Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает асану Сету Бандхасана
Девушка делает асану Сету Бандхасана
© Designed by Freepik by yanalya is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Антон Мельников Опубликована вчера в 23:29

Не просто растянуться, а найти гармонию с телом и душой: твой первый шаг в йогу

Йога — не гонитесь за результатами, наслаждайтесь процессом — тренер Урутина

Поздняя осень — прекрасное время, чтобы замедлиться и обратить внимание на свои физическое и ментальное состояние. Преподаватель йога-студии Юлия Урутина делится рекомендациями для новичков, которые хотят начать практиковать йогу и улучшить свою физическую форму, не забывая о духовном развитии.

Йога: не гонитесь за результатами

Одним из самых важных аспектов практики йоги является ее философия. В отличие от многих других направлений, йога не направлена на достижение быстрых и очевидных результатов. Это не тот случай, когда вы ставите цель и стремитесь к ней любой ценой. Наоборот, йога учит быть в моменте, наслаждаться процессом и доверять своему телу и разуму.

"Йога — не про результат, это длительный процесс. Не фокусируйтесь на каком-то определенном желании физической формы, дайте себе время исследовать тело и работу ума. В таком случае каждая практика будет приносить радость и чувство легкости", — отмечает Юлия Урутина.

Если ваши цели связаны с достижением физической формы, например, становление на руках или растяжка до шпагата, возможно, стоит рассмотреть другие занятия, такие как эквилибристика или стретчинг. В йоге же основное внимание уделяется внутреннему состоянию и гармонии, а не быстрому достижению физического совершенства.

Наберитесь терпения

Не ожидайте мгновенных изменений. На пути освоения йоги потребуется время, чтобы почувствовать уверенность и комфорт на коврике. Пройдите вводный курс для новичков, который обычно состоит из нескольких занятий. Эти уроки помогут вам освоить базовые позы и понять технику безопасности, а также познакомят с тем, как работает тело в йоге.

"Будьте готовы, что пройдет время, прежде чем вы уверенно почувствуете себя на коврике", — советует Юлия Урутина.

Пройдя курс для новичков, вы не только научитесь правильным движениям, но и избавитесь от страха и стеснения, ведь все вокруг будут новичками, как и вы.

Экспериментируйте и ищите свой стиль

Когда вы освоите основы йоги, не бойтесь экспериментировать и пробовать различные направления. В России представлено большое количество стилей йоги, и каждый из них может предложить что-то уникальное. Например, в одних школах акцент делается на физическую нагрузку, в других — на духовные практики, а в третьих используются мантры или поющие чаши.

"Изучите, чем один метод отличается от другого, найдите свой. Не стесняйтесь ходить к разным преподавателям — так вы быстрее найдете своего и продолжите практику на другом уровне", — советует Юлия Урутина.

Каждый стиль имеет свои особенности и преимущества, и только пробуя различные подходы, можно понять, что подходит именно вам.

Занимайтесь онлайн, если нет времени или желания ходить в студию

Если вы чувствуете стеснение или не хотите тратить время на дорогу, йога онлайн — отличная альтернатива. С помощью онлайн-курсов или видеоуроков вы можете заниматься в любое удобное время, не выходя из дома. Важно начинать не просто с видео, доступных для всех, а с занятий под наблюдением опытного преподавателя.

"Профессионал уделит время именно вам и может подкорректировать ошибки", — рекомендует Юлия Урутина.

Выберите подходящее время и уровень, расстелите коврик и начните практиковать. Это отличный способ не только научиться йоге, но и получить персонализированные рекомендации от преподавателя.

Будьте готовы к изменениям

Йога — это не просто тренировка для тела, но и мощная трансформирующая практика для ума и души. Со временем вы заметите, как вместе с физической силой и гибкостью придет спокойствие, внутреннее равновесие и новые здоровые привычки. Возможно, ваши взгляды на жизнь изменятся, и вы начнете видеть мир и себя в нем в новом свете.

"Йога — очень мощная трансформирующая практика. Вместе с силой и гибкостью в теле придут неожиданное спокойствие ума, новые здоровые привычки, возможно, поменяются взгляды на жизнь", — делится Юлия Урутина.

Не пугайтесь, если процесс изменений будет немного пугающим или неожиданным. Это часть пути. Йога поможет вам выйти на качественно новый уровень жизни, открывая новые возможности.

Сравнение разных стилей йоги

Стиль йоги Преимущества Особенности
Хатха-йога Подходит для новичков, сбалансированный подход Включает статичные позы, направленные на растяжку и расслабление
Виньяса-йога Физически активная, улучшает выносливость Включает динамичные переходы между позами
Кундалини-йога Направлена на духовное развитие, дыхательные практики Включает мантры, дыхательные упражнения и медитацию
Бикрам-йога Улучшает гибкость, помогает расслабиться Проводится в горячем помещении (40°C), включает 26 поз
Ащтанга-йога Сложные и интенсивные асаны для опытных Сочетание дыхания, движения и концентрации на позах

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Быстрое стремление к сложным позам.

    • Последствие: Повреждения связок или сухожилий, травмы.

    • Альтернатива: Постепенно увеличивайте сложность и не торопитесь, следуя своему темпу.

  2. Ошибка: Игнорирование дыхания и техники.

    • Последствие: Напряжение и стресс, неэффективные тренировки.

