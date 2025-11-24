Тропа поэта оживает: в Вологде создают маршрут, который соединит эпохи и стихи

Идея путешествовать по городу следами поэта вновь становится актуальной: в Вологде проектируют туристический маршрут, посвящённый личности и творческому пути Сергея Есенина. Об этом сообщает администрация областного центра. Новый маршрут объединит места, которые сохранили память о визитах поэта и его окружении, создавая цельное культурное пространство для жителей и гостей региона.

Как создают маршрут и какие точки он охватит

Разработкой занимаются специалисты туристической отрасли, которые готовят два варианта путешествия — пеший и автобусный. В основу положены адреса, связанные с пребыванием Есенина в Вологде в конце 1910-х годов.

"Мы организуем автобусный тур, стартующий в Вологде от исторического здания бывшей гостиницы "Пассаж” на площади Возрождения. Именно там, согласно историческим свидетельствам, Сергей Есенин останавливался в гостиничном ресторане и даже отмечал знаменательные события своей личной жизни, включая встречу с друзьями-поэтами и, возможно, свою свадьбу с актрисой Зинаидой Райх", — говорится в сообщении.

Авторы маршрута собирают документальные подтверждения связей поэта с городскими адресами, чтобы включить в программу места, отражающие атмосферу того времени. Для туристов такая реконструкция позволит увидеть, насколько тесно поэт был связан с локальной культурной средой и делал ли он здесь творческие заметки.

Историческая топография: адреса, сохранившие память

В маршрут войдут ключевые точки, которые связаны с жизнью Есенина во время его визитов в Вологду. Среди них — типография Гудкова-Белякова на улице Лермонтова, где печатались произведения вологодских авторов и могли проходить творческие встречи. Ещё один пункт — дом Попова-Лобачёва на улице Маяковского, сохраняющий черты того периода.

Особый интерес вызывает жилой дом крестьянина Павла Хитрова на современной Пушкинской улице: его исторический облик почти не изменился. Эти локации дают представление о том, как выглядели кварталы, по которым передвигался поэт, и в каком контексте формировались его личные и творческие связи.

Завершение маршрута и благоустройство мемориальной зоны

Финальной точкой станет Осановская роща — одно из самых значимых мест памяти Есенина. Здесь завершён второй этап благоустройства, появилось пространство, соединяющее природную зону и мемориальные элементы. Установлен памятник поэту, скульптура собаки Джима — героя стихотворения "Собаке Качалова", — а также создан крупный мурал, украшающий фасад жилого дома неподалёку.

Обновлённая роща превращается в полноценный культурный объект, который объединяет литературные традиции и современные формы городской среды. Маршрут позволит посетителям глубже понять вологодский период биографии поэта и ощутить связь города с одним из самых узнаваемых имён русской литературы.