.

  2. Избегайте перевёрнутых поз в первые дни менструации.

  3. Используйте коврик средней мягкости, чтобы не перегружать суставы.

  4. Дышите равномерно — дыхание играет ключевую роль в расслаблении.

  5. После практики выпейте тёплый травяной чай — например, с мятой или ромашкой.

Ошибки и их последствия

  • Ошибка: выполнять сложные асаны без разминки.
    Последствие: спазмы и растяжения.
    Альтернатива: начните с мягких поз, таких как кошка или ребёнок.

  • Ошибка: задерживать дыхание при боли.
    Последствие: повышается давление и усиливается дискомфорт.
    Альтернатива: используйте дыхание "уджайи" — мягкое, с лёгким шумом в горле.

  • Ошибка: игнорировать сигналы тела.
    Последствие: переутомление и усиление ПМС.
    Альтернатива: отдыхайте между позами и следите за самочувствием.

А что если боли сильные?

Если менструация проходит тяжело, не нужно отказываться от практики. Можно выбрать позы в положении лёжа или сидя. Йога в этот период должна быть мягкой, восстанавливающей, а не силовой. Используйте плед или подушки под поясницу для большего комфорта.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Улучшает циркуляцию крови и лимфы;

  • Снижает уровень стресса;

  • Делает мышцы эластичнее;

  • Повышает общий тонус организма.

Минусы:

  • Нужна регулярность — эффект появляется не сразу;

  • Не все позы подходят при эндометриозе и других гинекологических заболеваниях;

  • Без контроля дыхания эффективность снижается.

FAQ

Как выбрать позы для ПМС?
Отдавайте предпочтение асанам, направленным на расслабление: ребёнок, кошка, мостик, скрутки сидя.

Сколько раз в неделю нужно заниматься?
Оптимально — 3-4 раза. Даже короткие 15-минутные сессии дают результат.

Что лучше — йога или пилатес при ПМС?
Йога мягче воздействует на тело и психику, тогда как пилатес акцентирует внимание на мышцах. При болях предпочтительна йога.

Мифы и правда

  • Миф: йогу нельзя практиковать во время менструации.
    Правда: можно, но избегая перевёрнутых и силовых поз.
  • Миф: йога заменяет лечение.
    Правда: она помогает облегчить симптомы, но не устраняет причины нарушений цикла.
  • Миф: чем глубже растяжка, тем лучше эффект.
    Правда: главное — комфорт и дыхание, а не амплитуда движений.

3 интересных факта

  • Некоторые позы йоги используются в гинекологической терапии в Индии уже более 2000 лет.

  • Поза ребёнка помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса.

  • После регулярных практик у многих женщин уменьшается потребность в обезболивающих.

Исторический контекст

Йога как средство женского здоровья упоминается ещё в трактате "Хатха-йога Прадипика". В ХХ веке индийские мастера адаптировали традиционные асаны для восстановления после родов и облегчения ПМС. Сегодня эти практики входят в программы женского фитнеса, СПА и домашних тренировок.

Читайте также

Пилатес с мячом признан безопасным способом укрепления мышц и коррекции фигуры — мнение тренеров вчера в 16:10
После этих движений даже зеркало улыбается: пилатес, который возвращает фигуру за месяц

Пилатес с мячом возвращается в моду — шесть простых упражнений помогут укрепить тело, улучшить осанку и найти внутреннее равновесие без перегрузок.

Читать полностью » Специалисты по фитнесу: кардиотренировки с ударами и прыжками улучшают выносливость и тонус мышц вчера в 15:10
Прыжки, удары, дыхание — и ни одной гантели: способ, который заменяет фитнес и терапию

Тренировка в стиле боевых искусств превращает фитнес в динамичный поединок с ленью и жиром, где каждый удар приближает к лёгкости и уверенности.

Читать полностью » Врач Аржаков: боль после тренировки связана с микроповреждениями мышц, а не с молочной кислотой вчера в 14:43
После тренировки не могу подняться с кровати: врачи объяснили, почему так болит тело

Врач Александр Аржаков объяснил, почему болят мышцы после тренировки, как отличить норму от тревожного сигнала и что помогает ускорить восстановление.

Читать полностью » Доходы спортивного бизнеса в России увеличились на 21% — лидеры роста теннис и стретчинг вчера в 13:37
Беру ракетку вместо штанги — и бизнес растёт: что происходит с рынком спорта

Доходы теннисных кортов и студий стретчинга выросли в четыре раза быстрее, чем у фитнес-клубов. Почему россияне выбирают индивидуальные форматы тренировок?

Читать полностью » Самбист Гольцов: 40% спортивных травм у любителей связаны с коленными суставами вчера в 12:24
Сделал разминку не так — и попал к врачу: ошибка, которую совершают все новички

Самбист Денис Гольцов рассказал, какие травмы чаще всего получают любители спорта и как простые правила помогут избежать повреждений суставов.

Читать полностью » Елена Середа: Академия помогает начинающим стать профессиональными фитнес-тренерами вчера в 11:19
Бросила офис и пошла в спортзал — теперь зарабатываю в 3 раза больше: секрет прост

В России не хватает фитнес-тренеров — более половины клубов ищут специалистов. Как индустрия решает кадровую проблему и зачем создают фитнес-академии?

Читать полностью » Тренер Михаил Эмирсуинов: круговые тренировки ускоряют жиросжигание вчера в 10:12
Делал всего 20 минут в день — и талия ушла: не ожидал такого эффекта

Фитнес-тренер рассказал, какие упражнения помогут сбросить лишние килограммы перед Новым годом и как питание влияет на результат.

Читать полностью » Интервальная кардио-тренировка сжигает калории: эффективная методика от Тима Адамса вчера в 9:10
Бегать, плавать, кататься: секрет сжигания калорий, который делает ваше тело стройным за 6 дней

Хотите похудеть за неделю? Примените эффективную кардио-программу с интервальными тренировками, которая поможет вам сбросить лишние килограммы всего за несколько дней.

Читать полностью »

