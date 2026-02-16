Там, где пахнет серой и гремят вулканы, запускают ресторан и спа: глэмпинг идёт на Камчатку

Камчатка готовится к запуску нового туристического проекта, который сможет принимать гостей в любое время года. В рекреационном кластере "Зеленовские озерки" появится глэмпинг-курорт "Экспедиция-Камчатка", рассчитанный почти на две сотни человек. Комплекс объединит комфорт четырехзвездочного отеля и близость к уникальной природе региона. Об этом сообщает "Рамблер".

Новый формат отдыха в "Зеленовских озерках"

Будущий курорт разместится в популярной туристической зоне Камчатского края и будет рассчитан на 186 гостей. Проект предусматривает создание 51 номера категории "4 звезды", что для формата глэмпинга означает высокий уровень сервиса, продуманную инфраструктуру и современные стандарты размещения.

Особое внимание уделят спа-направлению. Центральным элементом станет термальный комплекс с открытым бассейном, что особенно актуально для Камчатки, известной своими горячими источниками. Подобный формат отдыха уже востребован в регионах с природными термами, о чём свидетельствует опыт зимнего отдыха в Тюмени, где горячие источники стали точкой притяжения туристов.

Проект реализуется при поддержке государства. Он получил субсидию на создание модульных некапитальных средств размещения в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Такие меры стимулируют развитие внутреннего туризма и формирование современной инфраструктуры в регионах с высоким потенциалом.

Два этапа строительства

Реализация проекта разделена на два последовательных этапа. Уже в 2026 году планируется возведение 30 модульных домов вместимостью от двух до шести человек. Такой формат позволяет предложить варианты размещения как для пар, так и для семей или небольших компаний.

Кроме жилых модулей, на первом этапе появятся ресторан с просторной верандой, конференц-центр для деловых мероприятий, термальный и банный комплексы, а также смотровая площадка и благоустроенные зоны отдыха. Камчатка в целом усиливает туристическую инфраструктуру: ранее регион привлекал путешественников природными маршрутами, включая подъём на сопки и вулканы, о чём подробно рассказывалось в материале о путешествии по Камчатке.

В 2027 году инфраструктуру дополнят еще одним модульным домом на шесть гостей и отдельным модульным отелем на 20 номеров. Часть номерного фонда адаптируют для маломобильных групп населения, что соответствует современным требованиям доступной среды и делает объект более открытым для разных категорий туристов.

Развитие туризма как системная стратегия

Создание "Экспедиции-Камчатка" вписывается в общую стратегию развития внутреннего туризма в стране. В рамках нацпроекта активно поддерживаются проекты в сфере курортного, гастрономического, экологического и промышленного туризма. По всей России появляются новые средства размещения, модернизируются маршруты и формируется качественный сервис.

Государственная поддержка позволяет бизнесу быстрее запускать объекты и повышать стандарты гостеприимства. Для Камчатки это особенно важно: удалённость региона и сложная логистика требуют продуманной инфраструктуры, чтобы путешествие было комфортным и безопасным в любое время года.

Запуск круглогодичного глэмпинга в "Зеленовских озерках" станет заметным шагом в укреплении туристической привлекательности полуострова. Новый курорт объединит природные особенности региона, современные стандарты сервиса и возможности для круглогодичного отдыха. Такой формат способен расширить аудиторию путешественников и сделать Камчатку ещё более доступной для тех, кто ищет впечатления вне привычных маршрутов.