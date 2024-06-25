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Московские учёные создали первый в России фантом для МРТ плода
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 9:40

Московские учёные создали первый в России фантом для МРТ плода

Российские учёные создали первый в стране фантом — изделие из силиконоподобной субстанции, имитирующее человеческие органы, ткани и части тела. О нововведении информировала СМИ заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова заявила, что на данный момент метод получения томографических медицинских снимков для анализирования внутренних органов и тканей с применением явления ядерного магнитного резонанса для исследования развития плода применяется на практике довольно редко. Учёные из Москвы создали специальное изделие для медицинских целей, а точнее, для искусственно воссоздания тканей, человеческих органов, способствующих имитации различный свойственных человеку действий. Фантом плода поможет специалистам проводить сканирование.

Как сообщается, такое нововведение поможет специалистам усовершенствовать качество картинки, а также делать подобные процедуры более достоверными. По мнению Анастасии Раковой, эти преимущества поспособствуют популяризации данного метода. Известно, что разработку можно применять для обучения докторов и работников отделений лучевой диагностики, оценки эффективности и просто в повседневной работе специалистов в медицинских учреждениях.

Фото: Unsplash / Arteida MjESHTRI arteidamjeshtri (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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