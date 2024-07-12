В следующем году Южная Корея намерена выдать 24 миллиона долларов на восстановление украинских военнослужащих, которые получили ранения. Об этом информировал президент республики Юн Сок Ёль в ходе международной встречи глав государств НАТО в Вашингтоне, пишет ТАСС.
Крупнейшее информационное агентство Республики Кореи "Рёнхап" процитировал речь южнокорейского государственного и политического деятеля, который заявил, что его государство намерено продолжать поддерживать Украину в области безопасности, содействии в реабилитации, а также будет предоставление помощи, оказываемой из гуманитарных соображений. Помимо этого он заявил, что денежная сумма поддержки Украины будет в два раза больше, чем была в 2024 году. По словам Юн Сок Ёля, в следующем году сумма для передачи государству в Восточной и Центральной Европе составит 24 миллиона долларов.
Как известно, в позапрошлом году государство в Восточной Азии, более известное под неофициальным названием Южная Корея, выдало 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь. В 2023 году денежная поддержка была в размере 150 миллионов долларов. В текущем году сумма по сравнению с прошлым годом увеличиться в два раза.
Помимо этого, Юн Сок Ёль заявил, что Республика Корея продолжит содействовать окончанию конфликта на Украине, а также будет стремиться к установлению мира и реабилитации государства.
Фото: Flickr / Republic of Korea (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
НАТО обсуждает применение F-16 для ударов по РФ
В странах, передавших Украине истребители F-16, ведутся переговоры о возможном военном использовании этих самолетов на территории России, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, как сообщил Telegraph.
Российские дни будут проведены в Эфиопии
В сентябре в Эфиопии планируют провести тематическую программу, посвященную России, с целью ознакомить местных жителей с культурой этой страны, сообщила председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко.
NatPhys: создана экзотическая форма материи
Ученые из Китая, Австрии и Дании создали экзотическую форму материи, называемую "кристаллом времени", используя лазерное излучение для возбуждения атомов рубидия до состояния Ридберга.
Терапевт Тен: людям с сахарным диабетом можно употреблять горький шоколад
Терапевт Зарема Тен порекомендовала диабетикам употреблять горький шоколад с содержанием какао не менее 85% в количестве 10-15 граммов в день.