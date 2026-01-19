Будущее укорачивается без взрывов и паники: выбросы запускают потери, которые уже нельзя отменить

Углеродное загрязнение оставляет след не только в атмосфере, но и в человеческой жизни, постепенно отнимая годы, которые могли быть прожиты в безопасности и достатке. Последствия сегодняшних выбросов растягиваются на десятилетия и сильнее всего затрагивают тех, кто будет жить в более тёплом мире. Поэтому климатические решения всё чаще рассматриваются как выбор между разными сценариями будущего. Об этом сообщает журнал Global Sustainability (GS).

Когда цифры не отражают реальность

Климатическую политику долго оценивали через экономический ущерб и потери ВВП. Однако всё больше экспертов признают, что такие показатели не передают реального качества жизни. Экономический рост может сохраняться, даже если здоровье людей ухудшается, а социальная устойчивость снижается. Этот разрыв стал стимулом искать новые способы оценки последствий потепления. Особое внимание уделяется влиянию климата на здоровье и психическое состояние, включая долгосрочные эффекты, когда экстремальная жара повышает риск депрессии спустя годы.

Что такое годы хорошей жизни

Исследовательская группа под руководством Сибель Экер из Международного института прикладного системного анализа использует показатель "Годы хорошей жизни". Он учитывает не только продолжительность жизни, но и число лет, прожитых без крайней бедности, серьёзных болезней и когнитивных ограничений. В расчётах бедность определяется как доход ниже 2,15 доллара в день, а все условия благополучия должны выполняться одновременно.

"Благополучие можно моделировать, учитывая связь климата, экономики и социального развития", — сказала руководитель исследования Сибель Экер.

Цена выбросов в годах жизни

Вместо денежной оценки учёные рассчитали издержки благополучия — Welfare Cost of Carbon. Этот показатель показывает, сколько дней хорошей жизни теряется из-за одной дополнительной тонны выбросов CO₂. Для этого модель сравнивали в двух сценариях: с обычными выбросами и с дополнительным загрязнением. Такой подход делает климатический ущерб наглядным и сопоставимым между поколениями.

Почему больше всего теряют молодые

Расчёты показывают, что решительные меры по сокращению выбросов способны увеличить среднюю продолжительность хорошей жизни более чем на десять лет. При высоких выбросах потери оказываются сопоставимыми. Молодые поколения страдают сильнее, поскольку проводят большую часть жизни в условиях усиливающегося потепления, на фоне процессов, подобных тем, при которых океаны поглощают рекордные объёмы тепла и меняют климатическую систему.

"Важно думать о том, как выбросы влияют на качество жизни будущих поколений", — отметил соавтор исследования Вольфганг Лутц.

В итоге работа предлагает смотреть на климатическую политику как на выбор в пользу сохранения тех лет жизни, которые люди считают по-настоящему ценными, а не только экономически выгодными.