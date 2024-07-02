В России на данный момент успеваемость школьников находится на достойном уровне. Однако есть некоторые проблемы, которые препятствуют получению качественного образования. Об этом NewsInfo.Ru сообщил доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков.

Эксперт заявил, что на сегодняшний день средняя успеваемость российского школьника находится на очень приличном уровне. Однако если рассматривать регионы страны отдельно друг от друга, то выяснится, что в некоторых местах ситуация обстоит хуже.

"Если говорить по регионам, то она значительно отличается от общей статистики по России. У нас есть регионы с достаточно высоким уровнем успеваемости. Это, например, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область и Новосибирск, Омская область, Красноярский край. Есть регионы, где успеваемость очень низкая. Это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Тверская область, Республика Коми, Тыва, Еврейская автономная область", — сообщил эксперт.

Такую разницу в успеваемости он аргументировал нехваткой педагогических кадров, а также очень низкими зарплатами у учителей в определённых, зачастую дотационных регионах. Он объяснил, что из-за маленькой заработной платы некоторым приходится устраиваться на несколько подработок, тем самым снижая качество обучения из-за большой усталости. Однако он отметил, что из-за этой проблемы в России сейчас принимается решение о введении по всей стране единой тарифной ставки.

Сергей Комков заявил, что помимо порой некачественного преподавания, есть ещё некоторые факторы, влияющие на уровень успеваемости.

"Во-первых, большое значение сегодня имеет дополнительное образование, которое можно получить в основном только заплатив деньги. Нужно нанимать либо репетиторов, либо доплачивать тем же самым учителям, которые будут дополнительно заниматься. Во-вторых, влияет очень серьёзно на успеваемость мучительная подготовка к проклятому ЕГЭ", — рассказал о проблемах Сергей Комков.

Эксперт рассказал, что помимо красивой картинки прилежных учеников порой может быть и тёмная сторона всего этого школьного процесса. По его словам, иногда плохая успеваемость ребёнка может привести к агрессии со стороны родителей. Однако он отметил, что многие взрослые люди сейчас чаще срываются на преподавателей.

"Есть определённая реакция на плохие оценки. Однако в последнее время мы не очень часто видим, чтобы родители резко реагировали на плохую успеваемость, потому что они прекрасно понимают, что не ребёнок виноват в том, что недополучает знаний в школе. В основном свою злость родители срывают не на детях, а на учителях и на администрации школьного учреждения. Очень много жалоб пишут в различные инстанции, в муниципальные и региональные органы, связанные с управлением образованием", — разъясняет доктор педагогических наук.

Вспомнил Сергей Комков и о ещё одной проблеме, которая связана с гаджетами. Как известно, те же мобильные телефоны играют большую роль для современных подростков. Однако эксперт заявил, что любые гаджеты отвлекают от получения знаний.

"Гаджеты необходимо изымать при любой ситуации. Гаджеты — это зло. Они отвлекают от проведения занятий и во многих случаях являются просто предметом развлечения на уроках. Учитель не может использовать гаджеты в учебных целях. К слову, есть полный запрет на использование девайсов на уроках в большинстве стран Европы и даже во многих штатах США", — информировал он.

Фото: Oakknollschool (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)