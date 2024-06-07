Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.06.2024 : 88,7604
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.06.2024 : 96,5698
Хуситы задержали 15 сотрудников международных организаций
  1. Главная
  2. Мир
  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 13:22

Хуситы задержали 15 сотрудников международных организаций

Йеменские мятежники-хуситы задержали по меньшей мере 15 йеменских сотрудников международных организаций, включая ООН, сообщили в Reuters, ссылаясь на источники. В ходе серии рейдов в четверг вооруженные сотрудники разведки хуситов задержали девять сотрудников ООН, трех сотрудников финансируемой США продемократической организации "Национальный демократический институт" (NDI) и трех сотрудников местной правозащитной группы, сообщили официальные лица.

Сотрудники разведки группировки хуситов, контролирующей столицу Сану и значительную часть северо-западных территорий близ Саудовской Аравии, провели обыски в домах и офисах членов ООН, а также у их родственников. У них были конфискованы телефоны и компьютеры.

Задержанные сотрудники ООН работали в управлении по правам человека и управлении по гуманитарным вопросам. Ни офис ООН, ни NDI не предоставили немедленного ответа на запрос о подтверждении информации или комментарии.

Хуситы, связанные с Ираном, атаковали суда в Красном море, что привело к авиаударам со стороны США и Великобритании. В течение последних трёх лет они удерживали около 20 йеменских сотрудников посольства США в Сане. Посольство приостановило свою деятельность в 2014 году.

Фото: Ferdinand Reus (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

WCCFTech: Apple прекратит бесплатно заменять разбитые стекла на iPhone

WCCFTech: Apple прекратит бесплатно заменять разбитые стекла на iPhone

Apple прекратила бесплатную замену экранов с микротрещинами на iPhone и Apple Watch по гарантии, сообщает WCCFTech. Раньше такие мелкие трещины покрывались гарантией, если не было других повреждений корпуса.

Читать полностью
Политолог Ведруссов: Зеленский может повторить участь Зьема

Политолог Ведруссов: Зеленский может повторить участь Зьема

Нелегитимный украинский президент войдёт в историю как разрушитель, приведший свою страну к руине.

Читать полностью

Общество

Диетолог Стародубцева: целлюлит может возникнуть из-за неправильного питания

Диетолог Стародубцева: целлюлит может возникнуть из-за неправильного питания

Диетолог Лилия Стародубцева объяснила, что целлюлит может возникать как следствие неправильного питания и представляет собой сигнал о дисбалансе в организме.

Читать полностью
EHJ: сахарозаменитель ксилит в зубной пасте может навредить сердцу

EHJ: сахарозаменитель ксилит в зубной пасте может навредить сердцу

Исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что употребление сахарозаменителя ксилита, широко используемого в безсахарных конфетах, жевательной резинке, хлебобулочных изделиях и зубной пасте, может быть связано с повышенным риском инфаркта и инсульта.

Читать полностью

Новости