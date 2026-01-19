Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Студент с планшетом
Студент с планшетом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 2:25

Будущее укорачивается без взрывов и паники: выбросы запускают потери, которые уже нельзя отменить

Выбросы CO₂ сокращают годы полноценной жизни будущих поколений — GS

Углеродное загрязнение оставляет след не только в атмосфере, но и в человеческой жизни, постепенно отнимая годы, которые могли быть прожиты в безопасности и достатке. Последствия сегодняшних выбросов растягиваются на десятилетия и сильнее всего затрагивают тех, кто будет жить в более тёплом мире. Поэтому климатические решения всё чаще рассматриваются как выбор между разными сценариями будущего. Об этом сообщает журнал Global Sustainability (GS).

Когда цифры не отражают реальность

Климатическую политику долго оценивали через экономический ущерб и потери ВВП. Однако всё больше экспертов признают, что такие показатели не передают реального качества жизни. Экономический рост может сохраняться, даже если здоровье людей ухудшается, а социальная устойчивость снижается. Этот разрыв стал стимулом искать новые способы оценки последствий потепления. Особое внимание уделяется влиянию климата на здоровье и психическое состояние, включая долгосрочные эффекты, когда экстремальная жара повышает риск депрессии спустя годы.

Что такое годы хорошей жизни

Исследовательская группа под руководством Сибель Экер из Международного института прикладного системного анализа использует показатель "Годы хорошей жизни". Он учитывает не только продолжительность жизни, но и число лет, прожитых без крайней бедности, серьёзных болезней и когнитивных ограничений. В расчётах бедность определяется как доход ниже 2,15 доллара в день, а все условия благополучия должны выполняться одновременно.

"Благополучие можно моделировать, учитывая связь климата, экономики и социального развития", — сказала руководитель исследования Сибель Экер.

Цена выбросов в годах жизни

Вместо денежной оценки учёные рассчитали издержки благополучия — Welfare Cost of Carbon. Этот показатель показывает, сколько дней хорошей жизни теряется из-за одной дополнительной тонны выбросов CO₂. Для этого модель сравнивали в двух сценариях: с обычными выбросами и с дополнительным загрязнением. Такой подход делает климатический ущерб наглядным и сопоставимым между поколениями.

Почему больше всего теряют молодые

Расчёты показывают, что решительные меры по сокращению выбросов способны увеличить среднюю продолжительность хорошей жизни более чем на десять лет. При высоких выбросах потери оказываются сопоставимыми. Молодые поколения страдают сильнее, поскольку проводят большую часть жизни в условиях усиливающегося потепления, на фоне процессов, подобных тем, при которых океаны поглощают рекордные объёмы тепла и меняют климатическую систему.

"Важно думать о том, как выбросы влияют на качество жизни будущих поколений", — отметил соавтор исследования Вольфганг Лутц.

В итоге работа предлагает смотреть на климатическую политику как на выбор в пользу сохранения тех лет жизни, которые люди считают по-настоящему ценными, а не только экономически выгодными.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Под площадкой аэропорта обнаружены артефакты возрастом 7 тыс лет — археологи 18.01.2026 в 17:41
Самолёты подождут: под аэропортом нашли хрупкий архив жизни длиной в семь тысяч лет

Под будущим аэропортом в Польше нашли следы жизни от неолита до Нового времени. Как археологические открытия влияют на стройку.

Читать полностью » Магнитный северный полюс смещается от Канады в сторону Сибири — LA NACION 18.01.2026 в 16:45
Компас больше не указывает "туда же" — магнитный север снова сместился

Магнитный полюс Земли снова смещается, вынуждая обновить Мировую магнитную модель 2025. Это коснется навигации, авиации, флота и повседневных гаджетов — но где именно начнется эффект и какие маршруты изменятся на полярных трассах?

Читать полностью » Вирус томатов поможет контролировать очистку сточных вод — Scientific Reports 18.01.2026 в 16:14
Вместо следов опасных вирусов ищут следы помидоров: новая методика меняет подход к контролю воды

Ученые предложили использовать вирус томатов как устойчивый биомаркер, способный упростить контроль очистки сточных вод и оценку их безопасности.

Читать полностью » Волны негодяи в океане достигли высоты до 120 метров — Science Post 18.01.2026 в 12:40
Океан вышел из-под контроля: новые данные о волнах-негодяях заставляют пересматривать нормы

Учёные выяснили, что волны-негодяи могут быть в разы выше прежних оценок. Новые эксперименты меняют представление о рисках для морей и инфраструктуры.

Читать полностью » Человек теряет шерсть и усиливает охлаждение через пот — биолог Трэверс 18.01.2026 в 11:19
Миллионы потовых желёз перевернули эволюцию человека — но этот факт мало кто осознаёт

Эволюционная биология объясняет: потеря шерсти и развитие терморегуляции через потовые железы дали человеку выносливость в жарких саваннах и повлияли на культуру и технологии.

Читать полностью » Пестицид хлорпирифос повышает риск болезни Паркинсона в 2,5 раза — Molecular Neurodegeneration 18.01.2026 в 4:11
Скрытая эпидемия: почему жителям аграрных регионов грозит болезнь Паркинсона

Ученые из США выяснили, что широко используемый пестицид может нарушать защитные механизмы нейронов и повышать риск болезни Паркинсона.

Читать полностью » Эспрессо заменил токсичный уран в электронной микроскопии — Methods 17.01.2026 в 19:08
Секрет идеального снимка клетки скрывался в вашей чашке: открытие, которое переворачивает науку

Австрийские ученые выяснили, что обычный эспрессо способен заменить токсичные соединения при окрашивании образцов для электронной микроскопии.

Читать полностью » Вода внутри катода повысила ёмкость натрий-ионной батареи — Университет Суррея 17.01.2026 в 17:34
То, что удешевляет электромобили, уже бьёт по рынку лития — производители нервничают

Учёные нашли простой способ повысить эффективность натрий-ионных аккумуляторов, сохранив воду в их структуре. Открытие может изменить подход к хранению энергии.

Читать полностью »

Новости
Еда
Пюре из цветной капусты готовят со сливками для кремовой текстуры — повар
Авто и мото
Инспекторы выписывают штраф за ремень на парковке — страховщик
Красота и здоровье
Волосы на голове растут за счёт движения клеток — Nature Communications
Туризм
Программа ООН отмечает устойчивое развитие Антониу-Прадо в Бразилии
Красота и здоровье
Остатки макияжа провоцируют тусклый тон и несовершенства кожи – косметологи
Садоводство
Традесканция сохнет на концах из-за истощения длинных плетей – Джанлука Гримальди
Туризм
Старый музей Акрополя открывается в конце весны для посетителей – Protothema
Дом
Контрастная мозаика дробит поверхность на десятки фрагментов – Питер Майлз дизайнер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet