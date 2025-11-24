Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Музей Есенина
Музей Есенина
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 19:04

Тропа поэта оживает: в Вологде создают маршрут, который соединит эпохи и стихи

В Вологде создают туристический маршрут по есенинским местам

Идея путешествовать по городу следами поэта вновь становится актуальной: в Вологде проектируют туристический маршрут, посвящённый личности и творческому пути Сергея Есенина. Об этом сообщает администрация областного центра. Новый маршрут объединит места, которые сохранили память о визитах поэта и его окружении, создавая цельное культурное пространство для жителей и гостей региона.

Как создают маршрут и какие точки он охватит

Разработкой занимаются специалисты туристической отрасли, которые готовят два варианта путешествия — пеший и автобусный. В основу положены адреса, связанные с пребыванием Есенина в Вологде в конце 1910-х годов.

"Мы организуем автобусный тур, стартующий в Вологде от исторического здания бывшей гостиницы "Пассаж” на площади Возрождения. Именно там, согласно историческим свидетельствам, Сергей Есенин останавливался в гостиничном ресторане и даже отмечал знаменательные события своей личной жизни, включая встречу с друзьями-поэтами и, возможно, свою свадьбу с актрисой Зинаидой Райх", — говорится в сообщении.

Авторы маршрута собирают документальные подтверждения связей поэта с городскими адресами, чтобы включить в программу места, отражающие атмосферу того времени. Для туристов такая реконструкция позволит увидеть, насколько тесно поэт был связан с локальной культурной средой и делал ли он здесь творческие заметки.

Историческая топография: адреса, сохранившие память

В маршрут войдут ключевые точки, которые связаны с жизнью Есенина во время его визитов в Вологду. Среди них — типография Гудкова-Белякова на улице Лермонтова, где печатались произведения вологодских авторов и могли проходить творческие встречи. Ещё один пункт — дом Попова-Лобачёва на улице Маяковского, сохраняющий черты того периода.

Особый интерес вызывает жилой дом крестьянина Павла Хитрова на современной Пушкинской улице: его исторический облик почти не изменился. Эти локации дают представление о том, как выглядели кварталы, по которым передвигался поэт, и в каком контексте формировались его личные и творческие связи.

Завершение маршрута и благоустройство мемориальной зоны

Финальной точкой станет Осановская роща — одно из самых значимых мест памяти Есенина. Здесь завершён второй этап благоустройства, появилось пространство, соединяющее природную зону и мемориальные элементы. Установлен памятник поэту, скульптура собаки Джима — героя стихотворения "Собаке Качалова", — а также создан крупный мурал, украшающий фасад жилого дома неподалёку.

Обновлённая роща превращается в полноценный культурный объект, который объединяет литературные традиции и современные формы городской среды. Маршрут позволит посетителям глубже понять вологодский период биографии поэта и ощутить связь города с одним из самых узнаваемых имён русской литературы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Вологодской области создают роботов для кормления телят и наблюдения за ними 20.11.2025 в 9:36
Роботы выходят в стойло: вологодские машины учатся кормить телят и патрулировать поля

Вологодские инженеры создают роботов, которые заменят рутинную работу на фермах и помогут агрономам контролировать сотни гектаров без лишних усилий.

Читать полностью » В Санкт-Петербурге создают новую инфраструктуру для авиации и космоса 19.11.2025 в 21:39
Прорыв в бортовых технологиях: ГУАП разработает сеть передачи данных для движущихся объектов по всей РФ

ГУАП представил два стратегических проекта, которые могут изменить работу беспилотников и систем связи в России, сократив путь от разработки до серии.

Читать полностью » В Петербурге скорректировали период тишины для религиозных обрядов 19.11.2025 в 17:41
С 8 до 12 — время громких молитв: в Петербурге меняют правила тишины по праздникам и выходным

В Петербурге предлагают разрешить колокольный звон и другие религиозные действия утром по выходным и праздникам, устраняя правовую коллизию в действующем законе о тишине.

Читать полностью » Дед Мороз зажег первую елку в своей резиденции под Великим Устюгом 19.11.2025 в 2:28
Дед Мороз начал Новый год с волшебства: как теперь зажигают первую ёлку с помощью ИИ

В день своего официального рождения Дед Мороз зажег первую в России новогоднюю елку в Великом Устюге, а затем отправился в путешествие по стране, передавая волшебство праздника.

Читать полностью » В Калининграде изменятся ставки транспортного налога — что нужно знать автовладельцам 19.11.2025 в 1:36
Вождение по новым правилам: Калининград ждут новые налоги на дороге

В Калининградской области с 2026 года увеличится транспортный налог для некоторых категорий автомобилей. Владельцы машин мощностью до 150 л.с. заплатят на 625 рублей больше.

Читать полностью » В Калининградской области повысят ставки транспортного налога — министр Порембский 18.11.2025 в 20:30
Квитанции станут тяжелее: в Калининградской области изменится транспортный налог

Калининградская область меняет ставки транспортного налога: рост затронет большинство автовладельцев и связан с увеличением расходов на содержание дорог.

Читать полностью » В Петербурге установят 73 турникета для оплаты 17.11.2025 в 23:54
Скидка за взгляд: петербургское метро внедряет технологию, которая меняет привычный вход в подземку

Петербургское метро завершает внедрение биометрии: система заработает на всех станциях, но эксперты спорят, ускорит ли она проход и как повлияет на работу турникетов.

Читать полностью » RT: В Петербурге девушка спасла ребенка, упавшего в Матисов канал 17.11.2025 в 20:11
Падение в воду могло стать трагедией: случайная прохожая спасла девочку в Матисовом канале

В Петербурге девушка прыгнула в Матисов канал, чтобы спасти ребёнка, упавшего в воду. Очевидцы сняли момент спасения и помогли обеим выбраться на берег.

Читать полностью »

Новости
Общество
Новосибирские инициативы расширяют российское присутствие в Африке и усиливают партнёрство
ЮФО
На юге России прогнозируют резкое похолодание, слабые дожди и туманы
УрФО
В Челябинске кардиохирурги провели операцию на сердце через прокол под мышкой
Туризм
Тверь стала самым популярным осенним направлением 2025 года — OneTwoTrip
Садоводство
Микориза помогает лесным грибам расти, улучшая почву — агроном Илья Кузнецов
Питомцы
Доктор Бонк: собаки выбирают любимых хозяев в зависимости от внимания
Наука
Подводный медный рудник у Хейбелиады подтвердил описание Аристотеля — Билир
Садоводство
Банановая кожура улучшает рост и цветение комнатных растений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet