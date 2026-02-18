Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 15:26

Мысли не дают уснуть — 5 простых поз йоги мягко "выключают" напряжение

Когда мысли не дают уснуть, а тело остаётся напряжённым после долгого дня, мягкая вечерняя практика может стать простым решением. Несколько спокойных поз помогают переключить нервную систему в режим отдыха и подготовить организм ко сну. Для этого не нужна гибкость или опыт — важнее медленное дыхание и тихая обстановка.

Почему йога помогает заснуть

Перед сном организму важно перейти из активного состояния в расслабленное. Лёгкие растяжки снимают напряжение в бёдрах, плечах и пояснице, а ровное дыхание помогает снизить уровень внутреннего возбуждения. Такой подход действует как плавный "регулятор громкости" после насыщенного дня.

Выбранные позы не требуют усилий и могут удерживаться несколько минут без дискомфорта. Это создаёт условия для постепенного замедления дыхания и сердечного ритма. Регулярная практика формирует устойчивую ассоциацию между этими движениями и подготовкой ко сну.

Пять поз для вечернего спокойствия

  1. Поза ребёнка (Balasana). Встаньте на колени, соедините большие пальцы ног и разведите колени на комфортное расстояние. Наклонитесь вперёд, опуская лоб на коврик или подушку. Руки можно вытянуть вперёд для мягкого вытяжения или разместить вдоль тела. Поза расслабляет спину и бёдра, создавая ощущение защищённости.
  2. Ноги на стене (Viparita Karani). Сядьте боком к стене и аккуратно поднимите ноги вверх, опираясь спиной на пол. Можно подложить плед под таз для поддержки поясницы. Оставайтесь в положении 3-8 минут, наблюдая за дыханием. Поза снимает тяжесть в ногах и помогает успокоить ум.
  3. Лежащая "бабочка" (Supta Baddha Konasana). Лягте на спину, соедините стопы и позвольте коленям мягко опуститься в стороны. Подложите подушки под колени, если ощущается напряжение. Положите одну ладонь на грудь, другую — на живот и дышите глубоко. Поза раскрывает тазобедренные суставы и расслабляет область живота.
  4. Скручивание лёжа (Supta Matsyendrasana). Подтяните колени к груди и опустите их в сторону, разведя руки в форме буквы Т. Через минуту смените сторону. Мягкое скручивание помогает снять напряжение в пояснице и способствует общему расслаблению.
  5. Поддержанная шавасана (Savasana). Лягте на спину, подложите валик или подушку под колени, чтобы снизить нагрузку на поясницу. Накройтесь лёгким пледом. Можно положить мягкую ткань на глаза. Оставайтесь 3-10 минут, дыша медленно и ровно.

Пример вечерней последовательности

Простая схема может выглядеть так: 2 минуты в позе ребёнка, 5 минут с ногами на стене, 3 минуты в лежащей "бабочке", по 2 минуты на каждую сторону в скручивании и 3-5 минут в поддержанной шавасане. Если времени мало, достаточно сочетания "Ноги на стене" и шавасаны — даже этот дуэт заметно снижает напряжение.

Дополнительно важно учитывать вечерние привычки. Желательно избегать кофеина во второй половине дня, уменьшать яркость экранов за час до сна и создавать спокойную атмосферу в комнате. Носовое дыхание во время практики усиливает эффект расслабления.

Постоянство играет ключевую роль. Если выполнять эту последовательность большую часть вечеров в течение двух недель, тело начнёт воспринимать её как сигнал завершения дня. Мягкие движения, глубокое дыхание и комфортная поддержка помогают не только быстрее заснуть, но и сделать отдых более качественным.

Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

