В скором времени в России могут построить модульные мобильные убежища специально, чтобы обезопасить себя от всех возможных видов оружия. Учитывая опыт СВО, проект постановления правительства уже можно увидеть на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В недавно появившемся документе сказано, что конструкция представляет собой блок-модульной разновидности посредством совмещения полносборных деталей.

К документу прилагается небольшая заметка, в которой объясняется, что укрыть абсолютно всё население будет маловероятным из-за нехватки определённого оборудования. На этом минусы не заканчиваются, ведь существуют некоторые территории, которые даже при наличии необходимого материала, не смогут быть застроены. Объясняется это структурой местности и непригодности для модульных мобильных убежищ.

Один из основных плюсов, на которые обращают внимание в записке, - возможность обеспечить безопасность для населения в случае нападения на страну. К тому же детали, задействованные под строительство подобных укрытий, позволяет менять местоположение при необходимости.

Ранее уже появлялась информация, что учёные ВНИИ ГОЧС создали подобные убежища на гражданской обороны под названием «КУБ-М». Укрытия данного типа позволяют спастись населению не только от ядерного удара, но и радиоактивного загрязнения территории.

Внутри «КУБ-М» располагаются две зоны. Одна территория рассчитана на пользование людей, другая - завязана на техническом обслуживании. Пристраивание специальных модулей позволит увеличить площадь. Сами же конструкции не представляют огромного веса, поэтому их с лёгкостью можно перевести, используя машину. Такой бункер обезопасит человека на два дня от любой внешней угрозы. К тому же материалы для постройки укрытия обойдутся дешевле, чем стационарное защитное сооружение. Заключительный плюс нововведения - невероятно быстрая реализация, которая составит не более трёх месяцев.

Фото: ФГБУ ВНИИ ГОЧС