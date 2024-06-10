Заражённых африканских свиней обнаружили на берегу реки Прут. О произошедшем рассказывает украинское интернет-издание "Страна.ua" в своём Telegram-канале.
Туловища крупных парнокопытных млекопитающих были обнаружены в городе на юго-западе Украины, на правом побережье реки Прут. Жители ближайших территорий много времени высказывали своё недовольство на отвратительный запах. Как позже оказалось, на место, где были найдены свиньи, были приглашены эксперты, которые нейтрализовали всех возбудителей инфекционных заболеваний и предотвратили распространение токсинов на территории вблизи реки Прут.
На данный момент вход в зоны, на которых могло распространиться воздействие чумных животных, находится под запретом. Как сообщается, на берегу реки Прут введена временная изоляция.
Четыре месяца назад случился большой конфликт, виновником которого стали "комиксы о свиньях", информировала сеть интернет-изданий Delfi. В Латвии, расположенной в Северной Европе, в одном из рисованных рассказов на страницах были изображены свиньи в форме украинских солдат. Больше всего негодований это вызвало из-за приближающегося события в честь второй годовщины начала СВО. История со свиньями разлетелась по всей стране и дошла даже до президента. После появившегося шума создатели убрали комикс и объяснили свой поступок тем, что на постоянной основе изображают персонажей в виде свиней. Однако даже после извинений художнице рисунков стали посылать угрозы.
Фото: Pkuczynski (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
Volvo начала переносить производство электрических кроссоверов из Китая в Бельгию
Volvo переносит производство своих электрических кроссоверов EX30 и EX90 из Китая в Европу, на завод в бельгийском Генте.
Bloomberg: в Киеве осудили технологии ИИ, предоставленные Западом
Некоторые украинские служащие, занятые в структурах власти, выразили своё недовольство технологиями искусственного интеллекта, привезёнными из стран Запада. Многие из них назвали это «хайпом», считая, что инструменты не продуктивны в использовании, сообщает американское информационное агентство Bloomberg.
Нарколог Петров: тягу к алкоголю усиливают закуски
Психиатр-нарколог Антон Петров предупредил о том, что некоторые продукты могут увеличивать тягу к алкоголю, особенно если они употреблялись с горячительными напитками. В интервью "Доктор Питер" он перечислил продукты и блюда, способствующие усилению желания выпить.
Эксперт Завьялова: употребление хлеба с плесенью грозит инфекциями и проблемам с ЖКТ
Российские врачи предостерегли от употребления хлеба с плесенью из-за его опасных последствий для здоровья, включая возможность летального исхода.