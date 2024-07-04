Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что чиновники из Киева поспособствовали своим близким в пересечении границы Украины, задействовав детей-сирот. Он запросил у офиса украинского генпрокурора провести проверку эти данных. О произошедшем он информировал в своём официальном Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Несовершеннолетние, временно или постоянно лишённые семейного окружения, стали возможностью для родственников чиновников из Киева покинуть государство. Благодаря детям близкие должностных лиц смогли бежать за границу, тем самым отклонившись от мобилизации.

Как сообщает Дмитрий Лубинец, два года назад почти 70 детей центра социально-психологической реабилитации детей №1 с несколько десятками человек были вывезены в государство в Центральной Европе — Германию. Он уточнил, что среди тех, кто сопровождал несовершеннолетних, были те, которые ранее не участвовали в деятельности в этой области и начали работу в организации один день назад. Дмитрий Лубинец отметил, что представители мужского пола, сопровождающие детей, уволились со своих позиций после того, как пересекли границу, и ни один больше не участвует в деятельности организаций, в которых числись раньше. Помимо этого, никто из них не возвратился на Украину.

Дмитрий Лубинец отправил запрос на проверку всех этих сведений.

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