Ученые из Нидерландского института нейробиологии исследовали, что происходит в сознании человека, когда он спит. Результаты проведённого анализа опубликованы в рецензируемом научном журнале Nature Communications.

Парасомнии — это ситуация, во время которой человек спит, а его глаза неспешно двигаются туда-сюда. Данное явления влияет на деятельность человека, находящегося во сне. Порой это приводит к тому, что лунатик может встать и пройти по комнате, начать вести беседу, бессмысленно сидеть на кровати. К печальным последствиям парасомнии приводит, когда человек в таком состоянии начинает совершать опасные для него и других людей вещи. Например, лунатик может сесть в машину и поехать в неизвестном направлении.

Для достоверных результатов учёные нашли 22 человека, которые входят в состоянии парасомнии во время сна. Они записали видео, на котором отображаются их действия ночью. Исследование было сделано посредством электроэнцефалографии высокой плотности. Учёные сделали две записи. В одной из них человек спал и видел сны в первой половине ночи, а в другой — личность полностью лишалась сновидений.

Когда выбранные люди добирались до второй стадии сна, учёные воспроизводили различные шумы, которые спровоцировали бы состояние парасомнии. По окончании анализа учёный называл имя спящего, после чего проводил с ним интервью о его впечатлениях. Было важно, чтобы человек не успевал забыть важные детали сна и мог рассказать о них для чистоты эксперимента.

По окончании исследования было выявлено 102 случая парасомнии. В основном сны содержали спутанные побуждения. Немаловажно отметить, что ни один из участников за ночь не вставал с кровати. Сами парасомнии длились у каждого человека почти 30 секунд.

Открытия исследователей показали, что число упоминаний о сознательных переживаниях заметно возрастало в случаях, когда в передних областях коры совпадало наличие высокоамплитудных медленных волн ЭЭГ и активации в задних областях коры. Все эти состояния похожи на те, что участники ощущали во время сновидений. Возможность не забыть всё увиденное и пройденное во снах взаимосвязана с повышенным запуском работы ЭЭГ в правой медиальной височной области.

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