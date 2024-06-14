Более 40 граждан собирались обратиться в бегство с Украины. Для достижения своей цели они хотели использовать грузовик и уехать на нём в Молдавию. О произошедшем информирует представитель Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко для украинского информационного телеканала "Рада".
Как сообщается, группа мужчин была намерена выехать за пределы Украины день назад. Обратиться в бегство они решились через Одесскую область, которая расположена на крайнем юго-западе Украины.
Планам не суждено было сбыться, и их транспортное средство было задержано в паре километрах от государства в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией, — Молдавией. Правоохранительный орган специального назначения, который способствует охране государственной границы и исключительной экономической территории Украины, доложил, что против уклонистов было возбуждено уголовное дело.
На днях стало известно о нескольких десятках граждан Украины, которые решили выехать за её пределы на транспортном средстве в Венгрию, являющуюся государством в Центральной Европе. О произошедшем информировал украинский журналист Виталий Глагола в собственном Telegram-канале. Как оказалось, машина сбежавших не была зарегистрирована в базе воинских частей. Транспортное средство было обнаружено в том месте, куда собирались отправиться граждане, однако их найти там уже не получилось.
Фото: Federal Road Agency of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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