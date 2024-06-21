Солдаты Южной Кореи атаковали, предупредив о нападении, сторону КНДР. Сообщается, что Северной Корей не были соблюдены границы, информирует крупнейшее информационное агентство Республики Кореи "Рёнхап" со ссылкой на ОКНШ Южной Кореи.
Солдаты государства в Восточной Азии, более известное под неофициальным названием Северная Корея, перешли в центральной части границы полосу, разделяющую конфликтные стороны на время перемирия в переделах территории, на которой по договору уничтожены военные конструкции и остальные объекты, не разрешено наличие формирований вооружённых сил, установление укреплений, выполнение боевых действий и многое другое. Однако, услышав предупредительную стрельбу со стороны Южной Кореи, солдаты КНДР возвратились на свою территорию.
В ОКШН позже заявили, что произошедшее, вероятно, было случайным обстоятельством. Они также отметили, что когда солдаты со стороны КНДР вернулись на свою территорию, то занимались работой ещё долгое время.
Это уже третье по счёту несоблюдение установленных границ со стороны Северной Кореи в текущем месяце. В столице и крупнейшем городе Республики Кореи — Сеуле, сообщали, что оба нарушения являлись неумышленными.
Фото: Flickr / 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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