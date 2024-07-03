Украинский солдат намеревался расстрелять со спины двух сослуживцев в ходе боестолкновения. О произошедшем информировал РИА Новости попавший в плен мобилизованный из Киевской области Алексей Давыденко, который получил травмы после этого случая.

Как сообщается, позиции украинцев, в числе которых тогда ещё был Алексей Давыденко, начали атаковать. Мобилизованный пошёл на защиту. В этот момент один и сослуживцев Давыденко захотел напасть и убить его и ещё одно солдата.

Давыденко рассказал, что как только он что-то услышал, сразу же упал с другим украинцем. Однако один из солдат это увидел и оказал помощь сослуживцам. Как позже выяснилось, остался в живых только Алексей Давыденко. Второй упавший украинец потерял слишком много крови из-за сильного ранения в ногу.

После покушения на убийство напавший постарался убежать. После того как он добрался до улицы, его настиг либо беспилотный летательный аппарат FRV, работающий камерой, которая передаёт видео посредством беспроводной связи на VR-очки или видеоочки пилота, либо что-то другое. Сбежать, по словам сослуживцев, вероятно, он не смог.

В конце рассказа Алексей Давыденко сообщил о том, что сдался в плен. Там он пережил несколько операций, которые были проделаны на его ногу, получившую огнестрельную рану после нападения украинцем.

Фото: Flickr / The U. S. Army (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)