На Украине бойфренд застрелил свою девушку и её подругу за то, что они высмеивали россиян. О произошедшем информирует украинское интернет-издание "Телеграф".
Как сообщается, два дня назад мужчина 23 лет находился в одной квартире с блогершами. Сначала он выстрелил в свою жену, которая только стала совершеннолетней, а её подруга после выстрела была в тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что изначально пара начала скандалить и выяснять вопросы, которые касаются их личной жизни. Уже потом конфликт перерос в стрельбу, которая произошла в Виннице, расположенной в центре Украины. После произошедшего мужчина исчез в неизвестном направлении.
У второй девушки получилось набрать номер скорой. Сотрудникам правоохранительных органов надо было забираться в квартиру через окно. Довезти пострадавшую от выстрела врачи не смогли, и она скончалась в медицинском учреждении. Позже у реки Южный Буг на юго-западе Украины обнаружили бездыханное тело мужчины. Нашли его с простреленной головой. Сотрудники правоохранительных органов пока сделали вывод, что он сам себя убил.
Позже стало известно, что, скорее всего, одна из интернет-стримерш, которую убил парень, была Верой Пантерой. Вторая девушка называла себя в сети как "Бандеровка". Однако после в СМИ отметили, что данные об убитых девушках нуждаются в верификации.
Фото: Makarov_PM.jpg (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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