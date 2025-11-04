Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поза ребенка в йоге
© commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 9:10

Йога, которая делает ягодицы крепче, чем тренажёрный зал: эффект за месяц

Поза ребёнка снижает напряжение мышц и восстанавливает дыхание — Питер Сименс

Йога может стать не только источником спокойствия, но и мощным инструментом для укрепления тела. Правильная последовательность асан помогает проработать мышцы ягодиц, спины и пресса без тяжёлых нагрузок, делая фигуру подтянутой и гармоничной.

Энергия и баланс в каждой позе

Тренер по йоге Питер Сименс из студии One Boulder Fitness в Колорадо создал динамический комплекс, который заставляет работать все глубокие мышцы таза и ног. Он отмечает:

"Ни один тренажёр не задействует ягодицы так, как йога", — сказал инструктор по йоге Питер Сименс.

Во время удержания поз тело стабилизируется, включаются мышцы-стабилизаторы, а статическая работа заменяет привычные повторения на тренажёрах.

Как заниматься

Выполняйте упражнения по очереди, начиная с одной стороны тела. Каждую позу держите на пять вдохов и выдохов. Затем повторите комплекс, меняя сторону. Оптимальная частота — три тренировки в неделю с перерывом в день. Когда движения станут привычными, можно ускорить темп до трёх дыханий в каждой позе, чтобы повысить сердечный ритм и усилить эффект сжигания калорий.

Horse Stance — поза коня

укрепляет ягодицы, спину и пресс. Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под тазом. Вытяните левую руку вперёд, а правую ногу — назад, держите корпус параллельно полу. Сохраняйте устойчивость и ровное дыхание.

Three-Legged Down Dog — трёхногая собака мордой вниз

развивает мышцы ягодиц, рук и живота. Из предыдущей позиции поставьте левую руку на пол, выпрямите левую ногу и поднимите правую вверх, стараясь не перекручивать таз. Смотрите на пальцы ног, удерживайте позу.

One-Handed Wheel — колесо на одной руке

активирует ноги, плечи и ягодицы. Плавно развернитесь, опираясь на левую ногу, откройте грудную клетку вверх и вытяните правую руку. Держите колени согнутыми, а стопы — на полу.

Twisted Side Plank — боковая планка с поворотом

включает пресс, плечи и ягодицы. Из колеса выведите левую ногу в сторону, корпус разворачивается. Правая нога прямая, правая рука вытянута в сторону. Смотрите на кисть.

Bound Lunge — связанный выпад

прорабатывает грудь, ноги и ягодицы. Из планки шагните правой ногой вперёд, колено над пяткой. Поднимите корпус, сцепите пальцы за спиной, расправьте плечи и направьте взгляд вперёд.

Twisted Lunge — скрученный выпад

развивает гибкость позвоночника и силу ног. Сложите ладони перед грудью, поверните корпус вправо, левый локоть — за правое колено. Плечи держите ровно.

Balancing Stick — балансирующая палка

укрепляет ягодицы и мышцы спины. Из скрученного выпада встаньте, поднимите руки вверх и наклонитесь вперёд, вытянув левую ногу назад. Тело должно образовывать прямую линию от пятки до кончиков пальцев.

One-Legged Forward Bend — наклон с одной ногой

растягивает заднюю поверхность бедра и ягодицы. Поднимите левое колено, выпрямите ногу вперёд, держась руками за стопу. Если сложно — обхватите голень.

Upright Pigeon — поза голубя

мягко раскрывает бёдра и укрепляет мышцы таза. Отпустите ногу, шагните левой назад, опустите колено и подъём стопы. Передняя нога согнута, корпус вытянут.

Plow — плуг

задействует ягодицы, спину и пресс. Лягте на спину, поднимите ноги над головой, переплетите пальцы и вытяните руки вдоль пола. Медленно дышите, не напрягая шею.

Bridge — мост

повышает тонус ягодиц и спины. Из положения лёжа согните колени, стопы на ширине таза. Поднимите таз, соедините руки под телом и вытянитесь вверх.

Child's Pose — поза ребёнка

завершает тренировку, расслабляя всё тело. Сядьте на пятки, потянитесь руками вперёд и опустите лоб на коврик. Сосредоточьтесь на дыхании.

Йога и силовые тренировки

Йога воздействует на мышцы комплексно, включая стабилизаторы, и делает тело функционально сильным. При этом нагрузка на суставы минимальна, а эффект восстановления встроен в практику. Силовые тренировки работают более локально, но дают быстрый рост мышц. Идеально сочетать оба подхода — йога помогает удерживать гибкость и равновесие, а силовые упражнения придают объём и выносливость.

Советы шаг за шагом

  1. Занимайтесь на коврике с нескользящим покрытием.

  2. Сохраняйте дыхание равномерным.

  3. Перед тренировкой разомнитесь — несколько круговых движений тазом и плечами.

  4. Не гонитесь за амплитудой — в йоге важна стабильность, а не глубина позы.

  5. Завершайте практику расслаблением в шавасане.

Ошибки и альтернативы

  • Ошибка: подъём ноги выше уровня таза.
    Последствие: перегрузка поясницы.
    Альтернатива: используйте блок или ремень для опоры.

  • Ошибка: задержка дыхания в сложной позе.
    Последствие: напряжение и потеря концентрации.
    Альтернатива: следите за дыханием, синхронизируя движения с вдохом и выдохом.

  • Ошибка: неправильное положение коленей в выпадах.
    Последствие: травма суставов.
    Альтернатива: колено всегда должно быть строго над пяткой.

А что если болят мышцы после практики?

Это нормальная реакция тела на глубокую статическую работу. После занятия примите тёплую ванну с морской солью или сделайте мягкий массаж. Постепенно мышцы адаптируются, а дискомфорт уйдёт.

Плюсы и минусы практики

Плюсы: формирует естественную подтянутость тела, улучшает осанку и координацию, повышает уровень энергии.
Минусы: требует регулярности, нуждается в концентрации, эффект проявляется не сразу.

FAQ

Как часто делать этот комплекс?
три раза в неделю достаточно, чтобы увидеть первые изменения через месяц.

Можно ли выполнять асаны дома без инструктора?
да, но важно соблюдать технику и использовать коврик с фиксацией.

Что лучше для ягодиц — йога или фитнес?
йога развивает не только мышцы, но и баланс, поэтому эффект более гармоничный и устойчивый.

Мифы и правда

  • Миф: йога не помогает накачать ягодицы.
    Правда: асаны вроде "моста" и "собаки мордой вниз" активно развивают ягодичные мышцы.

  • Миф: нужны тренажёры, чтобы подтянуть тело.
    Правда: собственный вес и правильная техника дают сопоставимый результат.

  • Миф: йога — это только растяжка.
    Правда: в динамических сериях активно работают все мышцы корпуса.

Интересные факты

  • йога укрепляет не только тело, но и мозг: она улучшает концентрацию и память.

  • у практикующих регулярно снижается уровень стресса и улучшается качество сна.

  • исследования показывают, что йога ускоряет восстановление после силовых тренировок.

Исторический контекст

Практика йоги для тела известна с древности: в текстах "Йога-сутр" Патанджали описаны базовые принципы концентрации и дыхания. Современные формы, такие как пауэр-йога и виньяса, адаптировали древние позы под ритм современной жизни, сохранив их оздоравливающий эффект.