    • Альтернатива: Сосредоточьтесь на дыхании и правильной технике выполнения каждой позы.

  3. Ошибка: Пропуск регулярности практики.

    • Последствие: Недостаточные результаты, трудности с прогрессом.

    • Альтернатива: Старайтесь практиковать йогу регулярно, хотя бы 2-3 раза в неделю, чтобы достичь заметных результатов.

Плюсы и минусы йоги

Плюсы Минусы
Улучшает гибкость, силу и выносливость Требует времени и терпения для результатов
Снижает стресс и улучшает психическое здоровье Может быть сложной для новичков без опыта
Развивает осознанность и внимание Не всегда дает быстрые физические результаты
Может быть адаптирована под любой уровень подготовки Может быть тяжело без индивидуального подхода для корректировки ошибок

FAQ

Как начать практиковать йогу, если я новичок?
Начните с простых базовых поз и не спешите. Пройдите вводный курс для новичков и постепенно осваивайте новые стили.

Как часто нужно заниматься йогой для достижения результата?
Для начинающих рекомендуется заниматься йогой 2-3 раза в неделю. Со временем можно увеличить частоту тренировок.

Можно ли заниматься йогой дома без преподавателя?
Да, но для начала важно пройти несколько уроков с опытным преподавателем, чтобы изучить правильную технику и избежать травм.

Мифы и правда о йоге

Миф 1. Йога — это только для гибких людей.
Правда: Йога доступна для всех, независимо от гибкости. Важно следовать своему темпу и работать над прогрессом.

Миф 2. Йога — это просто растяжка.
Правда: Йога включает в себя как физические, так и ментальные практики, направленные на улучшение общего состояния тела и духа.

Миф 3. Йога — это только медитация.
Правда: Йога — это комплексный подход, который включает как физические упражнения, так и медитацию, но основной акцент на теле и дыхании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнение планка укрепила мышцы спины у офисных работников — врачи-физиологи вчера в 15:10
Делаю планку по-новому — почувствовала, как спина перестала болеть через неделю

Даже самые нелюбимые упражнения могут стать любимыми — если знать, как к ним подойти и увидеть в них источник силы и вдохновения.

Читать полностью » Домашняя гребля с эспандером укрепляет мышцы спины и пресса — врачи вчера в 9:10
Села на пол и взяла эспандер — теперь руки и спина будто после спортзала

Узнайте, как заменить гребной тренажёр обычным эспандером и прокачать всё тело дома — от рук до пресса, без лодки и спортзала.

Читать полностью » Бегуны повысили выносливость на марафоне с помощью питания — диетолог Антонуччи вчера в 8:10
Всегда уставала на пятом километре, пока не узнала главный секрет питания бегуна

Автор делится личным опытом подготовки к марафону, рассказывая, как питание влияет на самочувствие и результат, и какие ошибки стоит избегать.

Читать полностью » Упражнение Ведьмино зелье укрепляет мышцы кора — фитнес-тренер Сара Хейли вчера в 7:10
Всего одно упражнение — и любимое платье садится идеально по фигуре

Хэллоуин — отличный повод добавить немного волшебства в свои тренировки. Простое упражнение от Сары Хейли поможет быстро сделать пресс крепким и выразительным.

Читать полностью » Приседания реверанс улучшили баланс и осанку — фитнес-эксперт Эми Диксон вчера в 6:10
Приседаю по-новому — и тело стало стройнее, чем после марафона

Три эффективных упражнения, которые помогут подтянуть и округлить ягодицы без хирургии и спортзала. Простая методика, дающая видимый результат.

Читать полностью » Подтверждена передача бактерий через пот и поверхности в спортзалах — эксперты вчера в 5:10
Нашла способ убрать бактерии с тренажёров — теперь не боюсь чужих полотенец

Многие забывают, что спортзал — это не только место для тренировок, но и пространство личных границ. Разбираемся, как соблюдать этикет.

Читать полностью » Жим штанги лежа активирует грудные мышцы и плечи — фитнес-тренер вчера в 4:11
Вижу, как мои мышцы растут: 10 секретов жима штанги лежа, которые обычно использую

Жим штанги лежа — ключевое упражнение для верхней части тела, важно освоить правильную технику для достижения лучших результатов.

Читать полностью » Балансирующие позы улучшили координацию и внимание — тренеры йоги вчера в 4:10
Полежала на коврике для йоги пять минут — и усталость будто рукой сняло

Йога помогает найти внутреннее равновесие и восстановить связь между телом и разумом. Узнайте, как несколько простых поз способны изменить восприятие себя.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат со слабосолёной сельдью и жареными шампиньонами сохраняет форму — повар
Спорт и фитнес
Йога помогает восстановиться после стресса — эксперты Гарвардского университета
Общество
Один турист запросил расширенную компенсацию за отмену стоянки для Astoria Grande — Российская газета
ЦФО
Подмосковье одобрило поэтапное повышение транспортного налога — ТАСС
Красота и здоровье
Тартановая юбка объединяет классику и гранж, отмечают модные редакторы
Еда
Горячий маринад усиливает вкус свекольной закуски — кулинарные эксперты
Наука
В Румынии нашли крупнейшее скопление костей динозавров в Европе — Ботфалваи
Дом
Для гармоничного стола достаточно трёх основных цветов в оформлении — стилисты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet