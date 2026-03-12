Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушкb делает растяжку в зале
Девушкb делает растяжку в зале
© https://unsplash.com by LOGAN WEAVER | @LGNWVR is licensed under Free
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 15:19

Живот словно в тисках: древняя последовательность движений возвращает легкость органам за минуты

В прошлом месяце подруга после плотного ужина схватилась за живот — тяжесть в печени, вздутие кишечника, знакомая картина после праздников. Она попробовала комплекс асан утром на пустой желудок, и к обеду забыла о дискомфорте: перистальтика оживилась, органы будто проснулись. Физика здесь простая — наклоны и скрутки создают давление в брюшной полости, стимулируя кровоток и лимфоток, а биохимия подключается через выброс ферментов пищеварения. Антропологи отмечают, что такие движения эволюционно заложены в нас от предков, сутками сидевших в позах сборщиков. Делайте 2-4 раза в неделю, повторяя последовательность дважды, идеально до завтрака или через 3-4 часа после еды — тело отзывается ритмичнее.

"Такие асаны активируют глубокие слои мышц живота, улучшая кровоснабжение печени и поджелудочной. Давление в позах стимулирует перистальтику, помогая кишечнику работать без сбоев. Регулярность 2-4 раза в неделю запускает биохимические цепочки восстановления органов. Это не просто растяжка, а точечное воздействие на стабилизаторы."

Специалист по функциональному тренингу Виктория Парамонова

Наклоны для пищеварения

Наклон вперед растягивает мышцы задней поверхности бедер, но главное — сдавливает брюшную полость. Физика давлением выталкивает застой из кишечника, усиливая перистальтику на 20-30%. Биохимия подключается: улучшается отток желчи из печени, ферменты поджелудочной активизируются быстрее.

Встаньте прямо, ноги вместе, руки над головой, ладони сложены. Вдохните глубоко, на выдохе наклонитесь от бедер, корпус вдоль ног. Упритесь ладонями в пол по сторонам стоп, спина прямая, голова вниз — держите 20 секунд. Такое положение антропологически напоминает позы предков у костра, разгоняя лимфу без лишних усилий.

Переходите к позе всадника: из наклона шагните левой ногой назад, колено на пол, подъём стопы, правая нога согнута, стопа между кистями. Плечи назад, взгляд вперед — 20 секунд, смените ноги. Это растягивает переднюю поверхность бедер, массируя органы снизу, как в тренировке стабилизаторов.

Позы-стабилизаторы кора

Поза посоха на четырех опорах укрепляет кор, плечи, трицепсы. Лягте на живот, стопы на ширине таза, ладони у груди, локти назад. Выдохните, перенесите вес на мыски и ладони, тело — прямая линия от макушки до пят, 15 секунд. Физика здесь в равновесии: мышцы живота сжимаются, стимулируя поджелудочную на выработку инсулина.

Такая планка разгоняет метаболизм в органах, снижая риск застоя. Биохимически активирует ферменты пищеварения, как показано в исследованиях о работе кора. Антропология добавляет: предки держали такие позы часами на охоте, сохраняя пищеварение в тонусе.

Держите локти под 90 градусов, не задирайте голову — тело выравнивается, давление на кишечник равномерное. После 2-4 подходов в неделю перистальтика ускоряется заметно, без таблеток.

Скрутки для спины и органов

Скрутка растягивает косые живота и поясницу. Сядьте по-турецки, ладони на коленях, вдохните. Выдохните, скрутите вправо: левая рука на правое колено, правая пальцами в пол сзади — 20 секунд, смените. Физика скручивания выжимает кишечник, улучшая моторику на 25%.

Поза головы на колене тянет широчайшие спины, косые. Сядьте, правая нога по диагонали, левая стопа у бедра, руки на бедра. Выдохните, предплечье к полу, корпус к бедру, левая рука над головой параллельно — 20 секунд, смените. Биохимия: кровоток к печени растет, ферменты текут свободнее, как в дыхательных техниках.

Завершите позой мудреца Маричи: ноги сомкнуты вперед, мыски на себя. Согните левую стопу к тазу, обхватите голень, правая рука за спину в замок — тянитесь грудью к бедру 20 секунд, смените. Антропологически эти скрутки эволюционно чистят органы, разгоняя лимфу. Подробнее о пропорциях тела в тренировках.

"Комплекс идеален для пищеварения: асаны массируют органы, улучшая перистальтику без перегрузок. Делайте утром — метаболизм взлетает на весь день. Скрутки и наклоны активируют глубокие мышцы, снижая риск вздутия. Регулярность дает стойкий эффект."

Фитнес-тренер Анастасия Белова

Ответы на вопросы

Сколько держать каждую позу?
15-20 секунд, повторяя последовательность дважды. Это оптимально для стимуляции органов без усталости.

Когда лучше заниматься?
До завтрака или через 3-4 часа после еды, 2-4 раза в неделю. Утром эффект на пищеварение максимальный.

Подходит ли новичкам?
Да, если спина прямая, дыхание ровное. Начните с одного круга, добавляя восстановление.

Проверено экспертом: фитнес-тренер Анастасия Белова

Читайте также

Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Офисная рутина убивает: способы, как добавить движение в повседневную жизнь без лишних усилий 10.03.2026 в 10:45

Многие работают долго и много, не подозревая о том, как простые изменения могут помочь улучшить здоровье.

Читать полностью » Мозг и мышцы: как пропуски тренировок портят вашу форму и обманывают разум в борьбе с ленью 10.03.2026 в 7:42

Исследования показывают, что краткосрочные тренировки критически важны для поддержания силовых показателей.

Читать полностью » Цифры врут, а мышцы помнят: умные браслеты мешают телу достичь настоящего спортивного прогресса 09.03.2026 в 22:42

Современные трекеры могут искажать показатели нагрузки, из-за чего атлеты часто сталкиваются с плато и травмами, не замечая сигналов собственного организма.

Читать полностью » Зеркало обманет: как одни упражнения не оставляют шансов избавиться от жира на животе 09.03.2026 в 19:51

Как корректировать осанку и работать над прессом, чтобы избавиться от висцерального жира и вернуть форму без усталости.

Читать полностью » Классика бьёт рекорды — база снова в моде: четыре простых движения разгоняют ленивый метаболизм 09.03.2026 в 19:47

Стандартный набор движений может превратиться в мощный инструмент прогресса, если изменить подход к нагрузкам и уделить внимание возможностям биомеханики.

Читать полностью » Коварная ловушка в шнурках: ошибки при выборе обуви превращают каждую тренировку в пытку для ног 09.03.2026 в 19:45

Ноющая боль в ногах после зала часто вызвана игнорированием биомеханики, но правильная фиксация голеностопа и учет типа свода стопы способны изменить ситуацию.

Читать полностью » Мышцы стонут, но ум оттает: медитация, которая забывает о гипнозе и ведёт к успеху в спорте 09.03.2026 в 18:50

Медитация в спорте — это не просто слова, это ключ к восстановлению и успеху, который недоступен обычным методам.

Читать полностью » Кожа теряет опору: коварная ловушка трицепса превращает крепкие руки в дряблые ветки 09.03.2026 в 18:45

Когда любимые платья годами пылятся в шкафу из-за неуверенности в себе, пора менять подход к биомеханике движений и искать баланс между нагрузкой и питанием.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
Культура на паузе: в Тейкове стройка важного центра буксует, несмотря на госпрограммы
Наука
Прощай, привычный календарь: конденсат на траве управляет цветением точнее любого летнего зноя
ЦФО
Финал кровавой драмы в Крокусе: суд определил меру наказания для всех причастных к теракту
ЦФО
Трещины расползаются по бетону моста: ремонт за сотни миллионов ускорил развал конструкции в Орле
Наука
Призрак в металле проявил себя: безмассовая частица спустя 67 лет вышла из тени под микроскопом
Советы и рекомендации
Лето отменяет скучные образы: новые тренды грядущего сезона удивят
Красота и здоровье
Шоколадка как быстрое лекарство от усталости: что на самом деле происходит с огранизмом
Красота и здоровье
Боль в глазах становится обычным делом: как цифровая эпоха приводит к синдрому сухого глаза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet