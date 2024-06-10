Заражённых африканских свиней обнаружили на берегу реки Прут. О произошедшем рассказывает украинское интернет-издание "Страна.ua" в своём Telegram-канале.

Туловища крупных парнокопытных млекопитающих были обнаружены в городе на юго-западе Украины, на правом побережье реки Прут. Жители ближайших территорий много времени высказывали своё недовольство на отвратительный запах. Как позже оказалось, на место, где были найдены свиньи, были приглашены эксперты, которые нейтрализовали всех возбудителей инфекционных заболеваний и предотвратили распространение токсинов на территории вблизи реки Прут.

На данный момент вход в зоны, на которых могло распространиться воздействие чумных животных, находится под запретом. Как сообщается, на берегу реки Прут введена временная изоляция.

Четыре месяца назад случился большой конфликт, виновником которого стали "комиксы о свиньях", информировала сеть интернет-изданий Delfi. В Латвии, расположенной в Северной Европе, в одном из рисованных рассказов на страницах были изображены свиньи в форме украинских солдат. Больше всего негодований это вызвало из-за приближающегося события в честь второй годовщины начала СВО. История со свиньями разлетелась по всей стране и дошла даже до президента. После появившегося шума создатели убрали комикс и объяснили свой поступок тем, что на постоянной основе изображают персонажей в виде свиней. Однако даже после извинений художнице рисунков стали посылать угрозы.

Фото: Pkuczynski (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)