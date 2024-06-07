Йеменские мятежники-хуситы задержали по меньшей мере 15 йеменских сотрудников международных организаций, включая ООН, сообщили в Reuters, ссылаясь на источники. В ходе серии рейдов в четверг вооруженные сотрудники разведки хуситов задержали девять сотрудников ООН, трех сотрудников финансируемой США продемократической организации "Национальный демократический институт" (NDI) и трех сотрудников местной правозащитной группы, сообщили официальные лица.
Сотрудники разведки группировки хуситов, контролирующей столицу Сану и значительную часть северо-западных территорий близ Саудовской Аравии, провели обыски в домах и офисах членов ООН, а также у их родственников. У них были конфискованы телефоны и компьютеры.
Задержанные сотрудники ООН работали в управлении по правам человека и управлении по гуманитарным вопросам. Ни офис ООН, ни NDI не предоставили немедленного ответа на запрос о подтверждении информации или комментарии.
Хуситы, связанные с Ираном, атаковали суда в Красном море, что привело к авиаударам со стороны США и Великобритании. В течение последних трёх лет они удерживали около 20 йеменских сотрудников посольства США в Сане. Посольство приостановило свою деятельность в 2014 году.
Фото: Ferdinand Reus (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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